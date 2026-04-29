Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: “Il caso Garlasco può restare irrisolto”

Se sia Alberto Stasi che Andrea Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? Verrà aperta una nuova indagine? A Fanpage.it lo hanno spiegato gli avvocati Paolo Di Fresco e Ylenia Minella.

Si attende la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Nelle prossime settimane si deciderà per un eventuale processo ad Andrea Sempio, l'attuale indagato, e uno di revisione per Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva. Si stanno analizzando tutti gli scenari. Ma la domanda è: se sia Stasi che Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? A Fanpage.it lo hanno spiegato gli avvocati Paolo Di Fresco e Ylenia Minella.

Cosa succederà nel caso in cui non arriverà una condanna per Sempio e venisse dichiarato non colpevole Stasi durante una eventuale revisione del processo?

Inizierei col dire che la richiesta di revisione del processo Stasi mi sembra una condizione necessaria per portare avanti il processo nei confronti di Sempio, che diversamente potrebbe difendersi invocando, tra le altre cose, proprio la condanna definitiva che ha individuato in Stasi il colpevole dell’omicidio. Detto questo, sarà interessante capire l’interazione tra gli elementi a sostegno dell’ipotesi di revisione e quelli che, invece, dovrebbero provare la responsabilità di Sempio: a ben vedere, l’eventuale assoluzione dell’uno non implicherebbe giocoforza la responsabilità dell’altro, che andrà dimostrata in un processo che, per la sua natura eminentemente indiziaria, si annuncia molto combattuto. Per venire alla sua domanda, è comunque possibile che questa infelice vicenda processuale si concluda con una paradossale assoluzione di entrambi.

Vorrebbe dire che le indagini sono state fatte male nel 2007?

Questa mi sembra l’unica certezza di questa storia. Indagini pessime e forse prevenute. Occorrerà capire se questo disastro investigativo, ampiamente denunciato dalle difese del tempo, sia dovuto soltanto all’incapacità di chi allora condusse le indagini o, viceversa, sia il risultato di una qualche regia occulta.

Si aprirà un nuovo fascicolo di indagine contro ignoti?

Se Sempio fosse assolto, sarebbe possibile.

Su cosa punterebbero le nuove indagini nel caso?

A questa domanda non è possibile rispondere. Prima sarà necessario attendere gli sviluppi di un eventuale processo nei confronti di Sempio, che al momento – ricordiamolo – è soltanto indagato.

Il delitto di Garlasco rischia di restare senza responsabili 19 anni dopo?

Mi auguro di no ma è comunque possibile. In ogni caso, a rischio di apparire banali, è meglio che un omicidio resti senza colpevole piuttosto che un innocente sconti la pena per un reato che non ha commesso. Contrariamente a quello che si crede, lo Stato non fallisce quando non trova il responsabile di un reato ma quando punisce arbitrariamente chi di quel fatto non ha colpa: quello che parrebbe essere accaduto con Alberto Stasi.

A quanto ammonterebbe un eventuale risarcimento per Stasi?

Stasi sta scontando una pena a sedici anni di carcere. Se fosse riconosciuto innocente – se fosse, cioè, dimostrato l’errore giudiziario – lo Stato dovrebbe corrispondergli un indennizzo plurimilionario. La riparazione potrebbe avvenire, comunque, anche attraverso l’erogazione di una rendita vitalizia.

Anche Sempio potrebbe chiederne uno e eventualmente a quanto ammonterebbe?

Sempio non ha subito una condanna né è stato sottoposto a custodia cautelare nella fase delle indagini. Per il momento, la questione non si pone nemmeno.