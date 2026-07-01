Il Como sta facendo sul mercato più di tutta la Serie A messa assieme, nonostante le limitazioni UEFA

Il Como ha già speso più di tutta la Serie A nonostante l’arrivo di Goncalo Ramos al Milan. Nico Paz a 60 milioni è la ciliegina.

Mattia Liberali passa al Como con una spesa minima per il calciomercato pari a 6 milioni di euro. Il club dei fratelli Hertono è fra i più attivi in Serie A e ha già fatto registrare 5 acquisti: praticamente più di tutte le squadre top del campionato italiano. Solo il Milan infatti con Goncalo Ramos ha battuto un colpo importante spendendo 65 milioni di euro più 5 di bonus. Napoli, Inter, Roma e Atalanta, a prescindere dagli obblighi di riscatto, sono ancora in fase di stallo. La Juventus ha speso per ora 16 milioni per Ekhator. Nel mezzo la Fiorentina che ha ufficializzato l'acquisto di Viery per 15 milioni più 2 di bonus. Per il resto diversi arrivi a parametro zero, come il Venezia, che però da neopromossa è riuscita a ufficializzare l'arrivo di Bella Kotchap dal Verona per 10 milioni di euro. Di fatto il Como fino a questo momento in termini di movimenti e investimenti sta facendo più di tutta la Serie A.

Quella del Como sul mercato è invece un'accelerata fortemente voluta da Fabregas che in ritiro vorrebbe già una rosa quasi del tutto completa nella stagione che vedrà il Como per la prima volta nella sua storia partecipare alla Champions League. Liberali è stata un'opportunità colto al volo dal Como anche per necessità di dover inserire un profilo formato in Italia per almeno 3 anni fra i 15 e i 21 anni. Gelato il Milan che pure aveva provato a riprendersi il giocatore ceduto con troppa leggerezza nello scorso calciomercato al Catanzaro in Serie B.

In questa fase della storia del campionato italiano di fatto appare quasi impossibile competere economicamente col Como tant'è che anche i più giovani, come Liberali ad esempio, insieme ai suoi agenti preferiscono scegliere proprio i comaschi a un club come il Milan. L'enorme disponibilità della società incide sulle decisione dei giocatori e sulle strategie di mercato dello stesso Como che sembra riuscire con facilità a prendere tutti i colpi prefissati. Stiamo parlando di un club che può contare su una proprietà ricchissima con un patrimonio pari a 38,7 miliardi di euro. Ma sarà fondamentale quest'anno fare un mercato mirato anche in prospettiva per non incappare il prossimo anno nei rigidi paletti del fair play finanziario imposto dalla Uefa.

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Mattia Liberali con la maglia dell’Italia.

Quanto può spendere il Como con i paletti del Fair Play finanziario

Il Como è passato in pochi anni dalla Serie D alla Serie A e poi alla Champions anche grazie a investimenti pari a 390 milioni di euro. Nella stagione 2024/2025 i soci della holding Sent Entertainment Ltd (Regno Unito) che controlla il club e le attività collaterali avevano speso ben 134 milioni. Questo per far capire come il Como sia in una situazione di totale vantaggio rispetto agli altri non dovendo dipendere da investitori esterni o banche. Ecco perché anche le perdite dal bilancio non costituiscono un problema. La Uefa per quest'anno permetterà ancora alla società di poter spendere dato che solitamente è più morbida nei confronti di società giovani che dai dilettanti si sono ritrovati dai dilettanti al calcio professionistico. Solo dal 2027 il Como potrebbe firmare un Settlement Agreement con un piano di rientro di 4 anni con l'obiettivo di ridurre le perdite (recuperabili con diritti tv, stadio ed entrate relative alla Champions).

I cinque acquisti già effettuati dal Como in questo momento

In questo momento il Como ha acquistato già 5 calciatori. In primis l'acquisto di Kaiki, terzino sinistro del Cruzeiro classe 2003 per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto per 14 milioni di euro più 1 di bonus. Poi dopo il club ha regalato a Fabregas un altro calciatore come Luis Milla dal Getafe sulla base di circa 6 milioni di euro. Finita? Neanche per sogno. Il Como prima di prendere Liberali a 6 milioni di euro dal Catanzaro, è riuscito chiaramente a sborsare 60 milioni per Nico Paz dopo l'operazione conclusa con il Real Madrid.

Il Como ha definito inoltre l'acquisto a titolo definitivo del difensore centrale spagnolo Andres Cuenca dal Barcellona. L'operazione per il classe 2007 si aggira sui 500 mila euro, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita a favore del club blaugrana. Un totale di 72,5 milioni complessivi dunque più 14 di Kaiki che andranno aggiunti solo al termine della prossima stagione dato che si tratta di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Insomma, siamo solo al 1 luglio e già il Como sembra essere avanti anni luce rispetto alle altre squadre di Serie A.