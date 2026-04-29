Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Inter estranea, l’ex designatore non si presenterà dai Pm, ultime news

L‘inchiesta sugli arbitri italiani vive un'altra giornata importante, con news e aggiornamenti in tempo reale. Al momento gli indagati sono 5 e appartengono tutti alla categoria arbitrale, ovvero il designatore Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesisi, e alcuni assistenti VAR. L'avvocato difensore di Rocchi ha annunciato ufficialmente che il suo assistito non si presenterà all'interrogatorio davanti ai magistrati e alla Guardia di Finanza. L'indagine si è allargata a 29 club coinvolti tra Serie A e Serie B, anche se nessuna società, Inter compresa, è indagata, così come non lo sono dirigenti o tesserati. Nelle scorse ore si è parlato dell'esistenza di un possibile sistema "Gioca Jouer", con Domenico Rocca, l'ex assistente da cui è partito l'esposto, che avrebbe fatto riferimento ai presunti gesti fisici utilizzati da Rocchi all'interno della sala VAR di Lissone per indirizzare le scelte dei "moviolisti". Niente da fare intanto per Antonio Zappi: il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso contro i 13 mesi di squalifica comminatigli, e quindi decade da presidente dell'AIA. Dino Tommasi è il nuovo designatore.

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