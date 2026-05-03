Caso Garlasco, l’ossessione ONE-ITIS di cui parla Andreas: il profilo ora attribuito a Sempio

Andreas è il profilo su un forum ora attribuito ad Andrea Sempio. Qui in un commento parla di una “One-Itis di quasi 2 anni” con una ragazza. Abbiamo verificato cosa si intende in questi ambienti per One-Itis: parliamo di un tipo di un’ossessione.

“Una One-Itis di quasi 2 anni”. È questo il post scritto dall’utente Andreas finito al centro del delitto di Chiara Poggi. È il post comparso nel forum Italian Seduction, uno spazio attivo dal 2004 dedicato alla seduzione e alla vendita di corsi per approcciare le ragazze. Dietro l’utente Andreas, attivo tra il 2009 e il 2016, potrebbe esserci Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il 6 maggio è atteso l’incontro in Procura. Ma cosa vuol dire One-Itis? E perché è stato rilanciato tanto in queste ore?

One-Itis è una formula usata in gergo per identificare un particolare tipo di sentimento: è un’attrazione a senso unico, impossibile da risolvere e che crea sentimenti negativi in chi la prova. Vedremo dopo le origini. Per capire il quadro completo delle nuove indagini sul delitto di Garlasco bisogna aspettare che la Procura di Pavia chiuda le indagini e sveli le carte. Da quello che è trapelato l’impianto accusatorio si basa sul fatto che Andrea Sempio avrebbe tentato un approccio con Chiara Poggi e, una volta rifiutato, l’avrebbe uccisa.

La frase trovata sul forum Italian Seduction, scritta da un account attribuito Sempio, è sembrata quasi una confessione. Anche se pubblicata anni dopo il delitto. Ma bisogna vedere meglio il contesto. Andreas dice che è successo “in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20”. Questo dato torna solo in parte: Sempio è nato il 12 marzo del 1988. Chiara Poggi è morta il 13 agosto 2007, quando Sempio aveva 19 anni. Angela Taccia, avvocata di Sempio, ha spiegato che la persona di cui parla Sempio nel post non è Chiara Poggi, ma una ragazza più piccola.

Il significato di One-Itis: lo slang dell’attrazione non corrisposta

Esiste un intero universo di forum dedicati all’approccio con le ragazze. Ed è un universo che si divide in vari sistemi. A volte sono semplicemente luoghi di incontro virtuale, al massimo di sfogo. Molto spesso sono spazi dove vengono cercati o dati consigli. Altre volte diventano terreni dove si radicalizza la subcultura incel, i maschi celibi involontari. Qui trovate la nostra intervista a un ragazzo che è stato a lungo in questi gruppi.

In questo universo esistono codici, slang e sigle. One-Itis è una di queste, tanto che la ritroviamo spiegata in un post pubblicato nel subReddit Seduction. Il post è del 2012. Più che una cotta, la One-Itis è un’ossessione: “La "oneitis" è quando ti ritrovi a disperarti per una sola donna irraggiungibile. La consideri l'apice, l'unica cosa bella al mondo, e ti rifiuti di riconoscere, o addirittura neghi, le altre opportunità che si presentano. Queste opportunità possono essere altre donne, ma anche cose come offerte di lavoro, vacanze, uscite con gli amici, ecc”.

Di base quindi è un pensiero ossessivo: “È una totale mancanza di attenzione verso se stessi e i propri interessi; si investe tutta l'energia in una donna che non ha alcuna intenzione di ricambiare”. L’autore del post, tal NarcoticNarcosis, si spinge anche nell’etimologia: “Itis è un suffisso usato per i dolori patologici”. In italiano è il nostro -ite, usato di solito in medicina per indicare un processo di infiammazione: gastrite, tracheite o polmonite.