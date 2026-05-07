Elezioni comunali a Venezia, il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra: i sondaggi

Il capoluogo veneto andrà al voto il 24 e 25 maggio. A contendersi il ruolo di sindaco ci sono Simone Venturini (centrodestra) e Andrea Martella (centrosinistra), ma i sondaggi parlano chiaro e danno il candidato del campo largo in vantaggio: vediamo cosa dicono.

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Si avvicinano le elezioni comunali a Venezia, in programma per domenica 24, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. I cittadini veneziani voteranno per il rinnovo del consiglio comunale e per il nuovo sindaco. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. I candidati alla carica di primo cittadino sono otto, ma la sfida si gioca principalmente tra Simone Venturini (centrodestra) e Andrea Martella (centrosinistra). Gli ultimi sondaggi realizzati da Bidimedia e Tecnè, quest'ultimo commissionato da Citynews, mostrano il candidato del campo largo in netto vantaggio.

I candidati sindaco

I candidati sindaco per il Comune di Venezia che si presentano alle elezioni di fine maggio sono in tutto otto, ma i sondaggi di Bidimedia e di Tecnè pubblicati in questi giorni parlano di una partita a due tra il centrodestra e il centrosinistra. Andrea Martella, senatore Pd ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è candidato per il campo largo: è sostenuto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e due liste civiche, oltre che dal suo partito. Anche il centrodestra corre unito con Simone Venturini, erede dell'ex sindaco Luigi Brugnaro e assessore uscente al Turismo, con lui ci sono Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e due liste civiche.

Secondo il sondaggio curato da Bidimedia, che ha interrogato un campione rappresentativo di 800 cittadini, Martella (47,3%) è in testa di 6 punti rispetto al candidato di centrodestra (41,6%) nella proiezione di voto. Un dato che rispecchia anche i risultati del sondaggio condotto da Tecnè su mille interviste e che riporta le stesse percentuali: Martella al 48 per cento e Venturini al 42. Il centrosinistra quindi potrebbe sfiorare la vittoria già al primo turno, ma per centrare l'obiettivo la coalizione di Martella dovrà ottenere oltre il 50 per cento dei voti. Il questionario di Tecnè, infatti, esplora anche la possibilità di un ballottaggio tra i due candidati e, secondo i risultati, il candidato di centrosinistra avrebbe la meglio su Venturini con il 52 per cento dei voti.

L'opinione dei veneziani sull'operato dell'ex sindaco

I sondaggi di Tecnè e Bidimedia misurano anche un altro dato rilevante, oltre le intenzioni di voto: l'opinione dei cittadini di Venezia sui candidati alla carica di sindaco. Stando ai dati di Bidimedia, seppur l'ex assessore Venturini sia ben più noto in città del suo avversario – l'85 per cento dei veneziani lo conosce, contro il 75 per cento di chi ha risposto sì per Martella – il candidato del centrosinistra sembra una figura più rassicurante. Sempre stando ai numeri, infatti, il candidato del campo largo riesce a ottenere un grado di fiducia maggiore negli elettori rispetto al suo avversario (49% contro 47%).

Su questa diversa percezione potrebbe avere un peso non indifferente il ruolo dell'ex sindaco Brugnaro e il lavoro svolto anche da Venturini nella sua giunta. Per i dati di Bidimedia, infatti, solo il 36 per cento dei rispondenti dà un giudizio positivo dell'operato dell'amministrazione uscente, a fronte del 60 per cento di cittadini intervistati critici. Numeri che non si distaccano di molto da un precedente sondaggio di Tecnè, commissionato sempre da Citynews e pubblicato lo scorso 21 aprile, in cui, tra i mille rispondenti, il 32 per cento promuove la giunta Brugnaro, mentre il 62 per cento la boccia.

Le criticità di Venezia

Le rilevazioni effettuate da Tecnè ad aprile offrono uno scorcio sulle criticità della città percepite dai veneziani. Alla domanda "negli ultimi anni, la situazione economica di Venezia è migliorata, rimasta invariata o peggiorata?", solo un veneziano su 4 tra gli intervistati afferma che sia incrementata, contro il 40 per cento degli interrogati che vedono un peggioramento. Tra le problematiche più sentite in città ci sono il costo della vita (48%), la sicurezza personale (39%), la sanità (21%) e l'immigrazione clandestina (18%). Le categorie che per i veneziani meriterebbero più ascolto sono le famiglie (53%) e i giovani (52%). Sembrano, quindi, questi i temi su cui si giocherà la partita per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.