Inter-Roma 5-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Lautaro, gol di Calhanoglu, Thuram e Barella, gli highlights

Inter-Roma di Serie A 5-2: il risultato finale, gol di Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella per i nerazzurri; Mancini e Pellegrini a segno per i giallorossi. Con questa vittoria la squadra di Chivu vola a +9 sul Milan secondo in classifica. Gli highlights, la cronaca e il tabellino.
Il tabellino di Inter-Roma 5-2
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (58′ Darmian); Dumfries, Barella, Çalhanoglu (67′ Sučić), Zielinski (76′ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (67′ Esposito), Martínez (58′ Bonny). All. Chivu.
ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (46′ Ghilardi), Ndicka, Mario Hermoso (81′ Ziółkowski); Rensch (58′ Tsimikas), Cristante, Pisilli, Çelik; Pellegrini, Soulé (64′ El Shaarawy); Malen. All. Gasperini.
ARBITRO: Simone Sozza (sezione di Seregno).
RETU: 2′ e 52′ Martínez (I), 40′ Mancini (R), 45+2′ Çalhanoglu (I), 55′ Thuram (I), 63′ Barella (I), 70′ Pellegrini (R).
L'Inter batte la Roma 5-2, vola a +9 sul Milan
L'Inter batte la Roma 5-2, vola a +9 sul Milan che domani sera gioca al Maradona contro il Napoli.
Pio Esposito manca di poco il 6-2
Altra grande opportunità per l'Inter all'82°: colpo di tacco di Bonnye in area per Pio Esposito che calcia di sinistro sul primo palo, Svilar devia come può.
Nella Roma esce Hermoso, entra Ziolkowski all'81°
Nella Roma esce Hermoso, entra Ziolkowski all'81°
La Roma rischia l'umiliazione, Bonny sfiora il 6° gol con lo scavetto
Al 78° la Roma rischia il gol umiliazione. Bonny se ne va in contropiede e tenta lo scavetto su Svilar ma la sua conclusione è fuori misura.
Al 76° esce Zielinski, entra Mkhitaryan
Al 76° esce Zielinski, entra Mkhitaryan
Pellegrini in gol per l'orgoglio: Inter-Roma 5-2
Al 70° la Roma accorcia le distanze con Pellegrini (5-2), bella la conclusione del centrocampista.
Valanga nerazzurra, Barella segna il gol del 5-1
La Roma non c'è più. Il quinto gol di Barella la spazza via dal campo. Al 62° il centrocampista approfitta (ancora) della poca cattiveria dei giallorossi e va a bersaglio: fortunato in un rimpallo, batte senza problemi Svilar.
Cambia anche la Roma: esce Rensch, entra Tsimikas
Cambia anche la Roma: esce Rensch, entra Tsimikas
Al 58° entra Darmian al posto di Bastoni: ovazione per Alessandro
Al 58° Chivu cambia: entra Darmian al posto di Bastoni. Ovazione per il difensore finito nel mirino anche dopo l'eliminazione della Nazionale. Nello stesso momento Bonny prende il posto di Lautaro
Thuram cala il poker al 55°, la Roma non c'è più: 4-1
Thuram segna al 55°, l'Inter è in vantaggio 4-1 sulla Roma. Dagli sviluppi di un angolo da sinistra battuto da Calhanoglu, l'attaccante francese va in anticipo sul primo palo e cala il poker.
Lautaro scatenato, doppietta al 52°: Inter-Roma 3-1
Al 52° l'Inter trova il gol del 3-1 ancora una volta con Lautaro Martinez. Tutto nasce da un contrasto vinto da Thuram a centrocampo, Dumfries è perfetto nell'inserimento e quando la palla arriva a Lautaro l'argentino è implacabile: 3-1 e Svilar battuto ancora.
Mancini non ce la fa, a inizio ripresa entra Ghilardi
Mancini non ce la fa, resta nello spogliatoio. A inizio ripresa entra Ghilardi al suo posto nella Roma.
Al 47° grande gol di Calhanoglu e Inter di nuovo in vantaggio 2-1
Una gran botta di Calhanoglu da fuori area gela la Roma alla fine del primo tempo (47°). Inter di nuovo in vantaggio nei due minuti di recupero. Conclusione perfetta del turco che riceve palla all'altezza dei 25 metri e – lasciato libero di controllare la palla senza opposizioni – scaglia un tiro potente e preciso sul quale Svilar può nulla.
Mancini pareggia, Inter-Roma 1-1 al 40°
La Roma continua a spingere e trova la rete del pareggio da un cross che spiove in mezzo all'area di rigore. È Rensch dalla sinistra che mette in mezzo la palla sulla quale si avventa Mancini di testa e la mette dentro: 1-1 al 40°.
L'Inter rialza la testa con Zielinski: tiro a giro di poco fuori
Al 32° l'Inter torna a farsi pericolosa dopo aver concesso metri per la reazione della Roma. Combinazione Thuram-Dimarco e palla a Zielinski, tiro a giro verso il secondo palo ma la palla è fuori.
Sommer legge bene l'azione Ndicka-Soulé: anticipa l'argentino
È il momento migliore della Roma che alla mezzora mette ancora sotto pressione la difesa dell'Inter. Ndicka vede Soulé e prova a innescarlo a Sommer legge bene l'azione e anticipa il romanista.
Malen carica la Roma sulle spalle, giallorossi vicini al gol al 25°
Dopo un avvio difficile, la Roma è salita di tono e ha preso le misure all'Inter. Al 25° Malen è di nuovo pericoloso: la conclusione di destro finisce fuori di poco.
Roma vicinissima al pareggio con Malen, Sommer salva tutto
Al 24° Roma vicinissima al pareggio, Malen fa tremare Sommer. Calcio di punizione laterale di Soulé, l'attaccante batte di testa dal secondo palo ma il portiere dell'Inter è attento e devia.
