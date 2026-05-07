Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi sugli audio di Sempio: “Notizie suggestive, non è una confessione”, news in diretta

La criminologa Roberta Bruzzone.

La criminologa Roberta Bruzzone in diretta a Fanpage: "Bisogna distinguere tra novità di rilievo e boutade – così rispetto alle ultime indagini -, di novità vi sarebbe questo audio che però già in queste ore sembra aver perso potenza, anche esaminandolo per iscritto Sempio sembra prendere in giro forse qualcosa che aveva appena sentito, la lettura non mi sembra di tipo confessorio. Anche perché altrimenti Sempio sarebbe già in galera, la lettura di quel documento è almeno aperto, non equivoca". Poi, Bruzzone ha ricordato che la Procura sembra ancora puntare sia sulla perizia sul dna delle unghie di Chiara – che però la perizia Albani ha di fatto demolito – sia sulla famosa traccia 33, l'impronta lasciata sulla parete delle scale dove è stata trovata Chiara. Per la Procura sarebbe insanguinata, ma Bruzzone ricorda che già all'epoca gli esami diedero esito negativo: "Il colore rossastro è quello del reagente esaminato, non ha neppure le minutizie sufficienti per attribuirla a Sempio". "A grandi linee, insomma, non mi sembra sia cambiato molto", aggiunge Bruzzone.