Roma e Como in Champions, disastro per Milan e Juve: sono in Europa League. La Cremonese è in Serie B

Milan e Juventus non si qualificano alla prossima Champions League: Roma e Como chiudono al terzo e al quarto posto la Serie A 2025-2026 e strappano il pass per la League Phase. Rossoneri e bianconeri in Europa League. La Cremonese è in Serie B.

Milan e Juventus, che disastro! Le squadre di Allegri e Spalletti non si qualificano alla prossima Champions League e al loro posto ci saranno Roma e Como. Un finale di stagione incredibile per la squadra di Gasperini e un'annata meravigliosa per i ragazzi di Fabregas portano, rispettivamente, i giallorossi a chiudere il campionato al terzo posto e i lariani ad una storica quarta posizione in classifica.

La Magica di Gasp torna nell'Europa che conta grazie alla vittoria per 2-0 a Verona dal solito Malen, che nella stessa azione prima sbaglia un calcio di rigore e poi insacca da posizione comoda un assist di Dybala, e di El Shaarawy. Il Como ha vinto 4-1 in casa della Cremonese e ha condannato alla retrocessione in Serie B proprio i grigiorossi. Anche in caso di vittoria della Cremo, però, non sarebbe cambiato nulla visto che il Lecce ha vinto 1-0 sul Genoa grazie al gol di Banda in apertura.

Il Milan cade in casa contro il Cagliari con una prova disastrosa: Borrelli e Rodriguez ribaltano l'iniziale vantaggio rossonero di Saelemakers e decretano il fallimento dell'obiettivo stagionale del Diavolo.

La Juventus ha pareggiato il derby in casa del Torino: la doppietta di Vlahovic non serve a nulla e i bianconeri, coscienti di aver buttato un posto tra le prime quattro nei match casalinghi contro Verona e Fiorentina, si fanno riprendere dai granata nel finale da Casadei e Adams.

Roma e Como in Champions League: le imprese di Gasp e Fabregas

La Roma e il Como hanno fatto percorsi diversi in questa stagione ma sono riuscite a prendersi il pass per la prossima Champions League con merito. I giallorossi sembravano aver accusato il colpo dopo il pareggio contro la Juventus in casa ma nelle ultime settimane Gasperini & co hanno fatto un capolavoro.

Sei vittorie nelle ultime sette partite e complici anche le difficoltà delle avversarie, ecco il colpaccio a tinte giallorosse.

Storia diversa quella del Como, che due anni fa veniva promosso dalla Serie B e con un percorso sportivo netto e davvero da applausi è riuscito a mettersi alle sue spalle due big come Milan e Juve oltre a realtà come Atalanta, Bologna e Lazio. Il progetto di Fabregas va avanti in maniera spedita ma forse neanche nelle più rosee previsioni della dirigenza al secondo anno c'era la qualificazione in Champions League.