Chi è Dino Tommasi, da volto di Open VAR a nuovo designatore in Serie A e B al posto di Rocchi

Al posto di Rocchi, indagato per frode sportivo e che si è auto sospeso, è stato scelto come designatore ad interim di Serie A e Serie B Dino Tommasi, ex arbitro noto anche per la sua partecipazione a Open VAR:

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Gianluca Rocchi si è auto sospeso da designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, in seguito all'avviso di garanzia ricevuto per frode sportiva. La Commissione dell'AIA si è riunita per eleggere un sostituto e come designatore ad interim è stato scelto per queste ultime giornate di campionato, oltre che per playoff e playout di Serie B, è stato nominato Dino Tommasi, ex arbitro.

Tommasi designatore ad interim di Serie A e B

Rocchi non è più il designatore degli arbitri, ora è indagato per concorso in frode sportiva, così come il supervisore Var Gervasoni ma anche Paterna, Nasca e Di Vuolo. La commissione dell'AIA si è riunita d'urgenza per scegliere un designatore ad interim. Domenico Celi sembrava il favorito, ma sullo sfondo c'era anche l'ipotesi di un collegio di designatori. E invece è stato nominato Dino Tommasi, ex arbitro, nativo di Bassano del Grappa che tra pochi giorni compirà 50 anni.

Chi è Dino Tommasi il nuovo designatore al posto di Rocchi

Tommasi è nato nel 1976, ha avuto una lunga carriera arbitrale. Diventato professionista nel 2003, quando iniziò ad arbitrare in Serie C ha fatto la scalata, dirigendo partite importanti come due playoff di C, prima di passare prima in Serie B e poi in Serie A, fa il suo esordio in un Udinese-Lazio del 2008. In Serie A ha diretto 56 partite.

Nel 2015 viene dismesso, ma non lascia il mondo arbitrale. Ricopre, poi, varie cariche tra le tante è Presidente del Comitato Regionale Arbitri Veneto, viene poi scelto come Responsabile del Comitato Arbitri Interregionale da Nicchi, ed è diventato poi componente CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Tommasi è noto al grande pubblico per la partecipazione a Open VAR, il programma in cui vengono gli spiegati gli episodi più discussi del weekend della Serie A.