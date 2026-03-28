È scontro Cirielli-Martusciello sui social: il coordinatore di Forza Italia tira in ballo la moglie del viceministro Fdi
È ormai uno scontro aperto che non resta nelle stanze della politica ma esplode perfino sui social network, quello tra il viceministro di Fratelli d'Italia, il salernitano Edmondo Cirielli e il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello. Uno screenshot, pubblicato sul profilo privato dello stesso Cirielli mostra il livello della battaglia in atto nel centrodestra che coinvolge pure i parenti (in politica).
Il casus belli stavolta è una notizia di qualche ora fa, ovvero Fratelli d'Italia che ufficializza il proprio sostegno a Nicola Campitiello in vista delle prossime elezioni amministrative a Pagani, in provincia di Salerno. Campitiello, chirurgo plastico, è il fratello di Maria Rosaria Campitiello, attuale capo della Segreteria tecnica del ministro Orazio Schillaci ma soprattutto dall'agosto 2025 moglie di Cirielli.
Scrive il viceministro degli Esteri del governo Meloni: «L'Europarlamentare Fulvio Martusciello, commenta squallidamente così la candidatura a Sindaco di mio cognato Nicola Campitiello. Veramente al peggio non c'è mai fine. Mi meraviglia Forza Italia che oggi è rappresentata in maniera così povera». Ma cosa ha detto Martusciello? Allegato allo sfogo di Cirielli c'è un commento della pagina dell'eurodeputato forzista: «Campitiello? meglio la sorella» dice.