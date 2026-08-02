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Vlahovic rifiuta il Besiktas e vuole il Barcellona, la Juve osserva ma Carnevali è chiaro: “Non rincorro nessuno”

Dusan Vlahovic ha rifiutato la ricca proposta del Besiktas e continua ad aspettare la chiamata di un top club europeo. Il Barcellona resta il suo obiettivo principale, mentre sullo sfondo non è del tutto tramontata l’ipotesi di un ritorno alla Juventus.
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A cura di Vito Lamorte
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Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi del mercato dei parametri zero. Dopo la conclusione del rapporto con la Juventus lo scorso 30 giugno, l'attaccante serbo è ancora alla ricerca della destinazione giusta e, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad accettare qualsiasi proposta.

Nelle ultime ore il Besiktas ha provato concretamente a convincerlo, mettendo sul tavolo un'offerta da un bonus alla firma di 5 milioni di euro e da un contratto biennale da 8 milioni netti a stagione su indicazione di Vincenzo Italiano, che lo conosce bene dai tempi della Fiorentina, ma il calciatore ha rifiutato.

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Il Barcellona è la destinazione preferita da Vlahovic

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il sogno di Vlahovic continua a chiamarsi Barcellona: già all'inizio di luglio il suo entourage aveva proposto il profilo del serbo ai dirigenti blaugrana, che però hanno individuato in Julián Álvarez il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

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A rallentare i contatti avevano contribuito anche le richieste economiche dell'ex bianconero: un bonus alla firma da 10 milioni di euro e uno stipendio da 8 milioni netti a stagione. Con il passare delle settimane, però, lo scenario sarebbe cambiato e in assenza di offerte da parte dei grandi club europei, Vlahovic avrebbe rivisto al ribasso le proprie pretese economiche, avvicinandosi ai parametri fissati dal Barcellona.

La Juventus ha le idee chiare, Carnevali: "Non rincorro nessuno"

Parallelamente resta aperta anche un'altra suggestione: quella di un ritorno in bianconero. Il serbo non avrebbe chiuso la porta a un nuovo capitolo con la Juventus, anche se al momento il club sembra orientato verso altre strategie di mercato.

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A fare il punto sulla situazione è stato l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali: "Non ho mai incontrato Vlahovic, ma mi sono sempre dato disponibile a parlare con i suoi agenti: so che non ha accettato un'offerta importante, io non rincorro nessuno".

Nelle scorse ore la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Kolo Muani, oltre che di Kerim Alajbegović, e sta completando il suo reparto offensivo: il tempo stringe per Vlahovic, che rischia di dover accettare quello che resta se non abbassa la sue pretese.

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