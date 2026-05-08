Elezioni Reggio Calabria, gli ultimi sondaggi: il centrodestra di Cannizzaro in netto vantaggio

Domenica 24 e lunedì 25 maggio a Reggio Calabria si vota per eleggere il nuovo sindaco. La sfida elettorale è tra Francesco Cannizzaro (centrodestra) e Domenico Battaglia (entrosinistra). Secondo i sondaggi, l’esito sembrerebbe già delineato e potrebbe non essere necessario il ballottaggio.

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Poco più di due settimane separano Reggio Calabria dalle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono quattro i candidati alla carica di sindaco, sostenuti complessivamente da 21 liste. Ben 12 di queste appoggiano però un unico candidato: Francesco Cannizzaro, esponente del centrodestra. A contendersi la guida della città con lui saranno Domenico Battaglia (centrosinistra), Eduardo Lamberti Castronuovo (polo civico) e il civico Saverio Pazzano. Secondo un sondaggio realizzato da Swg, tuttavia, Cannizzaro sarebbe nettamente in vantaggio sugli avversari.

I cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati a scegliere chi succederà ufficialmente a Giuseppe Falcomatà (Pd), decaduto dalla carica di sindaco alla fine del 2025 dopo l’ingresso in Consiglio regionale. Dalle elezioni regionali fino a questa nuova tornata amministrativa, il ruolo è stato ricoperto da Domenico Battaglia che, presentandosi oggi come candidato del centrosinistra, si propone come erede dell’amministrazione uscente. Un’eredità politica che, secondo il sondaggio Swg, sembra avere un peso significativo: vediamo cosa emerge dai dati.

I candidati sindaco a Reggio Calabria

La sfida elettorale di Reggio Calabria si gioca principalmente tra il sindaco facente funzioni e candidato del centrosinistra, Domenico Battaglia, e il candidato del centrodestra, Francesco Cannizzaro. Battaglia è sostenuto da 6 liste di area progressista: Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Avanti Psi, Casa riformista e due liste civiche. Sul fronte opposto, la candidatura di Cannizzaro invece è stata presentata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi moderati, Azione, Ucd, Alternativa popolare e varie liste civiche.

Secondo il sondaggio portato avanti da Swg tra un campione rappresentativo di 700 rispondenti, Cannizzaro è in netto vantaggio sui suoi avversari. La forbice entro cui si colloca il candidato del centrodestra va dal 52 al 56 per cento, mentre Battaglia oscilla tra il 32 e il 36 per cento. Un distacco significativo che emerge anche dai dati sulla fiducia personale nei confronti dei candidati: Cannizzaro raccoglie giudizi positivi dal 56 per cento degli intervistati, contro il 40 per cento ottenuto da Battaglia. Se i dati del sondaggio dovessero riflettersi nel voto alle urne, Reggio Calabria potrebbe eleggere il nuovo sindaco già al primo turno. Qualora invece nessun candidato ottenesse la maggioranza assoluta dei voti alla fine di maggio, si andrà al ballottaggio l’8 e 9 giugno.

Anche le proiezioni sui singoli partiti confermano il predominio della coalizione di centrodestra, accreditata del 56 per cento dei consensi, mentre il centrosinistra si fermerebbe al 34 per cento. All'interno della coalizione di Cannizzaro il partito trainante è Forza Italia, con il 21 per cento di preferenze, seguito da Fratelli d'Italia (12,5%) e Lega (7%), mentre Azione, Noi moderati, Udc e Alternativa popolare viaggiano tra il 2 e l'1,5 per cento. Nel campo progressista, il Partito democratico è la forza principale con il 19 per cento delle preferenze, nettamente avanti rispetto agli alleati. Alleanza Verdi e Sinistra si ferma al 3 per cento, mentre Avanti Psi e Italia Viva oscillano tra il 2,5 e l’1,5 per cento.

Il 74% degli intervistati critico sull'amministrazione di csx

Il giudizio dei cittadini di Reggio Calabria intervistati da Swg sull’ultimo mandato dell’amministrazione di centrosinistra guidata Falcomatà appare nettamente critico. Il 74 per cento degli intervistati considera infatti poco o per niente efficace l’operato della giunta e solo una minoranza esprime una valutazione positiva, con il 24 per cento che lo ritiene “abbastanza efficace” e appena il 2 per cento “molto efficace”. Un dato che si riflette anche nella percezione della qualità della vita a Reggio Calabria negli ultimi dieci anni: per il 46 per cento dei rispondenti è peggiorata, mentre il 34 per cento ritiene che sia rimasta invariata. Solo il 20 per cento percepisce invece un miglioramento, lieve (17%) o significativo (3%).