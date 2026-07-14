Il discorso di Sinner alla cena dei campioni a Wimbledon: “Niente domande difficili, sono brillo”

Sinner show al Galà di Wimbledon tra il ballo con Nosková e la battuta al presentatore: “Sono brillo”. Ora il meritato relax.

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Jannik Sinner dopo aver riposto lo smoking nell'armadio farà lo stesso, solo per qualche giorno, anche con i completi da tennis. Il trionfale Wimbledon 2026 è stato archiviato e ora per il vincitore e numero uno del mondo è arrivato il momento del relax con un occhio sulle scelte di programmazione per i prossimi tornei. Il campione azzurro vuole sparire un po' dai radar dopo giorni di grande esposizione mediatica culminati nell'iconico evento del Galà di Wimbledon, dove è andata in scena la cena dei campioni.

Jannik Sinner elegante e scatenato alla Cena dei Campioni di Wimbledon

Elegantissimo il campione delle edizioni 2025-2026 che si è presentato con la famiglia al completo, la fidanzata Laila e il suo team. Formalità di rito ma anche divertimento per il gruppo, soprattutto quando Jannik Sinner ha dovuto presentarsi sul palco per il ballo in coppia con l'altra vincitrice del torneo Linda Noskova. Molto divertiti gli spettatori, in primis il fratello Mark e Laila che si sono lasciati andare a risate di gusto dopo la performance di un imbarazzato Sinner. Più a suo agio invece l'azzurro durante le foto di rito, così come gli altri grandi protagonisti del torneo per completare l'archivio ufficiale.

Sinner e il discorso in condizioni difficili

Un altro momento complicato per Sinner è stato quando ha risposto anche alle domande del presentatore dell'evento. Jannik, come raccontato da Gaia Piccardi del Corriere della Sera, ha messo le mani avanti chiedendo un po' di comprensione: "Non farmi domande difficili: sono brillo". Sincero dunque il due volte campione di Wimbledon che si è voluto godere dunque anche tutti i momenti di stacco, tra una cerimonia e l'altra e tra un impegno istituzionale e l'altro. Poche parole le sue, dopo le tante interviste del tardo pomeriggio.

Proprio per questo il numero uno del mondo è arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri invitati, con la comprensione di tutti. Grande entusiasmo anche per il suo team come racconta una foto caricata da Vagnozzi nelle sue stories di Instagram, dove tutto il gruppo si mostra carico e pronto ai meritati festeggiamenti. Sarebbe stato assolutamente anormale il contrario.

D'altronde proprio come nel momento della restituzione del premio, Sinner ha preso maggiore confidenza con tutto il rigido programma londinese rispetto alla scorsa annata quando c'era l'emozione dell'esordio nel cerimoniale di Wimbledon da campione. Non c'è due senza tre? Appuntamento alla prossima annata con la speranza di vedere nuovamente Sinner ballare e divertirsi. Significherebbe che Jannik ha replicato l'impresa.