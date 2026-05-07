Elezioni ad Arezzo 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio
Ad Arezzo si vota per il rinnovo del Consiglio comunale domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Sono diciotto le liste presentate a sostegno di sei candidati alla carica di sindaco: Marcello Comanducci (centrodestra), Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), Egiziano Andreani (Democrazia sovrana e popolare), Michele Menchetti (Lista indipendente per Arezzo), Serena Marinelli (Alternativa comune) e il civico Marco Donati. Gli elettori saranno eventualmente chiamati al ballottaggio domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.
Per eleggere il nuovo sindaco, che succederà al primo cittadino uscente Alessandro Ghinelli, i cittadini potranno votare sia il candidato sindaco sia una delle liste che lo sostengono. È possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati al Consiglio comunale della stessa lista, purché di genere diverso. È inoltre ammesso il voto disgiunto, che consente di scegliere un candidato sindaco e una lista non collegati tra loro.
Quando si vota per le elezioni comunali ad Arezzo 2026: data e orari dei seggi
I seggi ad Arezzo saranno aperti domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Poiché Arezzo supera i 15mila abitanti, è previsto un eventuale turno di ballottaggio qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti. In tal caso, il secondo turno si svolgerà domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.
Chi sono i candidati alle elezioni ad Arezzo 2026
Ad Arezzo la sfida vede contrapposti il candidato del centrodestra, Marcello Comanducci, già assessore al Turismo nella prima giunta di Alessandro Ghinelli, e quello del centrosinistra, Vincenzo Ceccarelli, che tenterà di riportare la città nel campo progressista dopo dieci anni. Comanducci, classe 1974 e imprenditore nel settore alberghiero, è sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla lista civica “Fare”.
Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, vanta una lunga carriera politica. È stato sindaco del comune di Castel San Niccolò e ha ricoperto gli incarichi di presidente della Provincia di Arezzo e di capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Toscana. Nella corsa a sindaco di Arezzo è sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e dalla lista “Arezzo Partecipa”.
Accanto a loro si presenta alle urne anche Serena Marinelli, pedagogista di 55 anni, candidata con la lista “Alternativa comune per una democrazia radicale”. Per Democrazia sovrana e popolare, movimento politico guidato da Marco Rizzo, il candidato sindaco è Egiziano Andreani, 67 anni. Si presenta invece come civico Marco Donati, 46 anni, sostenuto da cinque liste: già parlamentare del PD durante la segreteria Renzi, è stato anche assessore al Bilancio e allo Sport del Comune di Arezzo fino al 2013. Corre infine Michele Menchetti, 48 anni, candidato civico sostenuto dalla lista “Indipendente per Arezzo”, con un passato nel Movimento 5 Stelle.
Come si vota alle amministrative: la legge elettorale
Gli elettori iscritti nelle liste di Arezzo possono scegliere di votare il prossimo sindaco della città e le liste che lo sostengono in modi diversi: è possibile votare esclusivamente per il candidato sindaco, tracciando un segno sul suo nome; si può votare una lista collegata a un candidato sindaco, così il voto andrà sia alla lista sia al candidato stesso, oppure tracciare un segno sia sul nome del sindaco che su una delle liste a lui collegate, attribuendo il voto a entrambi. Resta infine ammesso il voto disgiunto, che consente di scegliere un candidato sindaco e una lista non collegata tra loro. Al momento della scrittura di questo articolo non è ancora disponibile il fac simile della scheda elettorale.