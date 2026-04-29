Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Inter estranea, l’ex designatore non si presenterà dai Pm, ultime news

L‘inchiesta sugli arbitri italiani vive un'altra giornata importante, con news e aggiornamenti in tempo reale. Al momento gli indagati sono 5 e appartengono tutti alla categoria arbitrale, ovvero il designatore Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesisi, e alcuni assistenti VAR. L'avvocato difensore di Rocchi ha annunciato ufficialmente che il suo assistito non si presenterà all'interrogatorio davanti ai magistrati e alla Guardia di Finanza. L'indagine si è allargata a 29 club coinvolti tra Serie A e Serie B, anche se nessuna società, Inter compresa, è indagata, così come non lo sono dirigenti o tesserati. Nelle scorse ore si è parlato dell'esistenza di un possibile sistema "Gioca Jouer", con Domenico Rocca, l'ex assistente da cui è partito l'esposto, che avrebbe fatto riferimento ai presunti gesti fisici utilizzati da Rocchi all'interno della sala VAR di Lissone per indirizzare le scelte dei "moviolisti". Niente da fare intanto per Antonio Zappi: il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso contro i 13 mesi di squalifica comminatigli, e quindi decade da presidente dell'AIA. Dino Tommasi è il nuovo designatore.
L'avvocato Viola: "Scudetto Inter? Al momento i tifosi possono festeggiarlo serenamente"
Di fronte a quanto sta accadendo in queste ore, molti tifosi nerazzurri si sono domandati se fosse il caso di festeggiare in modo dimesso l'imminente tricolore numero 21. L'ombra delle indagini, il sospetto di un coinvolgimento, l'ansia di vedersi togliere un titolo: tutte preoccupazioni che ad oggi, di fronte agli ultimi aggiornamenti, sembrano essere stati spazzati via. Nessuna "nuova Calciopoli", nelle carte del PM non risultato indagati Inter: "Stiano sereni, se non vi saranno novità" assicura l'avvocato Viola in esclusiva a Fanpage, "possono festeggiare tranquilli. Anche se si deve seguire l'evoluzione delle indagini fino alla fine"
L'ex arbitro Gavillucci a Fanpage: "Se sbagli, perdi tutto"
L'ex fischietto Claudio Gavillucci ha rilasciato dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Fanpage, in modo diretto sulle criticità dell'organizzazione. Ha toccato i nodi più sensibili legati all'indipendenza assente, alle pressioni economiche esistenti e alla credibilità delle decisioni in campo che vengono, giocoforza, condizionate: "Il problema maggiore è strutturale. Esistono due criticità principali: la dipendenza economica e quella tecnica: se sbagli rischi davvero di perdere tutto. E sono vicino ai miei ex colleghi".
Le notizie di oggi sul caso Rocchi e l’inchiesta arbitri dell’Inter
Mentre Dino Tommasi assume ufficialmente il ruolo di nuovo designatore per fronteggiare l'emergenza, il terremoto che ha colpito l'AIA continua a far tremare i vertici del calcio italiano. La giustizia sportiva ha infatti sancito la decadenza di Antonio Zappi dalla presidenza dell'Associazione, dopo che il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto in via definitiva il suo ricorso contro i 13 mesi di inibizione. Sul fronte dell'inchiesta penale, invece, la notizia più eclatante riguarda la strategia difensiva di Gianluca Rocchi: l'ex designatore, autosospesosi al pari dell'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, ha fatto annunciare dal proprio avvocato che diserterà l'interrogatorio fissato con magistrati e Guardia di Finanza.
Al momento il registro degli indagati conta cinque nomi, tutti legati esclusivamente al mondo arbitrale e alla sala VAR di Lissone. Proprio all'interno di quella stanza, secondo le accuse dell'ex assistente Domenico Rocca da cui è scaturito l'esposto, Rocchi avrebbe utilizzato un curioso sistema a gesti per pilotare silenziosamente le decisioni dei moviolisti. Sebbene l'indagine si sia recentemente allargata fino a passare al setaccio i rapporti con ben 29 club tra Serie A e Serie B, gli inquirenti tengono a precisare un punto fondamentale: nessuna società, Inter inclusa, e nessun dirigente o tesserato figura attualmente sotto inchiesta.