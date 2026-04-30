Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime news

Andrea Gervasoni oggi in Procura per rispondere alle domande sui magistrati. Gianluca Rocchi non risponderà alla convocazione degli inquirenti.

L'inchiesta sugli arbitri italiani, ultime news e aggiornamenti in tempo reale. L'interrogatorio di Andrea Gervasoni, è uno dei momenti più importanti della giornata odierna. L'ex supervisore al VAR della Serie A è uno dei 5 indagati per concorso in frode sportiva e risponderà alle domande degli inquirenti, a differenza di Gianluca Rocchi che aveva già fatto sapere di rifiutare la convocazione in Procura a Milano.

L'ex designatore è la figura centrale del filone dedicato al sistema arbitrale italiano: intercettazioni ambientali avvenute allo stadio Meazza di Milano hanno svelato chi erano i suoi interlocutori, mentre alcune testimonianze dei direttori di gara avrebbero confermato il quadro accusatorio tracciato dagli investigatori. Ovvero, le designazioni pilotate con riferimento a due figure in particolare: Andrea Colombo, indicato quale fischietto "gradito" all'Inter; Daniele Doveri, reputato "non gradito" e per questo collocato nella griglia delle designazioni in maniera tale da non incrociare la strada dei nerazzurri tra finale di Coppa Italia e parte restante del campionato.

Secondo la ricostruzione, il colloquio tra Rocchi e le persone coinvolte (tutte vicine al mondo arbitrale) risalirebbe al 2 aprile 2025, in occasione del derby di Coppa Italia disputato a San Siro tra Milan e Inter. Tra gli indagati non figurano società di calcio, compresa l'Inter, né i dirigenti. Sull'inchiesta si espresso anche l'ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha difeso l'ex designatore: "Si sta buttando fango senza sapere nulla. Dietro quel ruolo c'è un uomo e una famiglia".