L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo non riesce a pagare gli stipendi: il club saudita è in crisi economica

Mercato bloccato e stipendi non ancora pagati: l’Al Nassr sta attraversando dei problemi finanziari che non gli permettono di rinforzarsi in vista della prossima stagione.

L'Al Nassr si trova in guai finanziari e non riesce a pagare gli stipendi per intero ai suoi calciatori. La squadra di Cristiano Ronaldo sta attraversando un momento delicato dal punto di vista economico che sta compromettendo anche il mercato: a causa di alcuni problemi di liquidità alcune attività sono state sospese e molti tesserati non hanno ancora ricevuto lo stipendio di giugno, mentre ad altri è stato pagato soltanto in parte.

Secondo quanto riporta il quotidiano saudita Arriyadiyah l'impatto sulla prima squadra si è fatto sentire in maniera importante. Nei prossimi giorni i sauditi dovrebbero saldare gli arretrati a tutti i giocatori, ma nel frattempo anche sul mercato la crisi si è fatta sentire. Brozovic, l'ultimo a lasciare la squadra, non è stato rimpiazzato e a centrocampo la rosa non è completa per poter competere ai massimi livelli nella prossima stagione.

I giocatori hanno ricevuto gli stipendi solo in parte

Cosa sta succedendo all'Al Nassr

Durante la preparazione estiva sono emersi diversi problemi di liquidità che hanno bloccato le attività dei sauditi. Questa estate non sarà segnata dai soliti grandi investimenti, come accaduto negli anni precedenti, perché l'Al Nassr non ha i soldi a disposizione per poter fare mercato. La situazione è critica al punto da non riuscire neanche a pagare gli stipendi: alcuni giocatori non li hanno ricevuti ancora oppure ne hanno avuta solo una parte, ma nei prossimi giorni la società conta di saldare tutti gli importi arginando il problema.

Già prima dell'arrivo di Postecoglou erano emerse diversi indiscrezioni sul budget ridotto dell'Al Nassr che, come se non bastasse, ha ricevuto in ritardo i premi relativi alla vittoria del campionato saudita. La crisi che ha colpito il club influirà anche sul mercato dove, secondo il quotidiano, è già saltato il primo grande colpo a centrocampo: non c'è ancora il sostituto di Brozovic e le trattative sono congelate perché non ci sono abbastanza soldi per portarle avanti, uno scenario catastrofico in vista della stagione che comincerà tra poche settimane.

La posizione dei sauditi

Secondo l'Al Nassr la situazione sarebbe meno grave del previsto, perché il club sta attraversando un periodo di ristrutturazione finanziaria che porterebbe a spendere di meno e in maniera più oculata, frenando le folli spese sul mercato degli ultimi anni. Ma le fonti ascoltate dal quotidiano saudita sottolineano che la crisi è reale, perché l'Al Nassr non ha ancora fornito le garanzie finanziarie alle autorità competenti.