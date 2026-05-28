Garlasco, richiesta di processo per Andrea Sempio in arrivo: la difesa ha depositato le consulenze, ultime news in diretta

È attesa per oggi la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. L'uomo è l'unico indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Pavia dopo quasi vent'anni dalla morte della 26enne Chara Pioggi. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva il fidanzato della giovane, Alberto Stasi, che la mattina del 13 agosto 2007 scoprì il corpo nella villetta di Garlasco.
Le nuove indagini, però, raccontano una storia diversa da quella sancita al termine della lunga vicenda giudiziaria di Stasi. Secondo gli investigatori pavesi, sulla scena del delitto non c'era il fidanzato di Chiara Poggi, ma l'amico del fratello di lei, Andrea Sempio, 18enne all'epoca dei fatti.
Le consulenze e le perizie depositate dai legati dell'uomo però mirano a smontare questa ricostruzione, e ad allontare Sempio dal luogo del delitto. Dopo la chiusura delle indagini, ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. L'annuncio è atteso in giornata.
Il materiale a disposizione degli inquirenti e gli ultimi sviluppi dell'indagine vengono commentati durante la diretta sul canale Youtube di Fanpage.it.
Consulente Ricci: "Ignoto 2? Potrebbe essere un'altra persona ma va contestualizzato nell'insieme"
"Ignoto 2 potrebbe essere un'altra persona. Possiamo fare migliaia di ipotesi al riguardo, ma non è questo il punto. Il dna trovato sulla cannuccia dell'estasthé in casa Poggi, ad esempio, è di Stasi, ma lì sono presenti anche altri alleli, cioè altre tracce. Qualcuno potrebbe dire che tecnicamente c'è il dna di due persone. Anche l'elemento del dna di Ignoto 2 va contestualizzato". Lo ha detto il consulente della difesa di Alberto Stasi, il genetista Ugo Ricci. Sulla vicenda interviene anche l'altro genetista consulente di Stasi, Pasquale Linarello: "Ignoto 2 è un'ulteriore dna sul quarto dito mano sinistra di Chiara. Poteva essere un dna già presente nell'abitazione. Il dato da rilevare è che sulle mani è stato isolato quello di Sempio che non entrava nella villetta dei Poggi dal 4 agosto, eppure il suo dna è stato trovato sulle mani della vittima. Anche il trasferimento attraverso la tastiera del difficile considerato il numero di giorni tra l'ultima visita di Sempio e il giorno della morte, il 13 agosto 2007. Inoltre, il dato certo è che non c'è il dna di Alberto Stasi, eppure era con lei fino al giorno prima". Fu proprio Linarello a isolare per primo il dna sulle mani di Chiara.
Consulente Linarello: "Dna non scoperto prima perché analisi non avevano criteri come quelli di oggi"
"Nel 2025, quando è stata eseguita la perizia Albani, in Italia era già stato introdotto uno standard riferimento per i laboratori in cui eseguire queste analisi. Oggi possono farle solo laboratori accreditati attraverso linee guida specifiche. Prima, c'erano solo quelle internazionali". Lo ha detto il genetista e consulente della difesa di Stasi, Pasquale Linarello, durante la diretta di Fanpage.it sul caso di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi. Al centro della discussione c'è la perizia Albani che ha isolato per la prima volta nel 2025 un dna non compatibile con quello di Alberto Stasi. "Albani descrive anche i passaggi della perizia eseguita nel 2014 da De Stefani che escluse di poter utilizzare il dna rinvenuto sul corpo di Chiara Poggi. Per quelle analisi – dice Linarello – non sono stati seguiti criteri rigidi come li abbiamo adesso".
Il consulente Ricci: "Dna su unghie di Chiara Poggi è incompatibile con quello di Stasi"
"Alberto Stasi è incompatibile con il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Si tratta di un risultato categorico che mette fine all'incertezza che derivava dalle conclusioni della perizia di Si Stefano. La nuova perizia Albani esclude che sia di Stasi". Lo ha detto il genetista e consulente della difesa di Alberto Stasi, Ugo Ricci, durante la diretta di Fanpage.it. L'esperto ai giornalisti Giorgia Venturini e Fabrizio Capecelatro ha espresso i suoi dubbi: "Cinque esperti si sono alternati nel corso di questi anni, partendo da noi consulenti fino alla perizia Albani, e hanno rilevato la stessa cosa. Eppure nessuno gli ha dato l'importanza che meritava. La domanda è: perché? Lo stesso è successo con la traccia 33, che sino ad ora era stata giudicata inutile, mentre sappiamo che non è così". Il riferimento è all'impronta rinvenuta nella villetta e attribuita ad Andrea Sempio nelle nuove indagini aperte dalla Procura di Pavia. "Se questo succede qui, cosa accade nelle altre indagini che riguardano altre centinaia di persone?".
