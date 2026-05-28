Garlasco, richiesta di processo per Andrea Sempio in arrivo: la difesa ha depositato le consulenze, ultime news in diretta

"Alberto Stasi è incompatibile con il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Si tratta di un risultato categorico che mette fine all'incertezza che derivava dalle conclusioni della perizia di Si Stefano. La nuova perizia Albani esclude che sia di Stasi". Lo ha detto il genetista e consulente della difesa di Alberto Stasi, Ugo Ricci, durante la diretta di Fanpage.it. L'esperto ai giornalisti Giorgia Venturini e Fabrizio Capecelatro ha espresso i suoi dubbi: "Cinque esperti si sono alternati nel corso di questi anni, partendo da noi consulenti fino alla perizia Albani, e hanno rilevato la stessa cosa. Eppure nessuno gli ha dato l'importanza che meritava. La domanda è: perché? Lo stesso è successo con la traccia 33, che sino ad ora era stata giudicata inutile, mentre sappiamo che non è così". Il riferimento è all'impronta rinvenuta nella villetta e attribuita ad Andrea Sempio nelle nuove indagini aperte dalla Procura di Pavia. "Se questo succede qui, cosa accade nelle altre indagini che riguardano altre centinaia di persone?".