Luigi Esposito, oggi l’autopsia sul corpo del giornalista: si indaga sulla ferita alla testa

Potrebbe non essere dovuta ad un’arma da fuoco la ferita alla testa di Luigi Esposito, il giornalista ucciso ad Eboli. Oggi si terrà l’autopsia sul corpo.

Luigi "Luca" Esposito

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Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, noto come Luca, il giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sotto osservazione soprattutto la ferita alla testa, inizialmente considerata come un colpo d'arma da fuoco, anche per il ritrovamento di un bossolo poco distante. E invece, potrebbe essere stata causata da qualcos'altro. Oggi pomeriggio il medico legale Gabriele Casaburi inizierà l'esame autoptico che dunque è chiamato a "svelare" non pochi misteri.

In primis, inoltre, ci sarà "l'ufficialità" che il corpo sia proprio quello del cronista salernitano, dal momento che la versione della Procura è che si tratti "plausibilmente" di lui. Un atto formale, ma che permetterà di iniziare anche a circoscrivere le indagini, che ieri hanno visto un'analisi approfondita dell'automobile di Luigi Esposito, parcheggiata poco distante dal luogo di ritrovamento del corpo. Da capire anche il percorso lungo il quale si sia recato in zona: i carabinieri della compagnia di Eboli stanno raccogliendo le registrazioni delle telecamere sulla strada interpoderale che l'uomo avrebbe percorso, non è chiaro se da solo o in compagnia. Per gli abitanti del luogo, quella zona sarebbe frequentata in primis da coppiette appartate.

Inoltre, da capire anche la questione legata alla sua attività lavorativa extra-giornalistica: tutti gli amici e conoscenti di Luigi Esposito spiegano che il 53enne dicesse di lavorare per l'Arpa Campania, con tanto di dovizia di particolari. Circostanza che però la stessa agenzia regionale ha smentito poche ore dopo il ritrovamento del corpo dell'uomo. Tante le piste, insomma, al momento nessuna davvero esclusa. Si inizierà a fare chiarezza, si spera, con l'esito dell'autopsia in programma per oggi, che dovrebbe quantomeno certificare le cause esatte e l'orario della morte di Luigi Esposito.