Il tiktoker Matty il Biondo candidato consigliere comunale con la lista “Forza Angri”

Matty il Biondo, al secolo Matteo Verdoliva Foto / Instagram

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Matty il Biondo, al secolo Matteo Dmitri Verdoliva, è tra i candidati al consiglio comunale di Angri. Il giovane tiktoker, noto per il suo tormentone "Godo come un riccio" nato nel 2019 e seguito da "Finisce qui il mio parlare ed inizia il mio zittire", è nella lista "Forza Angri" a sostegno del candidato sindaco Pasquale Mauri. La notizia è rimbalzata immediatamente sui social: classe 2008, da poco ha compiuto 18 anni. Tanto da poter votare all'ultimo referendum sulla giustizia, "per la prima volta", ha scritto sui propri canali, immortalandosi mentre inserisce la scheda nel cartonato.

La sua storia è quella di tanti giovani tiktoker, "nativi digitali", ma nel suo caso con un messaggio diverso. Ha iniziato a fare video all'età di 10 anni, su YouTube. Era il 2018 e, spiegava, stava vivendo sulla sua pelle episodi di bullismo. Dopo essere stato buttato in una pozzanghera da un altro ragazzo, prese la decisione di iniziare a fare video per combattere quel senso di disagio che si portava dietro. La sua storia, raccontata anche in programmi televisivi, è una storia di riscatto: in poco tempo, Matty il Biondo, così si fa chiamare sui social, diventa iconico. Indovina il tormentone "Godo come un riccio" quando aveva solo undici anni. I suoi follower diventano rapidamente centomila. Ed oggi, otto anni dopo, raggiunta la maggiore età, è presente su tutti i social network: 192mila follower su Instagram, 397mila su YouTube (con oltre 33 milioni di visite), 267mila su TikTok (con oltre 8 milione di likes). Una rivincita contro il bullismo, dunque, ottenuta in pieno. E che tra un mese potrebbe anche vederlo come nuovo consigliere comunale nella sua Angri.