Il consulente Linarello: "Nel 2016 isolai del dna su mani di Chiara Poggi ma nessuno prese quello di Sempio"
"Tutti i maschi della famiglia di Andrea Sempio hanno quello specifico cromosoma X". Lo ha detto Pasquale Linarello, genetista delle difesa di Alberto Stasi durante la diretta di Fanpage.it. Linarello per primo ha attribuito ad Andrea Sempio il profilo genetico rinvenuto sulle mani di Chiara Poggi. Nel 2016 l'esperto isolò questo profilo permettendo la riapertura delle indagini, ma queste durarono solo tre mesi prima di essere chiuse in un nulla di fatto. "All'epoca non venne chiamato un consulente estraneo al caso per valutare questo dato. Venne chiamato un esperto che sosteneva che quel dna non era utilizzabile. Nella nuova perizia Albani, invecem figura per la prima volta il nome di Andrea Sempio, perché prima non erano state fatte valutazioni sul suo dna perché non erano state acquisite".
La possibile strategia di Andrea Sempio: perché parla ai giornalisti ma non in Procura
Dopo aver rifiutato l'interrogatorio in Procura alla chiusura delle indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio ha scelto di parlare solo ai giornalisti, e mai agli inquirenti. Potrebbe trattarsi di una precisa strategia, anche processuale, della difesa di Sempio. Lo spiegano i giornalisti Giorgia Venturini e Fabrizio Capecelatro durante la diretta di Fanpage.it su YouTube: "La grande mediaticità dell'omicidio di Garlasco può essere sfruttata dagli avvocati della difesa. Su questo caso, più di qualunque altro, l'opinione pubblica è totalmente divisa. Questo aspetto ha un valore perché il giudizio a un certo punto finirà anche tra le mani dei giudici popolari, cittadini scelti dalle liste elettorali che come tanti altri hanno seguito la vicenda sui media. Quindi avrà un peso ai fini processuali".
Alberto Stasi può chiedere la revisione e uscire dal carcere in attesa del termine
Da oggi Procura di Pavia può chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Questo passaggio rappresenta un elemento formale importante per chiedere la revisione del processo che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. In caso venisse accordata la revisione, Stasi potrebbe anche ottenere di uscire dal carcere in attesa del termine del procedimento. Gli avvocati di Stasi però per il momento non hanno ancora presentato la richiesta di revisione. Il giornalista di Fanpage.it Fabrizio Capecelatro spiega questa scelta durante la diretta su YouTube: "Se la richiesta di revisione arriva dalla Procura stessa assume un valore completamente diverso e molto più forte".
Caso Garlasco, al via la diretta di Fanpage.it su YouTube
È iniziata su YouTube la diretta di Fanpage.it sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2027 nella villetta di famiglia a Garlasco. La diretta sarà condotta dai giornalisti Giorgia Venturini e Fabrizio Capecelatro. Prenderanno parte numerosi ospiti ed esperti che commenteranno documenti e ultime notizie in tempo reale in un momento decisivo per l'indagine a carico di Andrea Sempio. Da oggi, infatti, la Procura di Pavia può presentare la richiesta di rinvio a giudizio a suo carico. L'unica cosa che potrebbe fare cambiare idea agli inquirenti è la contro-perizia depositata dalla difesa.
Possibile risarcimento milionario per Alberto Stasi in caso di revisione
Per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, c'è già un condannato in via definitiva giunto quasi al termine della pena. Con la riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio, però, Andrea Stasi potrebbe ottenere la revisione del processo. In caso di proscigliomento per l'omicidio della sua fidanzata, Stasi potrebbe ottenere un risarcimento milionario "per riparazione dall'errore giudiziario". Inoltre, i familiari della vittima potrebbero dover restituire la cifra ottenuta come risarcimento del danno in quanto parte civile. I genitori di Chiara, attraverso l'avvocato Gianluigi Tizzoni, si sono detti pronti a restituire tutto. Quello dell'omicidio di Garlasco rappresenta un caso unico in Italia a livello giudiziario: al momento per il medesimo delitto ci sono un uomo condannato in via definitiva e un indagato per il quale potrebbe presto essere chiesto il processo.
La consulenza di Sempio sull’impronta Frau numero 42: "Compatibilità fisicamente impossibile"
Le consulenze depositate in procura dagli avvocati di Andrea Sempio, i legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti, puntano a smontare gli indizi che secondo la Procura di Pavia collocherebbero l'uomo nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. In particolare, la perizia del team difensivo si è concentra sull'impronta 6, ovvero quella di una scarpa marca Frau di taglia 42 attribuita all'aggressore. Secondo i consulenti, non sarebbe compatibile con Sempio: "La larghezza del piede dell'indagato è fisicamente impossibile da contenere in una scarpa" con "piante dei piedi di larghezza significativamente inferiore, pari a un massimo di 9,2 centimetri".
La difesa di Andrea Sempio ha depositato le consulenze
La difesa di Andrea Sempio ha depositato le proprie consulenze di parte. Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno depositato le perizie che, secondo i propri esperti, allontanerebbero Sempio dalla villetta di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 ha perso la vita la 26enne Chiara Poggi. Tra gli elementi centrali della consulenza difensiva c'è la traccia 33, l'impronta che a distanza di 19 anni dal delitto la Procura di Pavia ha attribuito a Sempio. Una versione che non concorda con quella fornita dai periti del collegio difensivo.