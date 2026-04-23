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Elezioni amministrative 2026

Sciolto il Comune di Pagani: revocati i comizi, saltano le elezioni comunali di maggio

Il comune salernitano affidato ad una Commissione Straordinaria a tre giorni dal via dei comizi elettorali. Saltano le elezioni previste per fine maggio.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Il Municipio di Pagani (Salerno)
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Elezioni amministrative 2026

Il Comune di Pagani è stato sciolto: ne ha dato notizia la Prefettura di Salerno. La Commissione Straordinaria che guiderà la città sarà composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Cristina Caruso, dal viceprefetto aggiunto dott. Aniello De Angelis e dal dirigente di seconda fascia dott. Francesco Puglisi. Revocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Pagani, già convocati per domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026. Comizi che sarebbero iniziati fra tre giorni e che sono stati revocati. E di conseguenza, stop alle elezioni.

"Questo decreto di scioglimento ci lascia profondamente amareggiati e sorpresi, anche perchè avvenuto a pochi giorni dalla presentazione delle candidature", ha commentato Raffaele De Prisco, ormai ex primo cittadino paganese, che ora attende le motivazioni per poter presentare un ricorso che, per quanto urgente, difficilmente permetterà lo svolgimento delle elezioni nella finestra elettorale originaria. In un video sui social, l'ormai ex primo cittadino ha anche rivolto "un augurio di buon lavoro ai commissari che si insedieranno, assicurando la nostra disponibilità per ogni eventuale necessità, se richiesta. Confidiamo che la gestione commissariale possa garantire il completamento delle opere avviate e assicurare alla città l’attenzione che merita". Lo stesso De Prisco ha poi ironizzato con un altro post poche ore dopo lo scioglimento del Comune sui propri canali social: "Da poche ore non sono più ufficialmente Sindaco", ha scritto, aggiungendo in maniera ironica, "da adesso in poi, fino a nuove elezioni, non sarà sempre più colpa mia".

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