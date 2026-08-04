Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Nico Gonzalez, la Juve tratta Lucumì, la Roma sogna Endrick

La Juventus si concentra sul reparto difensivo gli obiettivi sono un difensore e un portiere: il primo e Lucumì del Bologna, il cui arrivo libera la cessione di Gatti (chiesto da Allegri per il Napoli); il secondo è Vicario, nome forte rispetto a Suzuki sul quale è piombato il PSG. Inter, l'obiettivo è un esterno destro: Diaby dell'Al-Ittihad è il profilo seguito assieme a Nico Gonzalez (nella foto). Situazione Romero: i nerazzurri affondano il colpo se parte Pavard. Il Napoli è rimasto col cerino in mano anche per la cessione saltata di Lindstrom, mentre procede spedito il trasferimento di Gutierrez al Bayer Leverkusen: libera risorse per Badiashile e Fasavuli. Como scatenato: preso Chalobah, chiude per Yan Couto. Il Milan valuta la proposta del Porto per Santiago Gimenez. La Roma continua a trattare con il Feyenoord per Givairo Read e sogna Endrick del Real Madrid.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 4 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Favasuli al Napoli, le cifre dell'affare con il Catanzaro
Favasuli è a un passo dal vestire la maglia azzurra del Napoli che lo acquista dal Catanzaro per la cifra di 8 milioni di euro. Il giovane terzino destro (22 anni) dei calabresi e della Nazionale Under 21 è considerato l'alternativa al capitano Di Lorenzo. Al si legherà con un contratto fino al 2031 più opzione.
Calciomercato Como: chiude per Yan Couto, pressing sulla Fiorentina per Kean
Il Como non si ferma. Dopo gli arrivi di Luis Milla e Mattia Liberali, e la conferma di Nico Paz in difesa la squadra di Fabregas ha preso Trevoh Chalobah dal Chelsea. Non è finita, perché i lariani sono molto vicini alla chiusura della trattativa col Borussia Dortmund per Yan Couto: la formula è prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni. Il colpo vero, però, è un altro: Moise Kean, per il quale la Fiorentina sta facendo muro ma dinanzi a un'offerta importante (superiore ai 40 milioni) potrebbe anche cedere (Mateo Pellegrino del Parma è il sostituto).
Roma su Endrick, qual è la formula proposta al Real Madrid
Endrick del Real Madrid è il nome che scalda la Roma e i tifosi in queste ore. Il club spagnolo, però, non ha ancora deciso quale sarà la prossima mossa sul futuro del brasiliano che Mourinho non considera prioritario per la squadra che ha in mente. Qual è la formula che la Roma può proporre? Nel solco di quella Nico Paz-Como: prestito con opzione di recompra a favore dei blancos. Attenzione a Givairo Read, esterno difensivo classe 2006 del Feyenoord: agli olandesi è stata fatta un'offerta da 29 milioni di euro e c'è il sì del calciatore. Si spera di chiudere entro la settimana.
Lucumì alla Juventus, cosa manca per chiudere la trattativa col Bologna
L'operazione tra la Juventus e il Bologna per Lucumi sta per arrivare a un punto di svolta: si chiude o niente. Cosa manca affinché i bianconeri affondino il colpo? La cessione di Federico Gatti al Napoli, che libera un posto in rosa. Quanto all'aspetto economico dell'affare per il difensore colombiano, la prima offerta da 18 milioni più bonus è stata rifiutata a fronte di una richiesta di 28 totali tra parte fissa (25) e bonus. L'impressione è che a cifre leggermente inferiori si possa definire la transazione considerati 2 fattori: 28 milioni era l'importo della clausola rescissoria scaduta il 15 luglio; il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2027 e a gennaio è già libero di accordarsi con altri club e poi partire a zero a fine stagione.
Calciomercato Inter: Nico Gonzalez e Diaby nel mirino, poi assalto a Romero
Nico Gonzalez e Diaby sono i nomi che l'Inter ha cerchiato in rosso sul taccuino per coprire il ruolo d'esterno. L'argentino, in particolare, è un ritorno di fiamma: ci sono stati dei primi contatti con l’entourage del giocatore che è di proprietà della Juve. Dopo Stones, in difesa può arrivare un altro colpo dalla Premier League: è Romero. C'è un accordo di massima col Tottenham ma serve liberare posto in rosa e risorse. Come? Con la cessione di Pavard. Allo stesso modo a centrocampo si può provare l'assalto a Jones in caso di addio di Frattesi e/o Asllani.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 4 agosto
Diaby è il nome caldo seguito dall'Inter per colmare la posizione di esterno ma attenzione alla candidatura di Nico Gonzalez che ha preso maggior quota in queste ore. Reduce dal Mondiale con l'Argentina, il calciatore non rientra nei piani della Juventus (proprietaria del cartellino): la squadra di Chivu lo aveva cercato anche nella scorsa estate, poi andò all'Atletico Madrid. Quanto a Romero, i nerazzurri devono prima cedere Pavard. Così come per Jones devono partire prima Asllani e Frattesi a centrocampo. La Juve ha accolto Kolo Muani e Alajbegovic, adesso i riflettori si spostano sulla difesa: Lucumì del Bologna è il profilo individuato (affare da 25 milioni di euro). Per il ruolo di portiere Vicario è il preferito, Milinkovic-Savic è una possibilità che può decollare sull'asse col Napoli nello scambio con Gatti, su Suzuki è fortissima la concorrenza del PSG. Il Milan valuta la permanenza di Leao, la Roma prova a convincere Endrick e il Real Madrid a darlo in prestito. Il Cagliari vuole Daniel Maldini. I rossoblù stanno portando avanti i contatti con l'Atalanta per impostare un'operazione su un prestito con obbligo di riscatto.