Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi sugli audio di Sempio: “Notizie suggestive, non è una confessione”, news in diretta

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco: ieri, durante l’interrogatorio di Andrea Sempio, dove l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, la Procura ha svelato un’altra carta: si parla in una intercettazione in cui Andrea Sempio, da solo in macchina, parla di Chiara Poggi, dei video intimi con Alberto Stasi che avrebbe visto, e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio. Chiara Poggi lo avrebbe respinto e questo potrebbe essere il movente dell’omicidio, secondo l’accusa. Angela Taccia e Liborio Cataliotti, legali di Sempio, nelle varie interviste successive all’interrogatorio hanno provato a “smontare” le ultime indiscrezioni: sostengono che il vecchio amico di Marco Poggi potrà spiegare tutto e negano che potrebbe aver visto quei video della vittima. Ascoltato ieri in Procura anche Marco Poggi che, stando a indiscrezioni, avrebbe continuato a difendere Sempio.
Fanpage in diretta su Youtube per parlare degli aggiornamenti sulle indagini: la criminologa Roberta Bruzzone scettica sugli indizi contro Sempio, anche l'avvocato Compagna, che assiste Marco Poggi, ha spiegato che "condurre una indagine sulla base di notizie suggestive è qualcosa che accade solo nel nostro paese".
Per approfondire:
- Garlasco, pm svelano il movente di Sempio: intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara Poggi
- Garlasco, l’analisi del penalista sulla mossa dei pm: “Spiazzante, hanno costretto Sempio a scoprirsi”
- Garlasco, Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: “Sarà un esame diretto, utile per la difesa”
- “Stasi e Sempio, due strade parallele”: l’avvocata Aldrovandi parla del processo di revisione su Garlasco
L'avvocato di Marco Poggi sugli audio di Sempio: "Si fanno indagini sulla base di notizie suggestive"
Francesco Compagna, avvocato di Marco Poggi, in diretta a Fanpage: “Non posso dire nulla del contributo testimoniale di Marco, su questo non posso dare informazioni, farei qualcosa che non si fa. Abbiamo poi letto le indiscrezioni del Tg1 rispetto a questi audio, a prescindere dall’audizione di Marco che dobbiamo mettere da parte abbiamo vissuto anche noi la novità del giorno. Ci sono tifoserie e schieramenti su questa storia, prescindendo dalla vicenda c’è qualcosa che va stigmatizzato. Condurre una indagine sulla base di notizie suggestive è qualcosa che accade solo nel nostro paese. La stessa cosa l’abbiamo vissuta dopo il precedente interrogatorio di Sempio, che poco dopo uscì la notizia dell’impronta rossa che poi sappiamo non essere nemmeno insanguinata. Il tg1 lanciò questa anteprima con l’immagine rossa. Sono dinamiche che hanno un impatto mediatico fortissimo”.
Garlasco, Bruzzone a Fanpage: "Le accuse delle ultime ore? L'audio di Sempio sembra già aver perso potenza"
La criminologa Roberta Bruzzone in diretta a Fanpage: "Bisogna distinguere tra novità di rilievo e boutade – così rispetto alle ultime indagini -, di novità vi sarebbe questo audio che però già in queste ore sembra aver perso potenza, anche esaminandolo per iscritto Sempio sembra prendere in giro forse qualcosa che aveva appena sentito, la lettura non mi sembra di tipo confessorio. Anche perché altrimenti Sempio sarebbe già in galera, la lettura di quel documento è almeno aperto, non equivoca". Poi, Bruzzone ha ricordato che la Procura sembra ancora puntare sia sulla perizia sul dna delle unghie di Chiara – che però la perizia Albani ha di fatto demolito – sia sulla famosa traccia 33, l'impronta lasciata sulla parete delle scale dove è stata trovata Chiara. Per la Procura sarebbe insanguinata, ma Bruzzone ricorda che già all'epoca gli esami diedero esito negativo: "Il colore rossastro è quello del reagente esaminato, non ha neppure le minutizie sufficienti per attribuirla a Sempio". "A grandi linee, insomma, non mi sembra sia cambiato molto", aggiunge Bruzzone.
"Sempio dalla nonna dopo aver ucciso Chiara Poggi": la nuova ricostruzione del delitto
Andrea Sempio, secondo la Procura di Pavia, il giorno del delitto di Garlasco sarebbe andato da Chiara Poggi con l’intenzione di un approccio sessuale. Le cose precipitano subito e la inizia a colpire: tutti gli ultimi elementi svelati dai pm. La "nuova" ricostruzione del delitto di Garlasco.
Reale, consulente dei Poggi a Fanpage: "Non ci nascondiamo dietro la sentenza"
Paolo Reale, consulente della famiglia Poggi in diretta a Fanpage, commenta le ultime notizie sull'inchiesta: "Non siamo mai stati dell’idea di nasconderci dietro una sentenza così come è giusto indagare se ci sono dei dubbi. Una cosa che mi lascia perplesso è la mancanza di contraddittorio, a partire dalla traccia 33 su cui non c’è stato incidente probatorio. Prendiamo atto che dobbiamo ancora attendere per avere un confronto".
Sul canale Youtube di Fanpage la diretta con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco
Fanpage.it è in diretta su Youtube con gli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco: con Giorgia Venturini avvocati, consulenti ed esperti commentano le ultime notizie.
Gli avvocati di Andrea Sempio lavorano per smontare l'audio intercettato: "Commentava un podcast"
Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia sarebbero già al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast o quella trasmissione tv che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi. Parole con cui, secondo i pm di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi. Da quanto si è saputo, gli avvocati sono in riunione già stamani per confrontarsi e recuperare quel podcast che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo. Secondo la versione della difesa, infatti, quelle di Sempio erano riflessioni e commenti estemporanei e confusi che derivavano dall'ascolto di quella trasmissione.
L'analisi dell'esperto sulla strategia della Procura: intervista a Paolo Di Fresco
Andrea Sempio secondo la Procura avrebbe visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e parlerebbe di un approccio che la ragazza avrebbe rifiutato. È stato un vantaggio per lui non rispondere ai pm? E come si deve leggere la mossa della Procura? Abbiamo parlato degli ultimi sviluppi e delle mosse di accusa e difesa con l’avvocato Paolo Di Fresco: l'intervista.
Interrogatorio a Sempio e Marco Poggi ascoltato in Procura: le ultime notizie sul delitto di Garlasco
Le ultime notizie sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco: ieri, durante l’interrogatorio di Andrea Sempio, dove l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, la Procura ha svelato un’altra carta: si parla in una intercettazione in cui Sempio, da solo in macchina, parla di Chiara Poggi, dei video intimi con Alberto Stasi che lui avrebbe visto (circostanza che il 38enne ha sempre negato), e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio. Chiara Poggi lo avrebbe respinto e questo potrebbe essere il movente dell’omicidio, secondo la nuova ricostruzione. Angela Taccia e Liborio Cataliotti, legali di Sempio, hanno provato a “smontare” le ultime indiscrezioni: sostengono che il vecchio amico di Marco Poggi potrà spiegare tutto e negano che potrebbe aver visto quei video della vittima. Ascoltato ieri in Procura anche Marco Poggi che avrebbe continuato a difendere Sempio e sostenuto di non aver mai visto video della sorella insieme a lui.