Il designatore Rocchi fa un passo indietro: “Ho deciso di autosospendermi”. Sarà interrogato

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi fa un passo indietro: “Ho deciso di autosospendermi da subito”. Sarà interrogato. Indagato anche Andrea Gervasoni, il supervisore Var.

Gianluca Rocchi fa un passo indietro dopo l'indagine della Procura di Milano per concorso in frode sportiva: "In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can".

Queste le parole del designatore arbitrale all'ANSA, che ha proseguito così la sua dichiarazione: "Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione".

L'interrogatorio di garanzia di Gianluca Rocchi è stato fissato nell'invito a comparire per il giorno giovedì 30 aprile alle 10. In quell'occasione, il designatore degli arbitri di serie A e B avrà la possibilità di difendersi dall'accusa di ‘concorso in frode sportiva' formulata dal pm Maurizio Ascione a meno che non decida di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Indagato anche Andrea Gervasoni, il supervisore Var

Il supervisore Var, Andrea Gervasoni, è indagato in "concorso con altre persone" per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano.

Nell'avviso di garanzia letto sempre dall‘agenzia AGI che gli è stato notificato ieri sera, si legge che "durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l'addetto Var Luigi Nasca affinche' questi richiamasse Giuia all"on field review' ai fini della decisione iniziale sull'episodio di gioco". I fatti risalgono all'8 marzo 2025.