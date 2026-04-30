Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime news

L'inchiesta sugli arbitri italiani, ultime news e aggiornamenti in tempo reale. L'interrogatorio di Andrea Gervasoni, è uno dei momenti più importanti della giornata odierna. L'ex supervisore al VAR della Serie A è uno dei 5 indagati per concorso in frode sportiva e risponderà alle domande degli inquirenti, a differenza di Gianluca Rocchi che aveva già fatto sapere di rifiutare la convocazione in Procura a Milano.
L'ex designatore è la figura centrale del filone dedicato al sistema arbitrale italiano: intercettazioni ambientali avvenute allo stadio Meazza di Milano hanno svelato chi erano i suoi interlocutori, mentre alcune testimonianze dei direttori di gara avrebbero confermato il quadro accusatorio tracciato dagli investigatori. Ovvero, le designazioni pilotate con riferimento a due figure in particolare: Andrea Colombo, indicato quale fischietto "gradito" all'Inter; Daniele Doveri, reputato "non gradito" e per questo collocato nella griglia delle designazioni in maniera tale da non incrociare la strada dei nerazzurri tra finale di Coppa Italia e parte restante del campionato.
Secondo la ricostruzione, il colloquio tra Rocchi e le persone coinvolte (tutte vicine al mondo arbitrale) risalirebbe al 2 aprile 2025, in occasione del derby di Coppa Italia disputato a San Siro tra Milan e Inter. Tra gli indagati non figurano società di calcio, compresa l'Inter, né i dirigenti. Sull'inchiesta si espresso anche l'ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha difeso l'ex designatore: "Si sta buttando fango senza sapere nulla. Dietro quel ruolo c'è un uomo e una famiglia".
Le notizie di oggi sul caso Rocchi e l’inchiesta arbitri
Le notizie di oggi sul caso Gianluca Rocchi e sull'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri italiani ruotano intorno all'interrogatorio di Andrea Gervasoni. L'ex supervisore al VAR, come annunciato dal suo avvocato, si sottoporrà all'interrogatorio dei magistrati e della Guardia di Finanza. Non lo farà, invece, l'ex designatore. Sono 5 le persone indagate per concorso in frode sportiva, negli atti non figurano al momento né le società di calcio né i dirigenti. Nella giornata odierna si attendono ulteriori sviluppi dopo le importanti novità di ieri emerse per le intercettazioni ambientali, che hanno permesso di restringere la cerchia degli interlocutori di Rocchi al mondo arbitrale, e per i riscontri sulle designazioni pilotate avuti negli interrogatori degli arbitri. Sotto la lente, la scelta di fischietti "graditi" all'Inter (che non risulta indagata) e altri "sgraditi" quali Andrea Colombo e Daniele Doveri.