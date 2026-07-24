Salary Cap in Serie C, come funziona e perché può rivoluzionare il calciomercato

Il Salary Cap è una realtà in Serie C e impone nuovi limiti alla spesa per gli stipendi. Le società devono rispettare un equilibrio tra costi e ricavi, con effetti destinati a cambiare profondamente il mercato e la costruzione delle rose.

Gianfranco Zola, vice presidente della Serie C, e Matteo Marani, presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Serie C).

Il Salary Cap è entrato ufficialmente in vigore in Serie C e rappresenta una delle novità più importanti degli ultimi anni per il calcio professionistico italiano per la stagione 2026-2027.

Dopo una stagione di sperimentazione, il nuovo sistema è ora pienamente operativo e introduce regole precise sulla gestione del monte ingaggi, con l'obiettivo di rendere il campionato più sostenibile dal punto di vista economico.

Come funziona il Salary Cap: i nuovi limiti alla spesa

Il principio è semplice: ogni società può destinare agli stipendi dei calciatori e agli altri compensi un importo non superiore al 50% del proprio Valore della Produzione, cioè dei ricavi certificati a bilancio: dalla stagione 2027/28 il limite sarà ulteriormente ridotto al 45%, rendendo ancora più stringenti i parametri economici.

Per la stagione 2026/27 il riferimento è il bilancio chiuso al 30 giugno 2026, che determina la capacità di spesa del club per l'intera annata sportiva. Nel Valore della Produzione rientrano gli incassi da botteghino, gli abbonamenti, le sponsorizzazioni, i diritti televisivi, i ricavi commerciali e tutte le altre principali entrate previste dal bilancio.

Il regolamento introduce anche un tetto ai contratti individuali. La parte fissa dello stipendio non può superare i 9.500 euro lordi al mese, mentre, includendo bonus e parte variabile, si può arrivare fino a 13.500 euro lordi mensili. Restano esclusi dal conteggio alcuni premi strettamente collegati ai risultati sportivi, come quelli per la promozione.

La Lega Pro effettua verifiche costanti durante la stagione, con controlli ufficiali nei mesi di novembre, marzo e maggio. In caso di sforamento dei limiti previsti non sono previste penalizzazioni sportive automatiche, ma sanzioni economiche calcolate in percentuale sull'eccedenza. Le somme raccolte vengono destinate al sostegno dei vivai e dei settori giovanili.

Mercato e strategie: perché la Serie C cambia volto

L'introduzione del Salary Cap modifica profondamente anche le logiche del calciomercato. Non basta più avere alle spalle una proprietà disposta a investire cifre importanti: per aumentare il budget destinato agli stipendi diventa indispensabile far crescere anche i ricavi del club attraverso sponsor, pubblico, attività commerciali e valorizzazione del marchio.

Matteo Marani, presidente della Serie C.

Le società sono chiamate a una programmazione ancora più accurata: i direttori sportivi dovranno costruire rose competitive rispettando parametri economici ben definiti, limitando i contratti fuori mercato e investendo con maggiore attenzione su giovani e calciatori sostenibili sotto il profilo finanziario.

La nuova Serie C premierà i club capaci di coniugare solidità finanziaria, crescita dei ricavi e competenza nella costruzione della rosa. Il mercato resta competitivo, ma cambia filosofia: non vince più chi spende di più, bensì chi riesce a investire meglio, mantenendo i conti in equilibrio e programmando il futuro con maggiore lungimiranza.