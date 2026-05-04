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Thuram in diretta con Calhanoglu: “C’è gente veramente cattiva con noi, mi scrivono devi morire”

Thuram si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram, facendo un discorso tra il serio e il divertito: “Sono veramente contento di aver vinto questo Scudetto. Quest’anno c’è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter”
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A cura di Ada Cotugno
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È il giorno dopo la grande festa dell'Inter e come successo dopo lo Scudetto della seconda stella anche questa volta Marcus Thuram torna in diretta su Instagram con alcuni suoi compagni di squadra. Festeggia con tutti i tifosi che hanno riempito il video di commenti, qualche fortunato è riuscito anche a parlare con i suoi idoli, ma è la chiacchierata con Hakan Calhanoglu a catturare l'attenzione.

L'attaccante francese prende in giro chi ha passato l'intera stagione a criticarli, ma poi si sofferma sulle parole degli haters che si sono scagliati contro i nerazzurri soprattutto per il rendimento negli scontri diretti che non è stato impeccabile con una frase piuttosto sarcastica che suscita le risate del suo compagno di squadra: "C'è gente inca***ta perché non vinciamo i big match, hanno inventato un premio per quelli che vincono i big match".

@francescocipolloni7

thuram non le manda a dire#inter #thuram #scudetto #fyp #perteeee

♬ audio originale – Yaya Toure

Lo sfogo di Thuram su Instagram

L'attaccante francese si è lasciato andare a una lunga discussione con Calhanoglu facendo una riflessione su tutta la stagione. L'Inter è stata presa di mira dai tifosi delle altre squadre durante il campionato e spesso l'odio si è riversato sui singoli giocatori: "Sono veramente contento di aver vinto questo Scudetto. I giornalisti fanno il loro lavoro, parlo di persone nelle altre tifoserie. Quest'anno c'è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, mi ha fatto male al cuore, c'è tanta gente che non vuole bene all'Inter".

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@just.omaar

ci pensiamo noi ❤️ #inter #thuram #calhanoglu🇹🇷 #scudetto #serieA

♬ audio originale – Justomaar

Thuram ha parlato anche di alcuni messaggi molto spiacevoli che gli sono arrivati: "Capisco se tifi altre squadre, se da avversario ci fischi, ma certa cattiveria proprio no, vogliono vederci morire, ci odiano. Perché mi scrivono: devi morire? Noi semplicemente facciamo il nostro lavoro, andiamo in campo per fare il nostro meglio". Nel corso della diretta diversi giocatori sono stati ospiti dell'attaccante che è andato avanti diverso tempo, coinvolgendo anche qualche fortunato tifoso.

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