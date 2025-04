video suggerito

Prodezza di Cristiano Ronaldo: spacca la porta con un tiro perfetto dopo un'azione da playstation Cristiano Ronaldo è stato l'assoluto protagonista della vittoria in rimonta dell'Al Nassr contro l'Al Riyadh con una doppietta nella ripresa. E con il secondo gol che è stato una assoluta prodezza balistica di precisione e potenza a conclusione di una azione semplicemente perfetta della squadra di Pioli.

A cura di Alessio Pediglieri

Cristiano Ronaldo si è preso sulle spalle l'Al Nassr e lo ha condotto alla terza vittoria consecutiva in Saudi Pro League, in un secondo tempo in cui la squadra di Pioli ha vinto in rimonta sull'Al Riyadh. Grazie ad una doppietta del fenomeno portoghese che ha tagliato il traguardo dei 933 gol in carriera e che ha deliziato tutti con giocate da campione. Come in occasione della seconda rete, un capolavoro balistico e di potenza che ha ricevuto gli applausi di tutti: tifosi e compagni di squadra.

Non c'è più aggettivo per definire la grandezza di Cristiano Ronaldo che, a 40 anni suonati, delizia ancora il mondo del calcio con le sue giocate. Anche se e quando la situazione si fa difficile come in occasione della gara interna dell'Al Nassr contro l'Al Riyadh che ha visto la squadra di Stefano Pioli mantenere la terza posizione in classifica con la 3a vittoria consecutiva, e il 23° gol complessivo di Cr7 che monopolizza la classifica marcatori. Proprio Ronaldo è stato l'artefice della rimonta con un gol da fenomeno, dopo una azione pazzesca che ha forato la difesa avversaria con giocate degne da videogioco.

Il tiro finale di Cristiano Ronaldo ha monopolizzato l'attenzione generale, facendo esultare i tifosi in tribuna e i propri compagni di squadra, sorridenti e quasi allibiti di fronte alla scelta del portoghese per una soluzione difficilissima e spettacolare. Il suo destro al volo di prima intenzione al limite dell'area è diventato un proiettile imparabile che si è schiantato proprio sotto la traversa quasi all'altezza del ‘sette'. Di una precisione e di una violenza impressionanti, che hanno fatto esplodere lo stadio e lo stesso Ronaldo nel classico "shiuuu" post rete.

Ma a far impazzire i tifosi dell'Al Nassr non è stata solo la conclusione del portoghese che ha confermato per l'ennesima volta le qualità pazzesche di Ronaldo quando vede la porta avversaria. Incredibile è stata tutta l'azione che ha portato Cr7 al raddoppio decisivo per la vittoria. Una giocata corale iniziata sulla sinistra con una serie di passaggi e dribbling fino a quasi la linea di fondo campo, prima dell'ultimo tocco e della palla che è perfettamente carambolata sul destro magico che ha scoccato la scintilla del successo finale: una manovra perfetta, a suo modo quasi irreale, da playstation.

Tutti si sono alzati in piedi a tributare il doveroso omaggio al campione portoghese che così ha messo in fila il suo 933° gol in carriera, per la gioia dei tifosi, dell'Al Nassr e di Stefano Pioli che ha ripreso fiducia dell'ambiente dopo alcuni screzi, veri o presunti, proprio con Cr7. Che poco prima della prodezza aveva rimesso le cose in equilibrio con la palla dell'1-1. Ma in quel caso, il tocco sotto porta – anche se per nulla banale per tempismo e intuizione – era passato quasi come una prassi normale per Ronaldo. Che ha abituato anche il pubblico arabo a giocate da campione assoluto.