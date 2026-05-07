Governo Meloni, Rubio vede il Papa per “congelare” lo scontro con Trump, Schlein chiede libertà per gli attivisti della Flotilla: news in diretta

Le notizie del 7 maggio sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso Minetti. Il ministro della Giustizia Nordio ha deciso di passare alle vie legali citando in giudizio Bianca Berlinguer e Mediaset. Il Guardasigilli ha infatti ritenuto "gravemente lesive" le notizie diffuse il 28 aprile durante la trasmissione "È sempre Cartabianca", smentendo categoricamente ogni presunta frequentazione del ranch uruguaiano dell'ex consigliera e del suo compagno. Nel frattempo, la Procura Generale di Milano sta analizzando i nuovi documenti sull'adozione consegnati dai legali di Minetti e attende risposte definitive dall'Interpol per valutare se la grazia concessa si sia basata su presupposti fondati, nonostante al momento non risultino pendenze penali a carico della donna tra Uruguay e Spagna. Questo clima di incertezza fa da sfondo all'atteso vertice tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio, un incontro che nasce già in salita a causa delle pesanti critiche rivolte da Donald Trump a Papa Leone XIV.
Per quanto riguarda lo scenario internazionale, la tensione resta altissima in Asia sud-occidentale dopo che Israele ha confermato la detenzione illegale dei due attivisti della Global Sumud Flotilla. La situazione umanitaria dei fermati è preoccupante: Saif Abukeshek, dopo giorni di sciopero della fame iniziata insieme a Thiago Avila, ha deciso di interrompere anche l'assunzione di liquidi come estrema forma di protesta contro un arresto illegale, poiché avvenuto in acque internazionali in aperta violazione del diritto del mare. Sul tema è intervenuta anche Elly Schlein che, nel chiedere la liberazione degli attivisti, ha denunciato un "atto di pirateria" e sollecitato il governo a uscire dal Board of Peace di Trump, definito dalla leader dem un "pericoloso tentativo di sostituire l'Onu con un club privato a pagamento".
Zingaretti: "Meloni ha fallito, ora i progressisti costruiscano l'alternativa"
Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, Nicola Zingaretti delinea un quadro di profonda crisi per il governo Giorgia Meloni, sostenendo che la strategia della premier sia ormai giunta al capolinea sia in Italia che in Europa. Secondo il capo delegazione del Pd, l'appiattimento di Meloni sulle posizioni del movimento MAGA e l'ideologia trumpiana ha isolato il nostro Paese, trasformandolo, insieme all'Ungheria, in un freno per l'integrazione europea e la difesa comune. Zingaretti sottolinea poi come questo "isolamento internazionale" si rifletta in un bilancio economico e sociale "disastroso".
Oggi l'incontro di Meloni con Tusk: domani il faccia a faccia con Rubio
Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il primo ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk. Un incontro che avrà al centro anche la questione energetica e i nuovi equilibri europei, e che anticiperà il faccia a faccia di domani con il Segretario di Stato USA Marco Rubio.
Flotilla, deputato Scotto chiede liberazione immediata di Thiago e Saif
"Chiediamo l'immediata liberazione di Saif e Thiago: quello a cui abbiamo assistito è un vero e proprio sequestro, un'inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranità europea. È necessaria un'iniziativa dell'UE per scortare la Global Sumud Flotilla e permetterle di raggiungere finalmente Gaza", lo ha detto il deputato del Pd Arturo Scotto (che ha partecipato alla missione del 2025) commentando la detenzione dei due attivisti, Thiago Avila e Saif Abukeshek, prelevati illegalmente dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo di Creta lo scorso 29 aprile.
Flotilla, Coordinamento per la Palestina in presidio ad Alessandria per Thiago e Saif
Un presidio in piazza della Libertà, di fronte alla Prefettura di Alessandria, è stato organizzato del Coordinamento per la Palestina per chiedere "l'incolumità e l'immediata liberazione degli attivisti Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, ancora nelle mani delle forze israeliane dopo l'attacco illegale alla Global Sumud Flotilla il 30 aprile in acque internazionali". Dalla piazza, che conta circa un centinaio di manifestanti, è partita anche la richiesta ai governi italiano, spagnolo e brasiliano di "agire immediatamente presso le autorità israeliane per garantire il rispetto dei diritti umani e il rientro in sicurezza dei nostri attivisti": "Condanniamo ogni forma di aggressione e violazione del diritto internazionale", hanno detto dal Coordinamento, "ovunque avvengano e da chiunque siano commesse. Il silenzio di fronte a questi crimini è complicità". Gli attivisti hanno consegnato una lettera alla segreteria del prefetto Alessandra Vinciguerra, chiedendole di farsi portavoce presso il governo, "affinché sia esercitata ogni pressione diplomatica necessaria sulle autorità israeliane per la liberazione di Thiago e Saif".
