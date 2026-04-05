Inter-Roma 5-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Lautaro, gol di Calhanoglu, Thuram e Barella, gli highlights

Se l'Inter nei confronti diretti a San Siro contro la Roma ha un vantaggio statistico interessante è pur sempre vero che visto il momento e guardando l'ultimo scontro diretto in campionato a Milano, non c'è da sorridere. L'anno scorso, nella gestione Inzaghi, la Roma (che in panchina aveva Ranieri ora direttore tecnico del club gialloroso) sbancò San Siro. A decidere le sorti della partita fu un gol di Soulé, ma fu un match intriso di polemiche e che per il mondo nerazzurro fu anche determinante ai fini della lotta scudetto, che andò a favore del Napoli.

La polemica principale esplose per un contatto in area tra Bisseck e Ndicka: il difensore dell'Inter fu trattenuto vistosamente in area giallorossa, ma l'arbitro Fabbri non intervenne e il VAR lasciò proseguire il gioco. Un episodio che costò una sconfitta interna pesantissima che per molti condizionò la corsa Scudetto dell'Inter, a favore del Napoli. Ma c'è di più: nelle settimane successive proseguirono le polemiche con la mancanza di un confronto tra arbitro e VAR ma soprattutto la conferma da parte dei vertici AIA che ci fu un chiaro errore arbitrale.