Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio

Italian Seduction è il forum dove ci sono migliaia di post attribuiti ad Andrea Sempio. L’uomo, 38 anni, ora è accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Siamo entrati nel forum e abbiamo analizzato le discussioni e il profilo di Andreas, quello attribuito a Sempio.

Il forum esiste ancora ed è probabile che in queste ore stia toccando i picchi più alti di traffico. Si chiama Italian Seduction e sembra attivo almeno dal 2004. È qui che Andrea Sempio avrebbe scritto migliaia di commenti tra il 2009 e il 2016 con il nickname Andreas. Una circostanza che è stata confermata indirettamente da Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, durante la trasmissione Quarto Grado. Qui vi lasciamo l'intervista di Fanpage.it a Sempio pubblicata lo scorso marzo.

Taccia è amica di Sempio da quando erano ragazzi e ha commentato uno di questi post. Il post, riportato dal Corriere della Sera, è questo: “L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20”. Taccia ha spiegato che Sempio non parlava di Chiara Poggi, ma di una ragazza più piccola. Le parole di Taccia suggeriscono però che quell’Andreas poteva essere proprio Sempio.

Come funziona il forum Italian Seduction: i corsi per approcciare le ragazze

Siamo entrati nel forum Italian Seduction. Partiamo dalle date. Questo forum si presenta come la Community di Seduzione numero 1 in Italia. Leggiamo: “Dal 2004 abbiamo aiutato migliaia di uomini a migliorare la capacità di sedurre e la vita sessuale”. Il forum è diviso in due parti. Ci sono una serie di spazi dedicati alla community, dove è possibile scambiare idee ed esperienze. E poi ci sono spazi dedicati alla vendita di prodotti. La parte di prodotti in vendita si trova sotto il dominio Officina del Successo.

Qui troviamo soprattutto corsi e webinar. È un genere ampiamente noto al web. Questi corsi vengono tenuti dagli autoproclamati Pickup Artist o Dating Coach, persone di solito dal dubbio curriculum che si autoproclamano professori del rimorchio. Leggiamo la descrizione di uno di questi corsi: “Tutto ciò che devi fare in questa vita, tutto ciò che devi e vuoi fare, consiste nel piantare il c***o in altri esseri”.

Il forum: i messaggi degli iscritti

Al netto dei prodotti venduti, c’è tutta la parte della community. Parliamo di un forum vecchio stile, un prodotto ormai da tempo sostituito da Gruppi Facebook e Reddit. Su Wayback Machine abbiamo trovato tracce del sito dal 2015. Abbiamo analizzato una delle prime versioni disponibili di questo sito, almeno da questa ricerca. Siamo nel luglio del 2015.

Tutte le discussioni ruotano attorno alla seduzione e allo sviluppo personale. Troviamo Richieste di Consigli, Tecniche, Seduzione e LifeStyle Over-30, Didattica della Seduzione oppure forum di discussione sulle tipologie di rapporti come Trombamica o LTR (Relazioni a lungo termine). Ci sono toni, linguaggi e parole chiave che rientrano anche nella sottocultura Incel, un tema che abbiamo trattato diverse volte negli ultimi anni su Fanpage.it.

E poi c’è la discussione da cui è partito tutto il dibattito su Sempio. Quella in cui avrebbe scritto il commento a cui ha risposto Angela Taccia: ONE-ITIS (posta del cuore) – Spazio dedicato a chi soffre di amore non corrisposto o finito. In queste ore si parla di ONE-ITIS come di un tipo di amore non corrisposto. Nello slang di questi forum però è connotato da qualcosa di più negativo. L’amore ONE-ITIS non è solo non corrisposto, è anche idealizzato e impossibile. Non solo: porta chi lo prova in un vortice di sentimenti e pensieri negativi: c’è poco di romantico in questa dinamica.

Le tracce del profilo Andreas

In questo momento cercando il nickname Andreas nel forum si trova un’attività iniziata nel 2009. Sono passati due anni dalla morte di Chiara Poggi. L’iscrizione al forum è avvenuta il 2 settembre del 2009. L’ultima visita è stata nel 2019. Ovviamente nelle ultime ore il profilo è stato seguito da diverse persone, curiose di vedere i messaggi pubblicati da Andreas. L’attività sul forum è stata abbastanza intensa: parliamo di 3.428 post pubblicati in sette anni. I commenti spaziano su qualsiasi tema. Sono quasi quotidiani. Poi il 1° novembre 2016 si interrompono improvvisamente, senza più continuare.

Qui c’è una coincidenza: la prima indagine su Sempio è iniziata nel dicembre del 2016. È stata archiviata nel 2017. Ma preferiamo specificarlo: il delitto di Garlasco è già un caso estremamente complesso, pieno di teorie e complottismi che hanno già inquinato il dibattito. Fermiamoci alla cronaca giudiziaria: il 6 maggio Sempio è atteso in Procura per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura di queste nuove indagini.