Iran, la guerra in diretta: attesa per la risposta di Teheran alla bozza di intesa USA. Oggi Marco Rubio incontra Papa Leone XIV

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 7 maggio, in tempo reale. Quella odierna potrebbe essere una giornata decisiva: Teheran potrebbe infatti fornire una alla bozza d'intesa americana in 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati della durata di 30 giorni. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Ma alcune clausole della bozza Usa sono "inaccettabili", secondo il regime islamico. Secondo Trump la guerra "finirà presto". Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, oggi alle 11.30 sarà ricevuto in udienza da Papa Leone XIV, poi si riunirà con il cardinale Pietro Parolin. A seguire vertice con Giorgia Meloni.
Per approfondire:
- Trump ha già perso la guerra in Iran, comunque vada a finire
- Stallo a Hormuz: non c’è la pace ma non c’è nemmeno la guerra
- Il memorandum per la fine della guerra tra USA e Iran: dopo l’escalation sfiorata, si cerca l’accordo
Tredici Paesi condannano l'intercettazione della Flotilla da parte di Israele: non c'è l'Italia
Tredici Paesi – tra cui Pakistan, Indonesia, Turchia, Spagna e Sudafrica – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano l'intercettazione da parte dell'esercito israeliano di attivisti partecipanti alla Global Sumud Flotilla. Lo scrive Al Jazeera. I ministri degli Esteri dei 13 paesi hanno affermato di "condannare con la massima fermezza l'attacco israeliano" alla flottiglia, che è una "iniziativa civile pacifica" volta a denunciare la "catastrofe umanitaria" a Gaza. "La detenzione illegale di attivisti umanitari in acque internazionali costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario", hanno affermato i ministri degli esteri nella dichiarazione. Il gruppo ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza degli attivisti ancora detenuti e ha esortato le autorità israeliane a garantirne il "rilascio immediato e incondizionato". I ministri di Turchia, Bangladesh, Brasile, Colombia, Indonesia, Giordania, Libia, Malesia, Maldive, Mauritania, Pakistan, Sudafrica e Spagna invitano la comunità internazionale a difendere il diritto internazionale, proteggere i civili e garantire la responsabilità per queste violazioni.
Libano, tre persone uccise dai raid israeliani
Altra giornata di guerra nel Sud del Libano dove almeno tre persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Secondo i media libanesi, una persona è rimasta uccisa in un attacco contro un'auto vicino a Maifadoun, e altre due sono morte in un attacco contro un pick-up vicino a Habboush, come riferito dall'agenzia nazionale di stampa Nna. L'Idf ha invece riferito che questa mattina Hezbollah ha lanciato razzi contro le forze israeliane che operano nel Libano meridionale, a sud della linea di difesa avanzata. Secondo un portavoce, i razzi sono esplosi in prossimità delle forze, senza causare vittime. La stessa fonte ha affermato che ieri sono state attaccate più di 15 infrastrutture di organizzazioni terroristiche nel Libano meridionale, tra cui magazzini e siti di produzione di munizioni, posti di comando, siti di lancio ed edifici adibiti a scopi militari. I lanciatori nei siti presi di mira sono stati distrutti.
Francia: "No a revoca sanzioni all'Iran finché Hormuz resta chiuso"
Il ministro degli Esteri francese Jean Noel Barrot ha escluso la possibilità di revocare "qualsiasi" sanzione internazionale contro l'Iran finché lo Stretto di Hormuz rimarrà bloccato. "L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede che gli Stati Uniti, in particolare, acconsentano alla revoca delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come lo Stretto di Hormuz rimarrà bloccato", ha dichiarato Barrot all'emittente radiofonica francese Rtl.
L'ex comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie: "Hormuz deve rimanere sotto il controllo dell'Iran"
Secondo l'agenzia di stampa iraniana ISNA, Mohsen Rezaei, ex comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha dichiarato che l'Iran "non negozierà la questione nucleare con nessuno" e che il controllo dello Stretto di Hormuz deve rimanere in mani iraniane. "Se il controllo e la gestione dello Stretto di Hormuz dovessero sfuggire al controllo dell'Iran, il nemico lo utilizzerà nuovamente come arma contro l'Iran e il suo popolo", ha avvertito Rezaei. "Il modello iraniano sottolinea che la regione deve provvedere alla propria sicurezza; le forze straniere, siano esse americane o europee, devono andarsene", ha aggiunto, secondo l'agenzia ISNA.
