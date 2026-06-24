Cristiano Ronaldo sorpreso da un’inaspettata richiesta ai Mondiali: “Sei il capo, dacci più soldi”

Cristiano Ronaldo spiazzato dopo Portogallo-Uzbekistan in zona mista quando due inviati gli hanno chiesto un aumento di stipendio. È come se fosse il loro capo.

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Cristiano Ronaldo prima è rimasto spiazzato e poi si è lasciato andare a forti risate quando, in zona mista, qualcuno gli ha chiesto un aumento di stipendio. Situazione inaspettata ma divertente per l'attaccante del Portogallo dopo la doppietta che ha permesso a lui di entrare nella storia (ha segnato in 6 Mondiali diversi) e alla sua nazionale di dilagare contro l'Uzbekistan. Dopo le continue domande sui paragoni con Messi che lo avevano un po' indisposto ecco che si è ritrovato a fare i conti con due inviati che lo hanno trattato come se fosse il loro capo.

Ronaldo e la domanda sull'aumento di stipendio dopo Portogallo-Uzbekistan

Si aspettava di tutto Ronaldo dopo Portogallo-Uzbekistan in conferenza, consapevole di quanto si sia parlato di lui, del rapporto con i compagni e del rendimento eccezionale della sua nemesi argentina. Tutto meno che ritrovarsi a fare i conti con qualcuno che gli chiedesse di fatto soldi in più. E invece così è stato: "Ciao Cristiano. Abbiamo due domande per te. Ora sei azionista di LiveMode, hai recentemente acquisito una quota della società, quindi tecnicamente sei il nostro capo. Prima di tutto, sei il miglior capo del mondo. In secondo luogo, volevamo chiederti quando potremo negoziare un aumento di stipendio".

L'inviata gli chiede di disporre di una delle sue auto

Risata rilassata per Ronaldo che si è guardato anche intorno come a dire "ma che cosa stanno dicendo" e poi ha ascoltato anche il secondo interrogativo ancor più divertito: "Da parte mia non voglio un aumento. Volevo chiederti se, con l'evolversi del nostro rapporto, sia possibile avere un'auto aziendale. Può essere una qualsiasi delle tue". Il centravanti del Portogallo ha gradito entrambi gli interventi soprattutto perché gli hanno strappato un sorriso: "Mi piace il senso dell'umorismo. Oggi è il giorno giusto per averne. Dopo l'ultima partita non lo era, oggi sì".

Perché Cristiano Ronaldo è come se fosse uno dei capi degli inviati di CazéTV

Tiago e Luana, questi i nomi dei protagonisti delle domande particolari, erano presenti infatti in mixed zone come inviati di CazéTV un canale brasiliano di streaming che tra le altre cose possiede i diritti per la trasmissione delle partite di Saudi League, il campionato in cui milita Ronaldo, e che ora trasmette in patria anche eventi come i Mondiali e le Olimpiadi. Questo portale è di proprietà di LiveMode, un'agenzia di marketing sportivo, produzione media e gestione dei diritti diventata un gigante nel mercato di broadcasting oltreoceano.

Proprio Cristiano è entrato a farne parte, acquisendo delle quote della società. Ecco dunque il motivo per cui i due inviati si sono rivolti direttamente a lui sorprendendolo. Hanno aspettato la sfida giusta per farlo, ovvero quando Ronaldo era di buon umore per i primi gol in questo Mondiale 2026. Chissà cosa sarebbe successo se ci avessero provato così, dopo la sfida d'esordio pareggiata contro il Congo. E in studio hanno apprezzato il tentativo dei due colleghi: "Ci vuole molto coraggio a fare una cosa del genere".