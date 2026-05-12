Cristiano Ronaldo disperato, l’Al Nassr prende gol su rimessa laterale e non vince il campionato

Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr erano pronti a festeggiare la vittoria del campionato in Arabia Saudita, ma non avevano fatto i conti con il clamoroso errore del portiere Bento. L'estremo difensore brasiliano con una sciagurata papera al minuto 98 ha regalato il pareggio all'Al Hilal di Simone Inzaghi che ora può ancora sperare di piazzare un clamoroso sorpasso alla capolista.

L'Al Nassr s'illude e pensa di aver vinto la Saudi Pro League

Letteralmente devastato il campione portoghese, uscito poco prima dal campo e accomodatosi in panchina per incitare il pubblico e sostenere i suoi compagni. Questo perché nel finale del primo tempo, il gol di Simakan sembrava aver spianato la strada ad un successo pesantissimo. Con i tre punti la squadra gialloblu avrebbe conquistato matematicamente il titolo, con un turno d'anticipo. E le cose si erano messe bene visto che l'Al Nassr era ormai ad un passo dall'apoteosi, con buona pace dell'assalto di Benzema e compagni.

Il clamoroso errore del portiere Bento su una rimessa laterale degli avversari

Proprio all'ultimo respiro ecco l'offensiva degli ospiti, pronti all'assalto definitivo. Su una rimessa laterale dalla trequarti per provare a sfruttare il mischione in area, ecco il "patatrac". Il portiere dell'Al Nassr Bento ha provato a scongiurare il pericolo con un'uscita alta, sbagliando però i tempi. Oltre a scontrarsi con un compagno, il brasiliano non è riuscito a fermare la sfera che invece è finita nella sua porta con una traiettoria beffarda. Un vero e proprio incubo per l'estremo difensore che è rimasto seduto a terra, visibilmente provato per la papera colossale.

La disperazione di Cristiano Ronaldo per il mancato titolo

Tutti sono rimasti sotto shock in casa Al Nassr perché questo gol nell'ultima azione della partita ha spento le speranze di trionfo davanti ai propri tifosi. Se i giocatori in campo sono apparsi increduli, con tanto di espressioni sorprese e mani sulla testa, Cristiano Ronaldo è rimasto immobile in panchina per diversi secondi. Le telecamere hanno indugiato sull'attaccante ex Real, Manchester United e Juventus che si è messo le mani sulla testa e poi con una risata isterica ha mascherato le lacrime di frustrazione. Poi mestamente si è indirizzato nel tunnel degli spogliatoi, mostrando tutta la sua insofferenza con le braccia larghe.

Cosa manca all'Al Nassr per il titolo, gli scenari con l'Al Hilal

Sicuramente il pareggio è un risultato positivo per l’Al Nassr che però non può che essere deluso per come si erano messe le cose e per il fatto di essere arrivati ad un passo dalla vittoria. Ora la classifica parla chiaro con la capolista a quota 83 e l’Al Hilal fermo a 78, con due partite da disputare, una in più. A Cristiano Ronaldo dunque basterà vincere l’ultimo match per laurearsi campione nel caso in cui la compagine di Simone Inzaghi dovesse vincere entrambi i match a disposizione. Diverso il caso in cui l'Al Hila non dovessero collezionare 6 lunghezze. Con un pareggio per esempio i biancoblu sarebbero già fuori dalla lotta per il titolo.