Cosa prevede la bozza proposta dagli USA all'Iran
I dettagli precisi del piano non sono stati verificati, ma una fonte ha indicato che includerebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio per un periodo superiore a 10 anni. Una precedente proposta statunitense fissava la durata a 20 anni. Il piano prevede anche che l'Iran trasferisca fuori dal paese le sue scorte di uranio altamente arricchito, ma i dettagli restano oggetto di negoziato. Trump ha detto ieri a Pbs News che i termini di un possibile accordo includerebbero il trasferimento del materiale negli Stati uniti e l'impegno di Teheran a non utilizzare le proprie strutture sotterranee. L'idea di trasferire l'uranio altamente arricchito negli Stati uniti aveva però contribuito al fallimento dei colloqui del vicepresidente JD Vance con gli iraniani in Pakistan il mese scorso, secondo una fonte regionale. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha detto ai media iraniani che Teheran sta ancora esaminando l'ultima proposta americana. "Il piano e la proposta degli Stati uniti sono ancora all'esame dell'Iran e, dopo avere finalizzato le proprie valutazioni, l'Iran le trasmetterà alla parte pachistana", ha dichiarato Baghaei all'agenzia Isna.
Iran, CNN: "Risposta Teheran a piano USA potrebbe arrivare oggi"
La risposta dell'Iran alla proposta americana potrebbe arrivare in giornata, mentre Stati uniti e Iran si avvicinano a un possibile memorandum breve per porre fine alla guerra. Una fonte regionale a conoscenza dei negoziati ha detto alla Cnn che Teheran dovrebbe trasmettere ai mediatori la propria risposta alla proposta nella giornata odierna. La Casa Bianca ha ricevuto martedì dai mediatori pachistani riscontri positivi sul fatto che gli iraniani starebbero avanzando verso un compromesso, hanno detto due funzionari dell'amministrazione, pur mostrando scetticismo sull'ottimismo di Islamabad. Negli ultimi giorni è emersa una nuova spinta diplomatica, ha riferito una fonte regionale. Secondo Cnn, il presidente Usa Donald Trump sembrerebbe intenzionato a semplificare i temi del negoziato, in modo da consentire ai moderati del regime iraniano di tornare al tavolo, rinviando le questioni più difficili a una fase successiva. Trump ha rivendicato ieri l'andamento della diplomazia, affermando che gli Stati uniti hanno avuto "colloqui molto buoni" con l'Iran nelle ultime 24 ore. Secondo una persona a conoscenza del piano, il documento di una pagina in discussione conterrebbe disposizioni centrali per la fine del conflitto: dichiarerebbe la conclusione della guerra e aprirebbe un periodo negoziale di 30 giorni per affrontare i punti più controversi, tra cui il dossier nucleare, lo sblocco degli asset iraniani e la sicurezza futura nello Stretto di Hormuz.
L'Iran nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello Stretto di Hormuz
L'Iran ha smentito qualsiasi coinvolgimento nell'esplosione avvenuta due giorni fa a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello Stretto di Hormuz. Teheran "respinge fermamente e nega categoricamente qualsiasi accusa riguardante il coinvolgimento delle forze armate della Repubblica islamica nell'incidente che ha causato danni a una nave coreana nello Stretto di Hormuz", ha dichiarato l'ambasciata iraniana a Seul in un comunicato.
Trump ha già perso la guerra in Iran, comunque vada a finire
Il vertice con Xi Jinping del 14 maggio impone a Trump di trovare un accordo con l’Iran entro la prossima settimana: ecco perché il manico del coltello è nelle mani degli Ayatollah, di Netanyahu, di Putin. E, soprattutto, della Cina. L'editoriale del direttore, Francesco Cancellato.
CNN: "L'Iran potrebbe rispondere oggi alla proposta degli Stati Uniti sulla fine della guerra"
L'Iran potrebbe rispondere oggi alla proposta degli Stati Uniti sulla fine della guerra. Lo riporta la Cnn citando una fonte informata sul dossier. In precedenza Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano avuto "colloqui molto positivi" con Teheran nelle ultime 24 ore.