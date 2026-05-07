Governo Meloni, Rubio vede il Papa per “congelare” lo scontro con Trump, Schlein chiede libertà per gli attivisti della Flotilla: news in diretta

Le notizie del 7 maggio sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso Minetti. Il ministro della Giustizia Nordio ha deciso di passare alle vie legali citando in giudizio Bianca Berlinguer e Mediaset. Il Guardasigilli ha infatti ritenuto "gravemente lesive" le notizie diffuse il 28 aprile durante la trasmissione "È sempre Cartabianca", smentendo categoricamente ogni presunta frequentazione del ranch uruguaiano dell'ex consigliera e del suo compagno. Nel frattempo, la Procura Generale di Milano sta analizzando i nuovi documenti sull'adozione consegnati dai legali di Minetti e attende risposte definitive dall'Interpol per valutare se la grazia concessa si sia basata su presupposti fondati, nonostante al momento non risultino pendenze penali a carico della donna tra Uruguay e Spagna. Questo clima di incertezza fa da sfondo all'atteso vertice tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio, un incontro che nasce già in salita a causa delle pesanti critiche rivolte da Donald Trump a Papa Leone XIV.

Per quanto riguarda lo scenario internazionale, la tensione resta altissima in Asia sud-occidentale dopo che Israele ha confermato la detenzione illegale dei due attivisti della Global Sumud Flotilla. La situazione umanitaria dei fermati è preoccupante: Saif Abukeshek, dopo giorni di sciopero della fame iniziata insieme a Thiago Avila, ha deciso di interrompere anche l'assunzione di liquidi come estrema forma di protesta contro un arresto illegale, poiché avvenuto in acque internazionali in aperta violazione del diritto del mare. Sul tema è intervenuta anche Elly Schlein che, nel chiedere la liberazione degli attivisti, ha denunciato un "atto di pirateria" e sollecitato il governo a uscire dal Board of Peace di Trump, definito dalla leader dem un "pericoloso tentativo di sostituire l'Onu con un club privato a pagamento".