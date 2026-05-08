Governo Meloni, Rubio a colloquio con la premier. Tajani: “Gli ho detto che anche Usa hanno bisogno di noi”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. È iniziato l'incontro tra la presidente del Consiglio e Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti. Nella mattinata di oggi anche l'incontro tra Rubio e il suo omologo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Gli ho detto che anche gli Usa hanno bisogno dell'Ue e dell'Italia", ha detto il vicepremier in un punto stampa. È il primo vertice tra Italia e Stati Uniti dopo gli attacchi diretti rivolti da Donald Trump a Giorgia Meloni, per la sua gestione del conflitto in Iran. Ieri, all'incontro con Papa Leone XIV, Rubio ha ribadito che i rapporti tra Usa e Vaticano restano buoni nonostante Trump avesse criticato duramente a più riprese anche il pontefice.