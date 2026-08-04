Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Nico Gonzalez, la Juve tratta Lucumì, la Roma sogna Endrick

La Juventus si concentra sul reparto difensivo gli obiettivi sono un difensore e un portiere: il primo e Lucumì del Bologna, il cui arrivo libera la cessione di Gatti (chiesto da Allegri per il Napoli); il secondo è Vicario, nome forte rispetto a Suzuki sul quale è piombato il PSG. Inter, l'obiettivo è un esterno destro: Diaby dell'Al-Ittihad è il profilo seguito assieme a Nico Gonzalez (nella foto). Situazione Romero: i nerazzurri affondano il colpo se parte Pavard. Il Napoli è rimasto col cerino in mano anche per la cessione saltata di Lindstrom, mentre procede spedito il trasferimento di Gutierrez al Bayer Leverkusen: libera risorse per Badiashile e Fasavuli. Como scatenato: preso Chalobah, chiude per Yan Couto. Il Milan valuta la proposta del Porto per Santiago Gimenez. La Roma continua a trattare con il Feyenoord per Givairo Read e sogna Endrick del Real Madrid.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 4 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.