Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter si muove per Nico Paz, il Milan avanza per Gonçalo Ramos. Kolo Muani-Juve, è fatta: ora si tratta col PSG

Le ultime notizie di calciomercato oggi 26 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
L'Inter si muove per Nico Paz dopo che il Real ha deciso di riportare l'argentino a Madrid e il Como che non sembra intenzionato a spendere 60 milioni per l'argentino: i lariani virano su Vergara e Liberali. I nerazzurri valutano nuove soluzioni per la difesa dopo il mancato arrivo di Palestra: Wesley e Guga tra le opzioni. Il Milan avanza per Gonçalo Ramos La Juventus ha l'accordo con Kolo Muani e ora deve trattare col PSG. Si lavora sempre per il portiere: il sogno è Svilar. Napoli forte su Mario Gila, l'Atalanta si muove a centrocampo e pensa a Højbjerg e Jashari.
Viery è il nome nuovo per la difesa della Fiorentina di Grosso: affare in chiusura
La Fiorentina è ormai a un passo dall’ingaggiare un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Il club viola sta infatti definendo l’acquisto del difensore centrale mancino Viery, proveniente dal Grêmio. L’operazione dovrebbe chiudersi su una base di circa 13 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi dei bonus. A riportare la notizia è Sky.
Como, si valutano le alternative a Nico Paz: nel mirino Vergara e Liberali
Il Como si prepara a un possibile addio di Nico Paz e ha già iniziato a individuare i profili su cui puntare in caso di partenza del talento argentino. Mentre si attende la decisione definitiva del Real Madrid sul futuro del classe 2004, il club lariano sta lavorando per non farsi trovare impreparato.
Le prime opzioni individuate dalla dirigenza sono due giovani italiani. Il primo nome è quello di Mattia Liberali, reduce da una stagione positiva in Serie B con il Catanzaro dopo la crescita nel settore giovanile del Milan. Il fantasista è seguito da tempo dal Como e il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 6 milioni di euro.
L'altra pista conduce ad Antonio Vergara, centrocampista offensivo di proprietà del Napoli. Il club partenopeo, però, considera il giocatore un elemento importante per il futuro e non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e la società starebbe lavorando anche al rinnovo del contratto.
Kolo Muani-Juventus, intesa raggiunta: ora si tratta con il PSG
La Juventus ha compiuto un passo importante nella corsa a Randal Kolo Muani. Dopo diversi contatti portati avanti nelle ultime settimane, il club bianconero ha trovato un accordo con l'attaccante francese, ponendo le basi per il possibile trasferimento.
Definita l'intesa con il giocatore, la società può ora concentrarsi sul confronto con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. L'obiettivo è trovare una formula condivisa che permetta di chiudere l'operazione e portare Kolo Muani a Torino.
Gonçalo Ramos al Milan, è lui il prescelto per l’attacco: primi contatti già avviati
Il Milan continua a concentrarsi su Gonçalo Ramos per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante portoghese del Paris Saint-Germain è considerato il principale obiettivo della dirigenza rossonera per il ruolo di centravanti.
Nelle ultime settimane sono già stati avviati i primi dialoghi con Jorge Mendes, agente del giocatore, e la candidatura dell’ex Benfica sta prendendo sempre più quota. Ramos avrebbe inoltre accolto positivamente l’ipotesi di trasferirsi a Milano, aprendo alla destinazione rossonera.
La società è pronta a lavorare per trasformare l’interesse in una trattativa concreta, con l’intenzione di consegnare a Ruben Amorim un attaccante connazionale da cui ripartire per il nuovo corso tecnico.
Calciomercato Inter, parte l’assalto a Nico Paz: il Real lo riporta a Madrid e fissa il prezzo
L’Inter ha iniziato a lavorare concretamente sulla pista che porta a Nico Paz. Il talento argentino tornerà ufficialmente al Real Madrid dal 1° luglio 2026, dopo che il club spagnolo ha deciso di esercitare il diritto di recompra concordato con il Como.
Nel confronto tra le due società, i madrileni hanno confermato la volontà di riportare il giocatore alla base e avrebbero prospettato ai lariani la possibilità di riacquistarlo in futuro per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, mantenendo però ulteriori garanzie contrattuali a proprio favore. Una soluzione che il Como, almeno al momento, non sembra intenzionato a percorrere.
La situazione viene seguita con grande attenzione dall’Inter, che vede in Nico Paz uno dei profili più interessanti per rinforzare la squadra di Cristian Chivu. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, i nerazzurri hanno infatti risorse economiche da reinvestire sul mercato e il fantasista argentino rappresenta un obiettivo particolarmente gradito anche alla proprietà Oaktree.
A favorire l’operazione potrebbe esserci anche il rapporto tra la famiglia Paz e Javier Zanetti. Il padre del giocatore ha condiviso in passato l’esperienza con la nazionale argentina insieme all’attuale vicepresidente nerazzurro, un legame che potrebbe facilitare i contatti tra le parti.
Marotta e Ausilio stanno quindi valutando la fattibilità dell’affare, pur sapendo che la trattativa si preannuncia complessa. Se per il Como il Real Madrid aveva ipotizzato condizioni particolari, nei confronti degli altri club la valutazione del giocatore sarebbe infatti fissata attorno ai 70 milioni di euro, una cifra che rende l’operazione tra le più impegnative dell’estate. A riportare la notizia è Sky.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 26 giugno 2026
Il ritorno di Nico Paz al Real Madrid apre nuovi scenari di mercato. Il Como, che avrebbe la possibilità di riportare in Italia il talento argentino versando 60 milioni di euro, non sembra orientato a effettuare un investimento di questa portata e sta già valutando alternative come Antonio Vergara e Mattia Liberali. Sullo sfondo resta l’Inter, che continua a monitorare il fantasista argentino in vista del futuro.
In casa nerazzurra si lavora anche per rinforzare le corsie esterne e la difesa dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, ormai destinato al Chelsea. Tra i profili seguiti figurano Wesley e il brasiliano Guga, entrambi considerati soluzioni interessanti per aumentare qualità e profondità della rosa.
Il Milan, invece, prosegue i contatti per Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese del Paris Saint-Germain resta il principale obiettivo per il reparto offensivo e i rossoneri stanno intensificando i dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione.
Sul fronte Juventus, è stata raggiunta un’intesa con Randal Kolo Muani. Dopo l’accordo con il giocatore, la società bianconera dovrà ora trovare la quadra con il PSG per definire il trasferimento. Parallelamente continua la ricerca di un portiere di alto livello, con Mile Svilar che rappresenta il grande sogno della dirigenza.
Infine, si preannuncia un duello tra Napoli e Atalanta per Mario Gila. Entrambi i club hanno messo nel mirino il difensore spagnolo e sono pronti a contendersi uno dei profili più apprezzati per rinforzare il reparto arretrato.