Governo Meloni, Rubio a colloquio con la premier. Tajani: “Gli ho detto che anche Usa hanno bisogno di noi”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. È iniziato l'incontro tra la presidente del Consiglio e Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti. Nella mattinata di oggi anche l'incontro tra Rubio e il suo omologo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Gli ho detto che anche gli Usa hanno bisogno dell'Ue e dell'Italia", ha detto il vicepremier in un punto stampa. È il primo vertice tra Italia e Stati Uniti dopo gli attacchi diretti rivolti da Donald Trump a Giorgia Meloni, per la sua gestione del conflitto in Iran. Ieri, all'incontro con Papa Leone XIV, Rubio ha ribadito che i rapporti tra Usa e Vaticano restano buoni nonostante Trump avesse criticato duramente a più riprese anche il pontefice.
Vertice Meloni-Rubio, iniziato il bilaterale a palazzo Chigi: le foto
Al via il bilaterale tra Meloni e Rubio: "Come stai?" e scambio di baci
All’inizio del colloquio a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio con un saluto cordiale, accompagnato da una stretta di mano e uno scambio di baci. I due si sono poi fermati nella Sala dei Galeoni per l’avvio dell’incontro, concedendosi anche un breve momento davanti ai fotografi. Prima delle immagini ufficiali, Meloni ha rivolto a Rubio un informale “come stai?”. Il rappresentante statunitense era stato ricevuto poco prima nel cortile d’onore di Palazzo Chigi dal consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. Nella delegazione americana presente anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, che ha preso parte all’avvio della visita istituzionale.
Colloquio Tajani-Rubio: "Incontro positivo, ribadita l'importanza di un Occidente unito"
A margine dell’incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quest'ultimo ha ribadito la disponibilità dell’Italia a lavorare allo sminamento dello stretto di Stretto di Hormuz dopo un eventuale cessate il fuoco. Gli Stati Uniti "si aspettano una risposta dalla parte iraniana", ha aggiunto il ministro degli Esteri, "siamo favorevoli a tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente, incoraggiamo il dialogo". Il ministro ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza americana in Europa per rafforzare la Nato, evidenziando anche il crescente impegno degli europei sul fronte della difesa. Tajani ha poi richiamato la necessità di mantenere l’unità dell’Occidente ed evitare guerre commerciali, ricordando che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Italia. Sul Libano, il ministro ha confermato la disponibilità italiana a svolgere un ruolo importante per garantire la stabilità e rafforzare le forze armate regolari libanesi. Anche i dossier relativi al Venezuela, a Cuba, all'Africa, al Mediterraneo e alle materie prime hanno trovato spazio nel colloquio.
Marco Rubio è arrivato a palazzo Chigi per l'incontro con Giorgia Meloni
Dopo il vertice con l'omologo Antonio Tajani alla Farnesina, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è arrivato a palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sul tavolo vari dossier internazionali e il rapporto Italia-Usa.
Vertice Italia-Usa, concluso l'incontro tra Tajani e Rubio
Si è concluso il vertice bilaterale alla Farnesina, durato circa un'ora, tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il ministro ha accompagnato Rubio nell'atrio d'onore e poi fino alla sua auto. Il segretario americano è ora diretto a Palazzo Chigi, dove incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al centro dell'incontro tra Tajani e Rubio ci sono stati la guerra in Iran, la situazione nello stretto di Hormuz, e le crisi in Libano, Ucraina, Venezuela e Cuba.
Rubio incontra Tajani alla Farnesina: le foto
Tajani sul primo anno di pontificato di Leone: "Ricorda a tutti l'importanza di costruire il dialogo"
"Con il suo forte impegno per la pace, ha già tracciato un cammino di speranza per milioni di persone in tutto il mondo", con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, celebra il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV. "Primo pontefice statunitense, ma anche il primo agostiniano della storia ad essere eletto come successore di Pietro, Papa Leone ricorda a tutti noi l'importanza di costruire sempre ponti, con il dialogo e l'incontro", ha aggiunto nel suo post su X.
Consegnato a Marco Rubio l'albero genealogico che dimostra le sue origini piemontesi
Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, insieme al sindaco di Casal Monferrato Emanuele Capra, ha presentato al segretario di Stato statunitense Marco Rubio l'albero genealogico delle sue origini italiane e i documenti frutto delle ricerche condotte negli archivi comunali e parrocchiali. "È per me un grande onore, una ragione in più per essere tornato", ha detto Rubio. "La prossima volta che tornerò in Italia, e in Piemonte, parlerò in italiano".
Marco Rubio arriva alla Farnesina per l'incontro con Antonio Tajani
Il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, è arrivato pochi minuti fa alla Farnesina, sede del ministero degli esteri, dove il ministro Tajani lo ha accolto nell'atrio d'onore. I due parleranno di guerra in Iran, Stretto di Hormuz, Libano, ma anche Ucraina, Venezuela e Cuba. Il bilaterale dovrà avere una durata limitata: alle 11,30 Rubio è atteso a Palazzo Chigi.
Meloni ringrazia il Papa a un anno dall'elezione: "Punto di riferimento a livello globale"
"Desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo". Lo ha scritto Giorgia Meloni in un messaggio sui social per il pontefice, che veniva eletto esattamente un anno fa. Il "messaggio di pace" del Papa è stato decisamente messo in discussione da Donald Trump negli ultimi mesi: c'è da chiedersi se Meloni affronterà la questione oggi a colloqui con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio.
Di cosa parleranno Giorgia Meloni e Marco Rubio a Palazzo Chigi
Il colloquio tra Giorgia Meloni e Marco Rubio dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla guerra in Iran il blocco dello Stretto di Hormuz. L'Italia ha già fatto sapere di essere disponibile a fornire navi cacciamine per eventuali operazioni di sminamento, ma solamente in una fase di pace, con l'approvazione del Parlamento e in un'operazione approvata a livello internazionale. Si parlerà degli attacchi ha rivolto a Meloni e all'Italia? Sembra difficile che l'argomento verrà evitato, ma sicuramente la presidente del Consiglio eviterà strappi e tensioni. I due dovrebbero discutere anche la guerra in Libano, tema che sarà inevitabilmente trattato anche con il ministro degli Esteri Tajani.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Oggi Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato statunitense Marco Rubio alle 11.30, a Palazzo Chigi: sarà l'occasione per il primo confronto ufficiale con gli Stati Uniti da quando Donald Trump ha attaccato la premier italiana per non averlo supportato a sufficienza sulla guerra in Iran. Alle 10 è invece previsto l'incontro tra Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.