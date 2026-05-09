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Elezioni comunali Messina, gli ultimi sondaggi: l’uscente Basile (ScN) batte sia destra che sinistra

Le elezioni comunali a Messina si terranno il 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente, Federico Basile di Sud chiama Nord, risulta in vantaggio nei confronti di tutti i quattro sfidanti. Secondo gli ultimi sondaggi politici disponibili, Basile potrebbe sfiorare il 50% dei consensi.
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A cura di Luca Pons
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Elezioni amministrative 2026

Il 24 e 25 maggio 2026 si svolgono le elezioni amministrative in diversi capoluoghi, e tra questi Messina: gli oltre 200mila elettori messinesi sono chiamati a scegliere un nuovo sindaco, oppure a confermare quello uscente. Gli ultimi sondaggi politici sul tema vedono Federico Basile, primo cittadino ed esponente di Sud chiama Nord, nettamente favorito contro gli sfidanti con il 48% dei voti.

La rilevazione in questione, effettuata da Swg, risale al 20 aprile, dunque a poco più di un mese dal voto. È possibile, quindi, che i risultati definitivi siano diversi sulla base della campagna elettorale, che a metà aprile non era ancora entrata nel vivo. Resta il fatto che il sondaggio ha assegnato a Basile un vantaggio molto significativo.

Federico Basile prenderebbe il 48%, come detto. L'esponente di Sud chiama Nord – partito fondato da Cateno De Luca, già sindaco proprio di Messina prima di Basile – è sostenuto da ben 15 liste diverse. Basile alle scorse amministrative, nel 2022, vinse con il 57,4%; tuttavia, in Consiglio comunale è finito in minoranza, portando alla decisione di dimettersi un anno prima della fine del mandato e andare a elezioni anticipate.

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Secondo il sondaggio ci potrebbe essere quindi un calo nei consensi, ma poco cambierebbe per il risultato finale. In Sicilia, infatti, basta superare la soglia del 40% per diventare sindaco al primo turno. Se la stima venisse confermata, il 48% basterebbe ampiamente per evitare il ballottaggio.

Marcello Scurria è il candidato del centrodestra e otterrebbe il 26% dei voti, secondo il sondaggio. Scurria è sostenuto da tutte le liste di centrodestra e dal Partito repubblicano. Avvocato amministrativo, alle spalle ha anche degli incarichi tecnici legati al Comune, come quello di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli. Per restare sul piano legale, Scurria ha presentato un ricorso per richiedere che le tantissime liste a sostegno di Basile non siano ammesse (14 su 15) al voto perché non hanno effettuato la raccolta firme.

Antonella Russo è la candidata del centrosinistra: il sondaggio le assegna il 22,5% dei voti. A sostenerla ci sono la lista del Partito democratico e una lista congiunta tra Movimento 5 stelle e Controcorrente, il movimento lanciato dal consigliere regionale Ismaele La Vardera. Anche lei è avvocata, come Scurria, e dal 2013 siede in Consiglio comunale.

Ci sono poi due candidati considerati outsider, almeno stando ai numeri. Gaetano Sciacca, ingegnere che si presenta con la lista Rinascita Messina, prenderebbe l'1,5%. Lillo Valvieri, barbiere di 46 anni con un passato nel M5s, si candida con una lista che porta il suo nome: il sondaggio lo dà all'1%.

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