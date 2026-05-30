Iran, la guerra in diretta: Casa Bianca: “Trump accetterà accordo solo se rispetterà le sue linee rosse”. Media: “5 americani feriti in raid Teheran su base in Kuwait”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 30 maggio in tempo reale. Si è conclusa dopo due ore la riunione, convocata da Trump tenutasi nella Situation Room alla Casa Bianca, che ha fatto sapere che "il presidente stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse: l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare". Intanto, l’Idf avanza in Libano, le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture.
Per approfondire:
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Consigliere militare guida suprema: "Usa stanno tradendo la diplomazia"
Gli Stati Uniti "stanno di nuovo tradendo la diplomazia, come previsto". Lo ha scritto su X Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran Motjaba Khamenei, membro del Consiglio per il discernimento dell'interesse superiore del regime ed ex comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione iraniana (i pasdaran). "Continuando il blocco navale e avanzando pretese eccessive nei negoziati, (gli Stati Uniti) hanno dimostrato piu' che mai di non essere incline al negoziato e di perseguire altri obiettivi", ha affermato Rezaei.
Media Teheran: "Nave mercantile ha superato blocco Usa a Hormuz"
Secondo l'agenzia iraniana Fars una nave mercantile iraniana di ritorno dal Brasile avrebbe superato il blocco Usa dello Stretto di Hormuz e sarebbe in rotta verso il porto di Imam Khomeini, in Iran dove dovrebbe arrivare attorno all'alba di domani ora locale. L'imbarcazione in questione è la Mdl Kamran.
Media: "Almeno tre morti e diversi feriti nei raid israeliani nel sud del Libano"
Almeno tre persone sono morte e circa altre dieci sono rimaste ferite negli attacchi lanciati oggi dalle forze israeliane nel sud del Libano. Lo riporta l'emittente libanese "Nna", secondo cui due persone, padre e figlio, sono morti in un attacco che ha colpito la loro casa a nord di Tiro, mentre un'altra persona e' stata uccisa sulla strada Sharifa-Habbouch-Nabatieh. Questa mattina e' stato segnalato anche un raid aereo israeliano sulla strada che conduce all'ospedale governativo Nabih Berri a Nabatieh. Inoltre, sarebbe stato colpito un centro commerciale ad Ansar, mentre una serie di altri attacchi aerei hanno preso di mira la zona di Zabadini.
Media: "Missile Iran contro base Kuwait, 5 americani feriti"
Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi MQ-9 Reaper: lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. La fonte di Bloomberg ha affermato che la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il missile Fateh-110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem. Circa cinque persone, tra cui contractor e personale militare in servizio attivo, hanno riportato lievi ferite. Un MQ-9 Reaper è stato distrutto e almeno un altro è stato gravemente danneggiato, stando al rapporto.
Nbc: "Teheran potrebbe aver usato missile cinese per abbattere jet USA"
Secondo quanto riferito a NBC News da fonti a conoscenza dei fatti l'Iran poterebbe aver usato un missile di fabbricazione cinese per abbattere lo scorso aprile il caccia americano F-15 E Strike Eagle. Secondo le stesse fonti i funzionari statunitensi stanno ancora indagando sulle circostanze dell'abbattimento. Inoltre – spiega sempre la Nbc – la Cina potrebbe anche aver fornito all'Iran un radar di allerta precoce a lungo raggio in grado di individuare aerei stealth progettati per eludere il rilevamento.
Qatar: "Crisi Hormuz può verificarsi in qualsiasi regione"
Il vice primo ministro e ministro della Difesa del Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani, ha avvertito, in occasione dello Shangri-La Dialogue principale forum asiatico sulla sicurezza e la difesa, che una crisi come quella derivante dal blocco dello Stretto di Hormuz potrebbe verificarsi in qualsiasi regione se le vie navigabili diventassero uno strumento di pressione politica. "Il Qatar respinge fermamente l'uso delle vie navigabili internazionali come strumento di pressione politica. Se permettiamo che si crei un precedente del genere, ciò che abbiamo visto nello Stretto di Hormuz potrebbe accadere anche nell'Indo-Pacifico o in qualsiasi altra regione", ha affermato Al Thani, intervenendo al forum di Singapore poco dopo il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth.
Idf ordina evacuazione 7 villaggi in Libano: "Colpiremo"
L'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di sette villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. "Alla luce della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le Forze di Difesa Israeliane sono costrette ad agire con decisione", ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito, Avichay Adraee, in due comunicati separati pubblicati su X, menzionando sette villaggi nel sud del Libano, tra cui alcuni vicino a Nabatieh.
