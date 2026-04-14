Roberta Bruzzone ha nuovi audio su Garlasco: “Coinvolgono Cappa, Sempio e Bertani, ma io non ci credo”

La criminologa Roberta Bruzzone

Sono giorni che si fa cenno a nuovi audio che potrebbero dare una nuova pista investigativa al delitto di Chiara Poggi. Gli audio sono in possesso della criminologa Roberta Bruzzone e farebbero riferimento a un coinvolgimento sulla scena del crimine di Stefania Cappa (cugina di Chiara Poggi), Michele Bertani (amico di Andrea Sempio e morto suicida nel 2016) e lo stesso Sempio (attuale indagato per l'omicidio a Garlasco). Audio che però non sono stati ancora pubblicati e sono nelle mani anche di un avvocato.

La criminologa durante la trasmissione tv "Quarto Grado" ha dato solo piccoli accenni sul contenuto. Quello che si sa al momento è che alcune persone darebbero per certo il coinvolgimento di altri nell'omicidio, escludendo l'unico indagato in via definitiva Alberto Stasi e legando il movente al consumo di cocaina.

A Fanpage.it Roberta Bruzzone però chiarisce: "Quella contenuta negli audio è una pista delirante, non credo assolutamente al contenuto negli audio, ovvero che questi tre abbiano ucciso Chiara Poggi. Ho sempre ribadito in più occasioni che non credo a quello che dicono: non ho cambiato idea su quello che penso di questo delitto, ovvero che sia stato Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi. Semplicemente sono in possesso di audio che hanno una componente sconcertante e inquietante dove vengono riferite delle attività che, a mio modo di vedere, potrebbero essere reati procedibili d'ufficio e quindi gravi. Le persone registrate fanno intendere di avere contatti indebiti con alcuni investigatori che fanno parte della squadra che si sta occupando della nuova inchiesta. Se sia vero o meno io non posso saperlo ma certo negli audio questa vicinanza viene più volte sbandierata e con aspetti concreti".

Tutto dovrà però essere accertato: anche quando il contenuto verrà svelato, spetterà eventualmente agli inquirenti procedere con le verifiche del caso. Ma cosa sappiamo finora di questi audio?

Gli audio includerebbero "ammissioni e riferimenti che potrebbero avere un peso anche in sede giudiziaria". Per questo si sta prendendo tempo per valutare una possibile consegna dei file alla Procura. Secondo quanto sostenuto da Roberta Bruzzone, gli audio svelerebbero una dinamica omicidiaria complessa: più persone sarebbero coinvolte nel delitto. Con tanto di ruoli: Stefania Cappa come regia e Andrea Sempio e Michele Bertani come esecutori materiali.

La criminologa Bruzzone tiene a precisare: "In quegli audio si parla di certezza e non di ipotesi: si dice che Stefania Cappa, dopo che Chiara Poggi aveva scoperto che sua cugina faceva uso di droga, avrebbe agito insieme a Michele Bertani ed Andrea Sempio per eliminarla dal momento che era divenuta una persona in grado di minacciarla". Una tesi assurda per la criminologa. Importante ora è sapere chi parla negli audio e se la Procura sta prendendo in considerazione una pista simile.