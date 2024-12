video suggerito

Cristiano Ronaldo ha un garage da 23 milioni di euro: l’ultima auto è un costoso regalo dell’Al Nassr L’ultima vettura accanto alla quale CR7 posa fiero è una BMW XM Red Label, gentile omaggio della Casa tedesca, nuovo sponsor del club mediorientale. Nel suo garage figurano modelli extra-lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo ha una nuova supercar di lusso da aggiungere alla propria collezione. In garage ha conservato (e protetto) un parco auto del valore di circa 23 milioni di euro e forse anche di più. L'ultima vettura accanto alla quale CR7 posa fiero è una BMW XM Red Label: è un gentile omaggio offerto dall'Al-Nassr in virtù del nuovo accordo di sponsorizzazione con la Casa tedesca. Quanto costa? Non è nemmeno una delle più costose che fa parte della collezione privata del campione portoghese: vale ‘appena' 200 mila euro.

La griglia metallica Toronto Red è il tocco di colore che spicca nella parte anteriore. La macchina è alimentata da un motore a benzina che eroga prestazioni elevate (è in grado di passare da 0 a 100 kn/h in 3.8 secondi) per un veicolo irido fuoristrada. "Davvero molto bella, comoda. E che bello anche il design" dice il cinque volte Pallone d'Oro, il cui gradimento è uno spot pazzesco per il neo partner automobilistico alla luce della forza della community su cui insiste il calciatore.

Il parco auto di CR7 ha un valore di oltre 20 milioni di euro

Le tre Bugatti (la Centodieci, la Chiron e la Veyron) sono i pezzi forti della collezione di vetture da sogno che può vantare Cristiano Ronaldo. Oltre 20 milioni di euro è la stima dell'intera rimessa, la metà dei quali (e anche qualcosa in più) è legata ai tre modelli preferiti da CR7. Sono i gioielli custoditi gelosamente, le creature intoccabili, esemplari praticamente rari al mondo che in pochi possono permettersi. La BMX XM Red Label è solo l'ultima arrivata e va ad aggiungersi alla Ferrari Purosangue di colore blu scuro e del valore di circa 500 mila euro che il campione di recente ha mostrato su Instagram.

Da una sportiva iconica a un marchio altrettanto altisonante: è la Range Rover la macchina che l'ex Manchester United spezzo utilizza quale auto di famiglia. Per tutto il resto ha solo l'imbarazzo della scelta: nella sua lista ci sono anche una McLaren Senna, due Rolls Royce (una modello Phantom e l'altra Cullinan), ben tre Ferrari (la 599 GTO, la 599 GTB Fiorano e la F430) e due Bentley (la Continental GT e la Flying Spur). Finita qua? No. Nel corso degli anni, a partire dalla sua esperienza a Old Trafford, ne ha accumulate altre prodotte da brand importanti. Si tratta di una Lamborghini Aventador, una Aston Martin DB9, una Maserati GranCabrio, una Mercedes Classe G e una Porsche Cayenne Turbo.