Unicef: "In una settimana 77 bambini uccisi o feriti in Libano"
"In una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini son stati uccisi o feriti in Libano. Sono 11 bambini al giorno. I bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto. Devono essere protetti in ogni momento. Le ostilità devono finire". È quanto scrive Unicef Libano su X.
Ex direttore Cia: "Trump agisce per evitare accusa di aver pagato Teheran"
Se Trump accetta l'accordo, sarà così debole che "nel giro di qualche anno potremmo ritrovarci in guerra con un Iran rafforzato dalle sue azioni". Se non lo firma e riprende a bombardare, "corriamo il rischio di restare intrappolati in una nuovo conflitto permanente in Medioriente". Lo dice in una intervista a Repubblica l'ex direttore della Cia Leon Panetta. L'intesa in discussione "sembra un accordo per estendere il cessate il fuoco, riaprire gradualmente Hormuz e prendersi 60 giorni per trattare questioni molto complesse come il nucleare. È un'intesa per negoziare, più che chiudere la guerra"."Uno dei problemi più gravi è che il presidente avrà molte difficoltà a fidarsi di questo regime. L'Iran ha dimostrato di poter controllare Hormuz, in qualche modo continuerà a farlo e ciò gli darà un vantagglo inaccettabile per gli Usa", aggiunge.
Idf distrugge lanciarazzi in Libano: "Colpita chiesa ortodossa"
L'Idf ha reso noto di aver distrutto un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per colpire il nord di Israele durante la notte. Le Idf hanno intercettato un altro razzo lanciato contro Israele dal Libano, il quarto attacco di Hezbollah nella notte. Ieri le forze israeliane hanno accusato la milizia sciita di aver colpito la chiesa ortodossa di San Giorgio nel sud del Libano e alcuni edifici del villaggio cristiano di Marjaayoun.
Pezeshkian: "Pronti a raggiungere un quadro dignitoso per la pace"
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un "quadro dignitoso" per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Secondo l'agenzia di stampa Irna, Pezeshkian ha rilasciato questa dichiarazione durante una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nella tarda serata di ieri. "Teheran ha costantemente dimostrato il suo impegno per il dialogo", ha affermato Pezeshkian, esortando l'altra parte a "ricambiare mostrando una reale volontà politica e rispettando gli obblighi internazionali".
Centcom: "Forze Usa restano presenti e vigili in Medio Oriente"
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che "le forze statunitensi restano presenti e vigili in tutta la regione mediorientale". In un post su X, l'unità di comando, che sovrintende alle forze armate statunitensi in diverse regioni, tra cui il Medio Oriente, ha anche condiviso la fotografia di un caccia F-16 che, a suo dire, stava sorvolando "il Medio Oriente durante una missione di pattugliamento".
Media: "USA non confermano presenza mine a Hormuz"
Gli Stati Uniti non hanno confermato che l'Iran abbia posizionato mine nello Stretto di Hormuz, affermano alcune fonti alla Nbc. Le forze armate statunitensi non hanno identificato in modo definitivo alcuna mina durante le ripetute ricerche nel corso d'acqua, sollevando interrogativi sulla reale portata della minaccia, affermano le fonti.
Hegseth: "Capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari"
Gli Usa sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha assicurato che gli Stati Uniti "sono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare", parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che "abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare". Hegseth ha detto, nella sessione di domande e risposte, che qualsiasi accordo di pace con l'Iran "sarà un buon accordo", aggiungendo di aver "avuto l'opportunità di parlare con il presidente Trump questa mattina. Voleva che ribadissi quanto sia paziente nell'assicurare che, con l'America impegnata in un'impresa storica di questo genere, qualsiasi accordo debba essere un buon accordo, un grande accordo", ha osservato il capo del Pentagono.
"Trump accetterà accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse"
"La riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa due ore. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare". Lo scrive in un post su X Alayana Treene, corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è "ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva" sui negoziati con l'Iran. Non è chiaro il motivo per cui Trump non abbia preso una decisione.
Idf: "Abbiamo distrutto un lanciarazzi di Hezbollah"
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) annunciano di aver distrutto durante la notte un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per colpire il nord di Israele, condividendo un video dell'attacco sul proprio account Telegram. Lo scrive il Times of Israel.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 30 maggio
Si è tenuta la riunione convocata da Trump nella Situation Room della Casa Bianca che però si è conclusa con un nulla di fatto. Fonti fanno sapere che "il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare". Hegseth ribadisce: "Capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari".