Sebastiano Esposito rompe con il Cagliari: “Ha lasciato il ritiro senza autorizzazione”

Esposito ha lasciato il ritiro del Cagliari senza autorizzazione. Il club minaccia provvedimenti disciplinari. L’attaccante potrebbe essere ceduto in questo calciomercato.

Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di insubordinazione con una nota spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinare. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente, la rottura è forte e ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.

Le difficoltà per l'adeguamento contrattuale di Esposito

Esposito è stato importante per la salvezza raggiunta nello scorso campionato, presentatosi in ritiro a Ponte di Legno, il calciatore di origini campane non è riuscito a trovare l'accordo per l'adeguamento contrattuale con il club. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi colloqui tra il tecnico Pisacane e il direttore sportivo Pietro Accardi. Colloqui sopraggiunti dopo alcuni rumors sullo stallo contrattuale. Pisacane ha elogiato Esposito pubblicamente definendolo un professionista esemplare, ma dopo l'incontro tra l'agente del calciatore Mario Giuffredi e il direttore sportivo dei sardi Pietro Accardi il dado è stato tratto.

Esposito lascia senza autorizzazione il ritiro del Cagliari

L'incontro non ha avuto l'esito sperato, niente fumata bianca. Esposito nella mattinata di venerdì 31 luglio si è allenato con i compagni, ma sabato 1 agosto invece tutto è cambiato con il calciatore che non si è presentato alla seduta di allenamento e non è partito alla volta di Berlino, per l'amichevole con l'Union.

Rottura conclamata, il Cagliari prova a fare la voce grossa, paventa provvedimenti ma non li minaccia in modo assoluto. La volontà di trovare un accordo c'è. Insomma, non si può escludere un riavvicinamento tra le parti, ma resta aperta l'ipotesi di una rottura definitiva.

L'attaccante ha diverse offerte anche dalla Serie A

Questo il comunicato del Cagliari: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

Esposito è un uomo mercato. Si parla di offerte importanti al calciatore. Gli esperti di mercato parlano di una proposta dalla Premier League e di almeno tre dalla Serie A, con Napoli e soprattutto Atalanta che avrebbero effettuato un sondaggio.