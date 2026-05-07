Iran, la guerra in diretta: attesa per la risposta di Teheran alla bozza di intesa USA. Oggi Marco Rubio incontra Papa Leone XIV

La risposta dell'Iran alla proposta americana potrebbe arrivare in giornata, mentre Stati uniti e Iran si avvicinano a un possibile memorandum breve per porre fine alla guerra. Una fonte regionale a conoscenza dei negoziati ha detto alla Cnn che Teheran dovrebbe trasmettere ai mediatori la propria risposta alla proposta nella giornata odierna. La Casa Bianca ha ricevuto martedì dai mediatori pachistani riscontri positivi sul fatto che gli iraniani starebbero avanzando verso un compromesso, hanno detto due funzionari dell'amministrazione, pur mostrando scetticismo sull'ottimismo di Islamabad. Negli ultimi giorni è emersa una nuova spinta diplomatica, ha riferito una fonte regionale. Secondo Cnn, il presidente Usa Donald Trump sembrerebbe intenzionato a semplificare i temi del negoziato, in modo da consentire ai moderati del regime iraniano di tornare al tavolo, rinviando le questioni più difficili a una fase successiva. Trump ha rivendicato ieri l'andamento della diplomazia, affermando che gli Stati uniti hanno avuto "colloqui molto buoni" con l'Iran nelle ultime 24 ore. Secondo una persona a conoscenza del piano, il documento di una pagina in discussione conterrebbe disposizioni centrali per la fine del conflitto: dichiarerebbe la conclusione della guerra e aprirebbe un periodo negoziale di 30 giorni per affrontare i punti più controversi, tra cui il dossier nucleare, lo sblocco degli asset iraniani e la sicurezza futura nello Stretto di Hormuz.