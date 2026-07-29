Baptiste Veistroffer e il divertente pit-stop al Carrefour durante il Criterium: “Avevo troppa sete”

Il corridore francese della Lotto-Intermarché ha lasciato senza parole diversi tifosi che lo hanno visto fare un assurdo stop and go: al supermercato, in piena gara, per procurarsi una bibita e poi ripartire come se nulla fosse.

Orfano del Tour de France il ciclismo è alla ricerca di notizie in ogni dove, e così c'è anche spazio per qualche fuori programma che attira l'attenzione di tutti, come in occasione del Criterium di Lisieux, una corsa a margine del calendario UCI, di categoria Pro Criterium dove, però, partecipano anche fior di campioni. Tra i quali c'è anche Baptiste Veistroffer della Lotto Intermarché reduce dall'ultimo Tour, dove si era distinto per la combattività. Che è venuta decisamente meno quando si è recato in un Carrefour a fare rifornimento con una bibita fresca: "Troppa sete", si è poi giustificato verso gli appassionati presenti, esterrefatti nell'assistere e riprendere una scena ai limiti del comico.

Forse perché non c'era effettivamente nulla in palio in una gara evento, ma l'episodio è di quelli che non si possono lasciare in secondo piano. Ciò che ha fatto Veistroffer è rimasto impresso nella memoria dei presenti e non solo perché effettivamente inedito: un professionista che si ferma ad un supermercato per prendersi da bere, nel ben mezzo di una gara.

Vistroffer fa ridere tutti: si ferma al supermercato per bere

"Avevo troppa sete" ha scherzato il corridore venendo ripreso da alcuni curiosi che non si sono fatti sfuggire la scena poi rilanciata ovviamente sui social, diventando virale e divertente: si vede Vistroffer a bordo strada all'altezza di un supermercato della catena Carrefour, che risale in bicicletta. Con in mano una bibita in una bottiglia di plastica con cui è ripartito riprendendo la corsa. Alla fine, arriverà comunque secondo al traguardo, dietro al connazionale Kévin Vauquelin della Netcompany INEOS.

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Non solo Vistroffer: la figuraccia di Healy al Criterium di Lisieux 2025

All'interno dell'aneddotica del Criterium di Lisieux, che oramai sta diventando una delle corse più particolari dell'intero circuito ciclistico, il pit stop di Veistroffer non è l'unico episodio fuori contesto. Fa la pari con ciò che accadde solamente un anno fa ad un altro campione che aveva deciso di partecipare alla gara-esibizione, Ben Healy, incappato in una delle più magre figure della sua prestigiosa carriera. Su quelle stesse strade infatti, fece scalpore l'irlandese della EF Education – EasyPost che festeggiò un giro troppo presto e vide improvvisamente gli inseguitori sfrecciare via e superarlo sul traguardo. Una volta accortosi del macroscopico errore, anche se si era letteralmente fermato festeggiando una vittoria inesistente, riprese la propria corsa. Tra le risate dei presenti.

Chi è Vistroffer, tra i più combattivi che hanno esaltato il Tour 2026

L'ultimo episodio di Vistroffer è stato condiviso sui social anche perché il 25enne francese, professionista dal 2025, ha esaltato i cuori transalpini all'ultimo Your dove si è particolarmente distinto nel "premio combattività", diventando uno dei "baroudeurs" più apprezzati dal pubblico. Ha compiuto una fuga solitaria di 144 km nella 5ª tappa e si è aggiudicato il premio di combattivo in tre tappe: oltre alla 5ª anche nella 7ª e nella 12ª, chiudendo il Tour tra i corridori con più chilometri in fuga in assoluto in questa ultima edizione.