Lindstrom allo Schalke 04 salta, tedeschi furiosi col Napoli: “Non rispettano gli accordi”

Il Napoli e lo Schalke 04 sembravano aver trovato l’accordo per il trasferimento di Jesper Lindstrom, che per il momento, però, è saltato. Le società non sono d’accordo sulla formula.

Il passaggio di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04 sembrava cosa fatta. E invece la trattativa è saltata e il club tedesco, secondo quanto riporta la Bild, sarebbe furioso con quello partenopeo. Il club di Gelsenkirchen sostiene che il Napoli non avrebbe rispettato gli accordi verbali e per questo la trattativa rischia di saltare totalmente.

Lindstrom vola in Germania, ma non firma e torna a Napoli

Sono tanti i calciatori che il Napoli ha ripreso in rosa e che deve provare a cedere, tra questi c'è anche il danese Jesper Lindstrom, che in realtà ha iniziato bene il pre-campionato. Lo Schalke 04, storico club che è tornato in Bundesliga, vorrebbe acquistarlo e ha trovato un'intesa con il club di De Laurentiis. Lindstrom è volato in Germania venerdì scorso e lì ha atteso il momento delle visite mediche. Attendeva mentre lo Schalke cercava di definire gli ultimi dettagli del trasferimento con il Napoli, con l'idea di sbrigarsi perché lunedì 3 agosto c'era da scattare la foto ufficiale.

I dirigenti dello Schalke furiosi con il Napoli

Invece l'accordo è saltato, almeno per il momento. La Bild scrive che il club tedesco è estremamente irritato con il Napoli, che a dire dei dirigenti dello Schalke non avrebbe rispettato gli accordi verbali e avrebbe continuato a fare promesse che poi successivamente ha ritrattato. Frustrazione pure per i dirigenti dello Schalke. I dirigenti dello Schalke, sempre per quanto riferisce la Bild, sono delusi e hanno sospeso le trattative con il Napoli, anche se non è automatico che lo stop possa essere totalmente definitivo.

Lo Schalke e il Napoli devono discutere sull'obbligo di acquisto

Ora è tutto chiuso. Più avanti si vedrà. Lindstrom è tornato in Italia nel frattempo. Lo Schalke lo vuole ancora, ma spera che il Napoli rispetti gli accordi verbali presi in precedenza. Il vulnus è legato al costo del trasferimento e soprattutto a una clausola contrattuale. Lo Schalke non vuole l'obbligo di acquisto, mentre il Napoli vorrebbe cedere il giocatore con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto.

Cosa succederà nella trattativa tra Schalke e Napoli per Lindstrom

Viene facile pensare, però, che al netto di questa fase di stallo, che potrebbe anche essere piuttosto prolungata, che si possa in futuro trovare l'accordo tra le parti, che in fondo vogliono la stessa cosa. Il Napoli ha interesse a cedere Linstrom, e a farlo per il terzo anno consecutivo, mentre lo Schalke, ritornato in Bundesliga, vuole piazzare un altro colpo di livello, dopo aver preso dalla Serie A già Robin Gosens, e vuole inserire un altro calciatore esperto in squadra, ci sono anche Dzeko e Karius. E in fondo il calciomercato è fatto di questo tipo di trattative che si accendono e si spengono e che magari dopo una o più settimane arrivano a conclusione, anche se non capita spesso che un calciatore voli per effettuare le visite mediche e poi torni indietro.