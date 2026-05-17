Marotta nella festa Scudetto risponde alle “cattiverie” di Cardinale: “Gli auguro il nostro percorso”

Così le ha definite il presidente dell’Inter Beppe Marotta, le dichiarazioni in settimana di Gerry Cardinale che ha rispolverato il 5-0 subito dall’Inter contro il PSG: “Ho due risposte, ma quella ironica la tengo per la prossima cattiveria. Intanto gli auguro di restare al Milan e fare il nostro percorso degli ultimi sei anni…”

Beppe Marotta risponde a Gerry Cardinale con nove trofei e due finali di Champions League raggiunti negli ultimi sei anni. Le "cattiverie" del proprietario del Milan che in settimana si è divertito a fare un riferimento al 5-0 subito dall'Inter contro il PSG nel maggio scorso non sonio state dimenticate dal Presidente nerazzurro che, anche nel giorno della festa a San Siro per lo Scudetto numero 21, si è tolto nel pre gara di Inter-Verona, un bel sassolino dalla scarpa: "Avrei due risposte, una seria e una ironica. Ma non ho voglia di litigare, quindi gli auguro di fare il nostro percorso…"

Festa scudetto Inter, ma Marotta non dimentica Cardinale

Tutto pronto per il tricolore numero 21 in casa Inter, che sta festeggiando il Double stagionale dopo aver trionfato anche in Coppa Italia, battendo la Lazio in finale. Giornata dedicata alle esultanze iniziate già di prima mattina, trasferite a San Siro, dentro e dintorni, per poi essere riportate lungo le vie cittadine per esaltare quanto fatto in stagione. Che ha cancellato le amarezze e delusioni dello scorso percorso, finito a "zeru tituli" con l'amarezza enorme della sconfitta in Champions, umiliati dal PSG.

Una sconfitta che Gerry Cardinale ha ricordato in settimana, utilizzando il pesante passivo subito dai nerazzurri come l'esempio negativo per spiegare la sua visione di competitività internazionale cui vorrebbe riportare il Milan nei prossimi anni: "Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions League e perdere 5-0. Si tratta di giocare in modo competitivo in Europa."

La risposta di Marotta a Cardinale: "Non ho voglia di litigare…"

Parole che non sono state digerite da Marotta che nel pre gara di Inter-Verona ha risposto in modo piccato alle frecciatine del proprietario rossonero, pur cercando di ridurle ai minimi termini vista la giornata di festa: "Avrei due risposte nel taschino: una ironica e una seria" ha detto il presidente interista. "Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare e quella ironica la tengo per altre cattiverie… Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni. Con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions raggiunte e una finale di Europa League. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare".