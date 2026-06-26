Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter si muove per Nico Paz, il Milan avanza per Gonçalo Ramos. Kolo Muani-Juve, è fatta: ora si tratta col PSG

Le ultime notizie di calciomercato oggi 26 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

L'Inter si muove per Nico Paz dopo che il Real ha deciso di riportare l'argentino a Madrid e il Como che non sembra intenzionato a spendere 60 milioni per l'argentino: i lariani virano su Vergara e Liberali. I nerazzurri valutano nuove soluzioni per la difesa dopo il mancato arrivo di Palestra: Wesley e Guga tra le opzioni. Il Milan avanza per Gonçalo Ramos La Juventus ha l'accordo con Kolo Muani e ora deve trattare col PSG. Si lavora sempre per il portiere: il sogno è Svilar. Napoli forte su Mario Gila, l'Atalanta si muove a centrocampo e pensa a Højbjerg e Jashari.