A che ora aprono e chiudono i seggi lunedì 25 maggio per le elezioni comunali e quando arrivano i risultati

Ultime ore per votare oggi, lunedì 25 maggio, con i seggi aperti dalle 7:00 alle 15:00 in circa 900 Comuni. Subito dopo la chiusura via allo scrutinio: attesi nel pomeriggio i risultati delle sfide chiave, da Venezia a Reggio Calabria.

Oggi, lunedì 25 maggio i seggi elettorali riaprono presto: dalle ore 7:00, infatti, le urne tornano a disposizione degli elettori per rimanere accessibili fino al primo pomeriggio, con la chiusura definitiva fissata tassativamente alle ore 15:00. Subito dopo lo stop alle votazioni, i presidenti di seggio daranno il via alle operazioni di scrutinio, dando inizio alla fase più calda della maratona elettorale.

In Italia si vota in circa 900 municipi e gli occhi degli osservatori politici sono puntati sui grandi centri e sui capoluoghi in cui i partiti si giocano i test di leadership più significativi. La partita principale si decide a Venezia, l'unico capoluogo di regione alle urne, ma la tensione è altissima anche al Sud in grandi città come Messina, Reggio Calabria e Salerno. Nel Centro-Nord le sfide più incerte e interessanti si consumano in feudi strategici come Prato, Arezzo e Pistoia in Toscana, e nelle lombarde Mantova e Lecco. Molto indicativo anche il voto nel Lazio, dove in comuni chiave dell'hinterland romano e delle province, come Fondi, Civita Castellana, Colleferro, Genzano e Albano Laziale, le coalizioni tradizionali si presentano frammentate, trasformando il voto locale in un vero laboratorio per le alleanze nazionali.

Ma quando arriveranno i risultati? L'attesa per i verdetti sarà breve. Subito dopo la chiusura delle ore 15:00 verranno diffusi i primi exit poll e i sondaggi intenzionali condotti fuori dai seggi. Intorno alle 16:00 cominceranno a circolare le prime proiezioni basate sui voti reali scrutinati, che diventeranno via via più affidabili con il passare dei minuti. Trattandosi di elezioni comunali, lo spoglio è solitamente rapido: per i Comuni più piccoli i nomi dei nuovi sindaci saranno noti già nel tardo pomeriggio, mentre per le grandi città e i capoluoghi i risultati definitivi e gli eventuali verdetti di ballottaggio arriveranno tra la serata e la notte di lunedì. Nei centri sopra i 15mila abitanti in cui nessun candidato supererà il 50% dei voti, la sfida si rinnoverà tra due settimane, nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno.