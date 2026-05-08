Elezioni Prato 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 a Prato si vota per il rinnovo del consiglio comunale. Nuove elezioni comunali dopo 2 anni in seguito alle dimissioni dell’ex sindaca Bugetti I candidati sindaco sono cinque.

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A Prato, domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, i cittadini sono chiamati a votare per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. I candidati alla carica di primo cittadino sono cinque: Matteo Biffoni (centrosinistra), Gianluca Banchelli (centrodestra), Enrico Zarri (Unità Popolare, PC, Rifondazione e Potere al Popolo), Jonathan Targetti (radicali e riformisti) e il civico Claudio Belgiorno.

Il Comune di Prato torna eccezionalmente alle urne nel 2026, dopo le elezioni comunali del 2024, a seguito delle dimissioni della sindaca uscente Ilaria Bugetti (centrosinistra), rassegnate nel giugno 2025 per l’apertura di un’inchiesta a suo carico per corruzione. Tra i candidati per il 2026 inizialmente in corsa figurava anche Mario Adinolfi, espressione del Popolo della Famiglia, che è stato escluso in seguito alle verifiche del Tar della Toscana sulle sottoscrizioni raccolte a sostegno della lista che lo aveva presentato.

Quando si vota per le elezioni comunali a Prato 2026: data e orari dei seggi

Le urne a Prato apriranno domenica 24 maggio alle 7 e resteranno accessibili fino alle 23 dello stesso giorno, per poi riaprire lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Qualora nessun candidato raggiunga la metà dei voti più uno, si procederà al ballottaggio. In questo caso, le date da segnare sul calendario sono domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.

Chi sono i candidati alle elezioni a Prato 2026

I candidati delle principali coalizioni che a Prato si contendono la carica di sindaco sono Matteo Biffoni (centrosinistra) e Gianluca Banchelli (centrodestra). Biffoni è già stato sindaco della città per due mandati, prima che l’incarico fosse assunto da Ilaria Bugetti. L’avvocato torna ora in campo alla guida del campo largo, sostenuto quindi da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e dalla lista civica “Biffoni sindaco”.

Gianluca Banchelli è invece il candidato unitario del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Consulente aziendale di 49 anni, ha un’esperienza di lungo corso nella politica locale, in particolare tra le fila del partito di Giorgia Meloni. Lo scorso anno si era candidato al Consiglio regionale della Toscana.

Sulla scheda elettorale i cittadini di Prato troveranno anche il nome di Jonathan Targetti, candidato della lista “L’alternativa c’è”, che riunisce Partito Liberaldemocratico, Radicali, Unione liberale, Prato libera & sicura, Ora!, Liberisti Italiani e Aria Nuova. Il candidato sindaco Claudio Belgiorno, ex capogruppo di Fratelli d’Italia a Prato, è invece sostenuto dalla lista civica “Belgiorno sindaco”. Il quinto candidato è Enrico Zarri, guida ambientale, sostenuto da Rifondazione Comunista, Partito comunista e Potere al Popolo.

Avrebbe dovuto correre anche Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore de Il Popolo della famiglia, ma secondo la sentenza del tribunale amministrativo toscano la lista che lo sosteneva non ha raggiunto il numero minimo di firme, poiché 49 sottoscrittori erano stati identificati con un documento d’identità scaduto. Adinolfi ha annunciato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

Gli elettori di Prato, che supera i 15 mila abitanti, possono esprimere il proprio voto sia per il candidato sindaco che per le liste collegate. Il sistema consente diverse opzioni: si può votare soltanto il sindaco, oppure il sindaco insieme a una lista a lui associata, oppure ancora una sola lista. È inoltre possibile il voto disgiunto, che permette di scegliere un candidato sindaco e una lista non collegata. Per il Consiglio comunale, ogni elettore può indicare fino a due candidati, rispettando però la regola della rappresentanza di genere: una preferenza per un uomo e una per una donna. Se nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, si andrà al ballottaggio tra i due più votati, fissato per domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.