Calenda: "Rubio conta meno del due di picche, visita in Italia sarà una sceneggiata"
"L'urgenza è che Trump la smetta di costruire guerre che distruggono l'economia occidentale. Dopodiché, Rubio conta meno del due di picche, perché quelli che contano sono Trump e Vance. Quindi quello che succederà è che ci saranno grandi strette di mano, la Meloni riparlerà della questione dell'Occidente senza capire che purtroppo, e lo dico da occidentalista, l'Occidente è stato distrutto da Trump.Rubio verrà qui, farà la sua sceneggiata", lo ha detto Carlo Calenda di Azione in un punto stampa in piazza Montecitorio.
MPS: si dimette l'amministratore Fabrizio Palermo
Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e membro del comitato per le operazioni con parti correlate di Monte dei Paschi di Siena, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato nella tarda serata di ieri. Come reso noto dall'istituto senese attraverso un comunicato ufficiale, la decisione è maturata a seguito del disaccordo di Palermo riguardo alle recenti scelte adottate dalla banca in materia di governance.
Salvini: "Spero che la visita di Rubio possa servire a chiarire"
"Speriamo" ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a chi gli domandava se "la visita del segretario di Stato Marco Rubio a Roma possa rappresentare un appuntamento chiarificatore". Il leader della Lega ha poi assicurato che "non si è parlato di Stati Uniti nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi", al termine del quale ha partecipato a un convegno sul nucleare: "Quale posizione terrà venerdì il governo negli incontri con Rubio? Siccome non lo incontro io, chiedetelo a chi lo incontra".
Rubio dal Papa, presidio Avs in via della Conciliazione a Roma
Oggi alle 12.30, Alleanza Verdi e Sinistra promuove un presidio in via della Conciliazione, all'altezza di Piazza Pia, in occasione dell'incontro tra Papa Leone XIV e il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Deputati e senatori di AVS saranno in presidio con un messaggio chiaro: "no alla guerra, sì alla pace". Un'iniziativa per chiedere il cessate il fuoco immediato nei conflitti in corso, fermare l'escalation militare e rilanciare il ruolo della diplomazia, del dialogo e del diritto internazionale contro la corsa al riarmo e la logica dello scontro.
Ruffino (Azione): "Turista Rubio cerca assoluzione in Vaticano"
"Mezzo mondo si sarà chiesto: ma quale considerazione avrà Trump del povero Marco Rubio se lo spedisce a Roma per incontrare il Papa e nello stesso tempo attacca il Papa? È quasi impossibile credere a quello che si vede in queste ore. È evidente che il Segretario di Stato incontrerà la presidente Meloni e i ministri Tajani e Crosetto senza avere la benché minima delega a trattare alcunché. Rubio potrà godersi una breve vacanza romana mentre da Washington Trump continuerà a minacciare sfracelli. E l'Italia, con l'Unione europea, a pagarne le conseguenze", lo ha detto Daniela Ruffino, deputata di Azione.
Parolin: "Usa interlocutore imprescindibile della Santa Sede"
"Sugli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non do giudizi, ma gli Stati Uniti sono e restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede", ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, parlando con i giornalisti in vista dell'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
Governo, Rubio vede il Papa per frenare Trump mentre Schlein chiede libertà per gli attivisti della Flotilla
Le notizie del 7 maggio sul governo Meloni dopo il caso Minetti vedono la Procura di Milano ricevere i primi riscontri dall'Interpol sull'adozione dell'ex consigliera, mentre in Uruguay prosegue l'indagine interna all'Inau. Sul fronte interno, il Ministro Nordio ha avviato un'azione legale contro Bianca Berlinguer e Mediaset, definendo "lesive" le ricostruzioni di È sempre Cartabianca su presunti suoi soggiorni nel ranch uruguaiano della Minetti. Parallelamente, la diplomazia internazionale è in pieno fermento: oggi il Segretario di Stato USA Marco Rubio verrà ricevuto da Papa Leone XIV, un incontro cruciale per tentare di appianare i contrasti nati dopo i recenti attacchi di Donald Trump al Pontefice.
Per quanto riguarda la crisi in quello che chiamiamo Medio Oriente, cresce l'allarme per gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti da Israele. Saif Abukeshek ha inasprito la protesta iniziando lo sciopero della sete dopo giorni di digiuno. Sulla vicenda è intervenuta duramente Elly Schlein: la leader del PD ha chiesto l'immediata liberazione di Thiago e Said, definendo il loro fermo un atto di "pirateria internazionale". Schlein ha poi incalzato il governo affinché l'Italia esca dal Board of Peace di Trump, accusato di voler smantellare il ruolo dell'Onu a favore di un sistema di potere privato.