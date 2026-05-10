Elezioni Macerata 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Urne aperte a Macerata per le elezioni comunali domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Cinque i candidati a sindaco, tra cui quello uscente. L’eventuale ballottaggio sarà il 7 e l’8 giugno.

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Le elezioni comunali a Macerata si terranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. I candidati sindaco sono cinque, sostenuti da 16 liste: il sindaco uscente Sandro Parcaroli (centrodestra), Gianluca Tittarelli (centrosinistra), Mattia Orioli (Terzo polo) e i due candidati civici Giordano Ripa e Marco Sigona. Gli elettori potranno votare sia per un candidato sia per una delle liste che lo sostengono, ed esprimere fino a due preferenze tra i candidati consiglieri, purché di genere diverso. In caso di mancata elezione al primo turno, si andrà al ballottaggio domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.

Quando si vota per le elezioni comunali a Macerata 2026: data e orari dei seggi

A Macerata si vota per il rinnovo del consiglio comunale domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Una volta chiusi i seggi cominceranno le operazioni di spoglio delle schede. Nel caso in cui nessun candidato ottenga il 50 per cento più uno di preferenze al primo turno, si andrà al ballottaggio domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.

Chi sono i candidati alle elezioni a Macerata 2026

La sfida a Macerata si gioca principalmente tra i candidati sindaco di centrodestra e centrosinistra: Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli. Parcaroli, 70 anni e imprenditore nel settore informatico, è il sindaco uscente della città, eletto nel 2020 in quota Lega, e si candida nuovamente con il sostegno del centrodestra. La sua nomina è supportata da sei liste: Fratelli d’Italia, Lega-Civici per Parcaroli, Forza Italia, Udc, “I maceratesi per Parcaroli” e “Macerata unica”.

Gianluca Tittarelli è invece il candidato del campo largo. Presidente della Pallavolo Macerata e direttore di un centro commerciale, è sostenuto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra, da Casa Riformista e dalle liste civiche “Macerata insieme”, “Strada comune” e “L’altra Macerata”.

A contendersi la carica di sindaco c’è anche Mattia Orioli, avvocato e candidato del Terzo polo, sostenuto da Azione, Radicali Italiani, Cdu, Base Popolare, Partito Liberaldemocratico, Repubblicani Europei e Movimento Socialista Liberale. Si presentano infine alle urne anche Giordano Ripa, medico in pensione e candidato della lista civica “Futuro per Macerata”, e Marco Sigona, medico e primario di Dermatologia a Camerino, sostenuto dalla lista civica “Officina delle idee”.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

È disponibile il fac simile della scheda per l’elezione a sindaco di Macerata. Gli elettori di della città, che supera i 15mila abitanti, possono votare per il candidato e per le liste che li sostengono. Sono previste quattro modalità di voto: voto solo per il candidato sindaco; voto per il candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate; voto esclusivamente per una lista; oppure voto disgiunto, che consente di votare un candidato sindaco e una lista non collegata. Per quanto riguarda il Consiglio comunale, si possono esprimere fino a due preferenze, ma è obbligatorio indicare un uomo e una donna. Se nessun candidato sindaco raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due più votati, in programma domenica 7, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.