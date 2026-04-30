Demiral accusa gli arbitri e l’Al Nassr, poi provoca sulla Champions. Cristiano Ronaldo: “Non è calcio”

Si parlerà a lungo di Al Nassr-Al Ahli e non per la vittoria della squadra di casa che è sempre più vicina al titolo di campione dell'Arabia Saudita. Feroci polemiche dopo il match con protagonisti due ex compagni di squadra alla Juventus, ovvero Merih Demiral e Cristiano Ronaldo. Se il primo si è lasciato andare ad un pesante sfogo, con tanto di sfottò nei confronti degli avversari, il campione portoghese ha speso parole forti bacchettando i calciatori che sono tutt'altro che un esempio.

Demiral furioso dopo il fallaccio di Coman in Al Nassr-Al Ahli

Proprio CR7 con il suo gol numero 970 in carriera ha aperto le marcature, con Coman che ha poi chiuso il discorso per il 2-0 finale che permette all'Al Nassr di blindare il primato in classifica. 8 i punti sull'Al Hilal, 13 addirittura sull'Al Ahli. A fine gara però è scoppiato il caos quando Demiral si è lamentato per il brutto fallo subito proprio da Coman e non sanzionato con l'espulsione. Molto arrabbiato il difensore turco che ha risposto al pubblico di casa in modo particolare: dopo aver tirato fuori la medaglia della Champions League asiatica l'ha ostentata davanti ai tifosi avversari.

Lo sfogo di Demiral sui presunti favori all'Al Nassr

Demiral che aveva cercato anche il confronto faccia a faccia con Coman e Cristiano Ronaldo prima di essere allontanato da compagni e steward ha poi rincarato la dose nell'intervista successiva la partita. Prima ha mostrato i segni lasciatigli sulla gamba dall'intervento del francese, e poi senza freni ha attaccato: "L’arbitraggio è assurdo, lo giuro su Dio… guardate la mia gamba! Le decisioni vanno sempre a favore dell’Al Nassr. Giuro, è una vergogna, vogliono sempre far vincere l'Al Nassr". Incontenibile Demiral che ha continuato a protestare a lungo prima di tornare negli spogliatoi. Nel post partita poi ha rincarato la dose su X postando le immagini della sua provocazione in campo con le parole: "Per la prima volta c'è una medaglia della Champions League in questo stadio".

Cristiano Ronaldo risponde per le rime

Non è stato dunque un caso il fatto che Cristiano Ronaldo abbia fatto riferimento alle polemiche legate alla partita. Il portoghese durante la sua intervista di rito ha prima risposto in diretta ad alcuni tifosi che lo stuzzicavano proprio in stile Demiral. "Ho cinque Champions", ha risposto l'ex di Real, Manchester e Juve a chi lo prendeva in giro facendo riferimento alle 5 Champions League conquistate in carriera.

La lezione di Cristiano Ronaldo

Dopo aver ripreso il filo del discorso con il suo interlocutore, ecco il lungo e forte messaggio che sembra diretto anche a chi si comporta come Demiral: "Penso che questo non faccia bene al campionato. Tutti si lamentano, tutti lo fanno più di quanto dovrebbero. Questo è calcio, non è una guerra. Sappiamo che dobbiamo lottare, tutti vogliono vincere, ma non tutto è permesso. Non tutto è permesso". Ancora qualche settimana di silenzio e poi Ronaldo ne avrà per tutti: "Avrò tempo per parlare alla fine della stagione, perché vedo tante, tante, tante cose negative. Molti giocatori si lamentano, fanno post su Instagram e Facebook, parlano degli arbitri, parlano del campionato, parlano del progetto. Penso che questo non sia positivo. Non è questo l’obiettivo del campionato. Dovremmo dare l’esempio, non solo qui, ma anche per l’Europa, con cui vogliamo competere per essere uno dei migliori campionati al mondo. Ma così… credo che dobbiamo analizzare la situazione, fermarci e parlarne con la SPL, perché questo, per me, non è calcio".