La reazione della Roma con un colpo di testa di Rensch
Al 21° la Roma trova finalmente la forza per spezzare il dominio dell'Inter. Cristante serve un'ottima palla sul secondo palo, Rensch colpisce di testa ma non riesce a indirizzare bene la sfera.
Avvio bruciante dell'Inter, la Roma non riesce a reagire
L'avvio a tavoletta dell'Inter ha messo alle corde la Roma. Ritmo alto e tagli in profondità di Lautaro Martinez sorprendono i giallorossi, spesso tagliati fuori a centrocampo. È la tattica della squadra di Chivu che prova a disinnescare la marcatura uomo su uomo degli avversari facendo molto movimento e scambi di posizione.
Roma in difficoltà, Svilar la salva ancora su tiro di Lautaro
Quando l'Inter riparte, la Roma traballa. Al 15° Dimarco innesca Lautaro, che in avanti sta facendo a fette la difesa giallorossa: l'argentino incrocia con il sinistro sul primo palo ma Svilar è pronto alla deviazione.
Inter vicina al raddoppio con Calhanoglu e Dimarco, la Roma si salva
Avvio veemente dell'Inter che va vicina al raddoppio pochi minuti dopo il vantaggio di Lautaro: prima con Calhanoglu (respinta di Svilar) e poi con Dimarco, ma il suo sinistro viene deviato sul fondo.
Inter-Roma 1-0, gol di Lautaro Martinez dopo un minuto
Inter in vantaggio: la sblocca Lautaro dopo appena un minuto. Bella la combinazione con Thuram: il francese entra in area di rigore e disegna una traiettoria velenosa verso il centro. L'argentino, che è mancato tanto in attacco, piomba come un falco sulla palla e la mette dentro sotto la traversa.
Inter-Roma in diretta, inizia la partita
Fischio di inizio a San Siro, si gioca Inter-Roma
Inter-Roma, quell'ultimo precedente che fa tremare i nerazzurri: il "caso" Bisseck
Se l'Inter nei confronti diretti a San Siro contro la Roma ha un vantaggio statistico interessante è pur sempre vero che visto il momento e guardando l'ultimo scontro diretto in campionato a Milano, non c'è da sorridere. L'anno scorso, nella gestione Inzaghi, la Roma (che in panchina aveva Ranieri ora direttore tecnico del club gialloroso) sbancò San Siro. A decidere le sorti della partita fu un gol di Soulé, ma fu un match intriso di polemiche e che per il mondo nerazzurro fu anche determinante ai fini della lotta scudetto, che andò a favore del Napoli.
La polemica principale esplose per un contatto in area tra Bisseck e Ndicka: il difensore dell'Inter fu trattenuto vistosamente in area giallorossa, ma l'arbitro Fabbri non intervenne e il VAR lasciò proseguire il gioco. Un episodio che costò una sconfitta interna pesantissima che per molti condizionò la corsa Scudetto dell'Inter, a favore del Napoli. Ma c'è di più: nelle settimane successive proseguirono le polemiche con la mancanza di un confronto tra arbitro e VAR ma soprattutto la conferma da parte dei vertici AIA che ci fu un chiaro errore arbitrale.
Marotta: "È vergognoso il trattamento che sta subendo Bastoni"
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto in diretta a DAZN prima della sfida di campionato con la Roma. Focus sulle critiche durissime ad Alessandro Bastoni anche dopo la sconfitta dell'Italia in Bosnia, con il difensore finito nel mirino per essere stato espulso nel primo tempo.
"È una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni, come se fosse colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dell'Italia ha origini ben più lontane. Bastoni non merita questo trattamento, si sbaglia nella vita, invece in Italia sono tutti psicologi ed esperti di calcio, senza considerare con che uomo si abbia a che fare. Ha sbagliato, è umano e normale che un ragazzo possa sbagliare".
Quanto alle voci sul possibile addio alla Serie A e sull'interesse del Barcellona, Marotta è chiaro: "Leggo che Bastoni dovrebbe abbandonare l'Italia… Bastoni è un patrimonio dell'Inter e dell'Italia. Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti".
Inter-Roma, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte effettuate da Chivu e da Gasperini per Inter-Roma:
INTER (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Chi è Sozza, l'arbitro di Inter-Roma
L'arbitro designato per la partita Inter-Roma di domenica 5 aprile 2026 è Simone Sozza della sezione di Seregno. Di seguito l'intera squadra arbitrale completa comunicata dall'AIA:
Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Peretti – Costanzo
IV Uomo: Colombo
VAR: Di Paolo
AVAR: Aureliano
I precedenti tra Inter e Roma a San Siro
Inter-Roma non è mai una partita come le altre e molto spesso ha regalato gol, emozioni e clamorosi risultati. In oltre 90 sfide di campionato disputate in casa dell'Inter, il dominio è nerazzurro grazie ai 46 successi (28 pareggi e 16 sconfitte). L'ultimo precedente in ordine di tempo, 27 Aprile 2025, non arride però ai nerazzurri: la Roma di Ranieri sbancò San Siro con gol firmato da Soulé.
Come arriva la Roma
Per Gasperini la trasferta di San Siro non sarà una gara come le altre: il suo passato in nerazzurro pesa sempre in questi incroci e anche le statistiche, negative quando ritrova l'Inter, pesano. Per lui e la sua Roma sarà una gara dal valore specifico enorme anche sul piano della classifica per la lotta in Zona Champions: la Roma è a pari punti (54) in quinta posizione con la Juventus e a -2 dal sorprendente Como, quarto. Dopo due sconfitte consecutive, è tornata al successo contro il Lecce prima della pausa.