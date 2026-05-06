Il delitto di Garlasco, l’interrogatorio di Andrea Sempio in diretta: ascoltato anche Marco Poggi, ultime notizie

Ieri 5 maggio sono state interrogate le gemelle Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi. In questo anno e mezzo di indagini della Procura di Pavia si è tornato a parlare di loro dopo le rivelazioni di un presunto ‘supertestimone‘ che avrebbe raccontato di un episodio che vede protagonista una delle due gemelle il giorno del delitto di Chiara Poggi. Ovvero che una vicina di casa della nonna di Chiara Poggi e delle gemelle Cappa gli aveva riferito di aver visto Stefania Cappa entrare nella vecchia casa con un borsone il giorno del delitto. Di aver sentito il rumore di un oggetto pesante gettato nel canale vicino all'abitazione della nonna. La donna ha anche detto che non aveva mai stato prima la ragazza in zona. Così lo scorso 14 maggio i carabinieri e i vigili del fuoco si erano messi a fare ispezioni in quel canale di Tromello trovando "oggetti potenzialmente utili alle indagini" ma che – stando a quanto si sa finora – nulla che possa portare a una svolta delle indagini.