Garlasco, l’avvocata Taccia: “Sempio voleva parlare, ma aspettiamo. Il suo messaggio sullo stupro va contestualizzato”

Andrea Sempio e l’avvocata Angela Taccia

"Andrea Sempio voleva parlare, ma aspettiamo di leggere il fascicolo una volta depositato. Nei 20 giorni tra la chiusura delle indagini e la richiesta di un eventuale processo da parte della Procura di Pavia potremo sempre chiedere di fare delle deposizioni spontanee". Lo ha spiegato a Fanpage.it l'avvocata Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Sempio dall'accusa di omicidio volontario nei confronti di Chiara Poggi. I pm gli contestano di aver "commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".

I legali in una nota di oggi 5 maggio, il giorno prima quindi della convocazione davanti al pm di Pavia, hanno fatto sapere che il loro assistito non risponderà alle domande, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Hanno spiegato anche che: "Proprio ieri, all’esito della riunione, abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito Andrea Sempio".

Avvocata in cosa consiste questa consulenza?

La Procura ha fatto fare una consulenza al RACIS in cui è stato tracciato un profilo psicologico di Andrea Sempio sulla base di documenti, noi della difesa quindi abbiamo deciso di fare una nostra consulenza che entrerà nel fascicolo del giudice per l'udienza preliminare se dovessimo andare in udienza preliminare. Il nostro consulente stilerà un profilo personale di Sempio ma a differenza dei consulenti della Procura non si baserà su documenti, lo potrà incontrare.

Domani 6 maggio avete deciso di non rispondere alle domande dei pm…

Domani Andrea Sempio e noi avvocati ci presenteremo in Procura a Pavia perché è un atto dovuto e perché non ci sono irregolarità formali. Ci avvarremo della facoltà di non rispondere: avevamo pensato eventualmente di fare dichiarazioni spontanee, ma le possiamo chiedere in qualsiasi stato e grado del procedimento. Aspettiamo di leggere il fascicolo dei pm una volta depositato, poi eventualmente abbiamo anche i 20 giorni dalla discovery all'eventuale richiesta del rinvio a giudizio per decidere di farlo interrogare dai pm o di fargli fare dichiarazioni spontanee.

Secondo lei il movente della Procura nei confronti di Sempio si basa sui messaggi del forum "Italian Seduction"?

Io e l'altro avvocato ci siamo letti tutti i 3852 messaggi, quelli interpretabili male saranno solo il 10 per cento. I messaggi sono contro la violenza, Andrea si è scagliato contro alcuni messaggi offensivi nei confronti delle donne. Anche il messaggio di Sempio sullo stupro finito al centro di polemiche deve essere contestualizzato e bisogna leggerlo tutto: lui inizia dicendo "questo non è un inno allo stupro, è una cosa da non fare assolutamente". Spero che la Procura si basi su questi messaggi perché non c'è nulla di preoccupante, vorrei almeno che la Procura li abbia letti.

Ha precisato in questi giorni che Andrea Sempio non si era invaghito di Chiara Poggi ma di una barista…

Esatto, tanto che noi del gruppo di amici lo portavamo sempre nel suo bar. Tra di loro però non è mai successo nulla. Lei ora vive all'estero. Non l'ho contattata, se sarà necessario lo farò.

Come sta Andrea Sempio dopo aver letto la pesante accusa nei suoi confronti?

Ora un po' meglio. Già lo aveva detto che, dal momento che non avrebbero trovato nulla su di lui, avrebbero cercato di distruggerlo dal punto di vista della persona. Un'imputazione del genere e un movente del genere però è brutto. Resta combattivo.