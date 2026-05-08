Garlasco, la discovery e i 20 giorni di Sempio per essere sentito: i prossimi passi prima del processo

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di essere l’unico omicida di Chiara Poggi, e tra 20 giorni chiederà al gip molto probabilmente un rinvio a giudizio. Ma cosa si potrà fare in questi 20 giorni? Lo ha spiegato a Fanpage.it Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi. Ora scattano 20 giorni al termine dei quali i pm chiederanno molto probabilmente al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'indagato.

Per i pm Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi "con l'aggravante di aver agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. In Garlasco il 13.08.2007". Ma cosa si potrà fare in questi 20 giorni? Lo ha spiegato a Fanpage.it Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano.

Quando tutti le parti potranno accedere al fascicolo, è già in discovery? Cosa vuol dire discovery?

Quando il p.m. chiude le indagini, ne dà avviso all’indagato depositando il fascicolo delle indagini presso la sua segreteria. Si tratta di un momento fondamentale del procedimento penale: l’indagato, infatti, ha finalmente la possibilità di esaminare gli elementi a suo carico e orientare di conseguenza la sua strategia difensiva. Questa è, in breve, la discovery.

In questi 20 giorni prima che i pm chiederanno il rinvio a giudizio o l'archiviazione cosa si potrà fare?

Nei 20 giorni successivi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato ha la possibilità di avviare un confronto con il P.M. allo scopo di fargli cambiare idea e ottenere l'archiviazione. Può presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa alle indagini difensive, chiedere al P.M. il compimento di atti d’indagine e, soprattutto, presentarsi per rendere dichiarazioni o chiedere di essere interrogato.

Quali sono i prossimi passi prima di un eventuale processo ad Andrea Sempio? Sempio chiederà di essere ascoltato?

Dipende dalla strategia difensiva che adotteranno i suoi difensori dopo aver preso contezza degli elementi su cui si fonda l’accusa nei suoi confronti. Come dicevo, Sempio potrà chiedere di essere sottoposto a interrogatorio anche se mi sembra difficile che i P.M. possano accoglierne spiegazioni o chiarimenti cambiando idea sulla sua (presunta) responsabilità.

Perché può essere utile alla difesa?

A mio avviso, l'interrogatorio sarà utile solo se la difesa riuscirà a mettere in discussione il teorema accusatorio.

La difesa di Alberto Stasi cosa potrà fare adesso?

Niente di diverso, credo, da quello che ha già annunciato la collega Bocellari. I difensori esamineranno gli atti contenuti nel fascicolo a carico di Sempio e valuteranno se siano utili per la richiesta di revisione.