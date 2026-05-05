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Caso arbitro Rocchi

Inchiesta arbitri, la nuova lista dei testimoni da ascoltare: ci sono dirigenti di Serie A e Lega

Tre nuove audizioni sono state richieste dal PM Ascione relative all’inchiesta arbitri della Procura di Milano. Ai due nomi già noti, di Andrea Butti e Giorgio Schenone, si aggiunge anche quello di Lorenzo Dallari. Che ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Lorenzo Dallari è Editorial & Social Director e direttore di Radio TV Serie A e ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone
Lorenzo Dallari è Editorial & Social Director e direttore di Radio TV Serie A e ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone
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Caso arbitro Rocchi

Il lavoro della Procura di Milano sull'inchiesta arbitri continua e adesso verranno ascoltati altri testimoni ritenuti dal PM Ascione importanti per provare a delineare la tesi accusatoria. Dopo le audizioni dei giorni precedenti è stata diramata una nuova lista di persone da ascoltare, che riguardano dirigenti e responsabili della Lega Serie A. Se il nome di Andrea Butti era già emerso nelle scorse ore, insieme a quello di Giorgio Schenone, l'ultima novità riguarda Lorenzo Dallari, giornalista, che ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone.

Dunque, l'inchiesta procede e la pubblica accusa torna ad ascoltare persone ritenute rilevanti all'interno dell'inchiesta che ha visto come primi imputati Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, rispettivamente il designatore arbitrale e il supervisore del VAR di Lissone nonché vice-commissario della CAN. Insieme a loro, con Rocchi che si è rifiutato di deporre, sono stati già sentiti altri tre colleghi: Daniele Perna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, tutti sul filone di inchiesta che vorrebbe chiarire eventuali ingerenze di Rocchi e Gervasoni nell'operato dei fischietti soprattutto in Sala VAR, tramite le famose "bussate" e i "gesti" codificati che indicavano la direzione da prendere a chi era al monitor.

Le tre nuovi audizioni richieste dal PM: Andrea Butti, Giorgio Schenone e Lorenzo Dallari

Ma chi sono i tre nomi nuovi che dovranno presentarsi in Procura per rispondere alle domande del PM Ascione? Due nomi già sono noti, essendo usciti sulla stampa già nelle passate ore. E sono entrambi vicini, in modo diretto o indiretto, al mondo Inter, il club che secondo l'accusa avrebbe provato a indicare a Rocchi le designazioni da fare oppure da evitare. Il primo è "Giorgio" il nome trapelato in una intercettazione che riguarda Rocchi e che l'accusa ha identificato in Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter. Il secondo è Andrea Butti, responsabile delle Competizioni e dei Calendari della Lega A, che in passato lavorò con l'Inter per 11 anni anche come ufficio stampa. Il terzo è Lorenzo Dallari, ed è una novità.

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Chi è Lorenzo Dallari: ex atleta e giornalista sportivo, ha coordinato la realizzazione del Centro VAR di Lissone

Dal 2019 Dallari collabora con l'istituzione che raggruppa tutti i club della massima serie, ricoprendo i ruoli di Editorial & Social Director e direttore di Radio TV Serie A. Ma soprattutto ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone, la Sala VAR finita al centro dell'inchiesta in corso. In passato, Dallari è stato un giornalista sportivo che ha ricoperto importanti incarichi: per decenni è stato una figura di punta del giornalismo sportivo ricoprendo per 15 anni il ruolo di vicedirettore di Sky Sport, dove si occupava però prevalentemente di discipline extra-calcistiche. Dallari è anche un ex atleta: ha giocato a pallavolo in Serie B e Serie A2 con la maglia della Gramsci Reggio Emilia.

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