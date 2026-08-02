Chivu ha le idee chiare e si aspetta ancora rinforzi dall’Inter: “Il mercato è ancora lungo”

Cristian Chivu si aspetta ancora rinforzi dal mercato dell’Inter: dall’esterno alla mezzala, le priorità dell’allenatore della squadra campione d’Italia in carica.

Tre successi nelle prime uscite estive – contro Aasen, Karlsruhe e Manchester City – hanno confermato che l‘Inter sta preparando la nuova stagione con il piede giusto. I risultati del precampionato, però, non modificano le valutazioni di Cristian Chivu, convinto che la rosa abbia ancora bisogno di alcuni innesti per affrontare una stagione ricca di obiettivi.

Il tecnico nerazzurro, dopo il successo ai rigori contro il Manchester City a Hong Kong, ha ribadito pubblicamente che il lavoro sul mercato non è concluso. Una posizione condivisa anche dalla società, intenzionata a cogliere le occasioni giuste prima della chiusura della finestra estiva.

L'urgenza riguarda le corsie esterne

Tra le priorità individuate da Chivu c'è il reparto degli esterni. Alla domanda sulla situazione della fascia destra, l'allenatore ha spiegato senza nascondere le difficoltà numeriche della rosa: "L'emergenza è a destra? Se fate la conta vi risulta questo. Dipende come la metti. Magari anche a sinistra, non lo so. Di certo è che abbiamo tre esterni in questo momento, tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche lui ma io lo preferisco da terzo. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene".

Djed Spence.

Parole che fanno capire come l'Inter stia cercando un giocatore capace di ricoprire entrambe le fasce, pur avendo come posizione naturale quella di destra. Un profilo duttile che possa garantire alternative sia sulla corsia di Dumfries sia, all'occorrenza, come vice Dimarco.

Nelle scorse settimane il nome più caldo era stato quello di Djed Spence, ma la richiesta economica del Tottenham, vicina ai 30 milioni di euro, insieme ad alcune valutazioni tecniche, ha raffreddato la trattativa. Carlos Augusto resta una soluzione d'emergenza sugli esterni, ma Chivu lo considera soprattutto un difensore nella linea a tre. Anche Luis Henrique può adattarsi sulla sinistra, ma il brasiliano è chiamato a offrire un rendimento più continuo dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Difesa: Stones non basta? Romero piace molto

L'arrivo a parametro zero di John Stones rappresenta un rinforzo importante, ma potrebbe non essere l'ultimo intervento nel reparto arretrato. L'Inter continua infatti a monitorare Cristian Romero, centrale del Tottenham da tempo apprezzato dalla dirigenza. Nei giorni scorsi anche il direttore sportivo Piero Ausilio aveva confermato l'interesse per il difensore argentino: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al giocatore sia al club. Sono operazioni che richiedono tempo, ma l'interesse c'è. Vedremo come si evolverà la situazione".

Parallelamente resta da chiarire il futuro di Benjamin Pavard. Dopo il rientro dal prestito al Marsiglia, il francese ha convinto Chivu con il suo atteggiamento e si sta giocando la permanenza in nerazzurro. Anche Ausilio aveva lasciato aperta ogni possibilità: "Vedremo se resterà. Faremo le nostre valutazioni più avanti: siamo soltanto all'inizio del mercato e c'è tutto il tempo per decidere".

Cuti Romero.

A centrocampo tutto dipende da Frattesi: l'obiettivo è sempre Jones

Anche la mediana potrebbe essere ritoccata, ma solo a una condizione: prima dovrà partire Davide Frattesi. Il centrocampista piace a diversi club, tra cui Juventus e Nottingham Forest, ma finora nessuna trattativa è arrivata alla fase decisiva. Per questo motivo il suo futuro resta ancora in sospeso.

A confermarlo è stato il suo procuratore Giuseppe Riso: "Io devo ancora incontrare l'Inter. Appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. La Juventus? Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter, non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro. Fa goal pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

Curtis Jones.

Se Frattesi dovesse lasciare Milano, il primo nome sulla lista di Chivu sarebbe Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool è il profilo preferito per rinforzare il reparto delle mezzali, ma la valutazione degli inglesi, circa 45 milioni di euro, è ritenuta troppo elevata dall'Inter.

Per il momento, quindi, ogni discorso resta rinviato. Come ha ricordato più volte lo stesso Chivu, c'è ancora tempo per intervenire: "Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene".