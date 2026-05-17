L’albo d’oro degli Internazionali di Roma: chi ne ha vinti di più, l’Italia non trionfa da 50 anni

Rafael Nadal è il tennista che vanta il maggior numero di vittorie agli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo ha trionfato 10 volte a Roma, sei i successi dell’Italia, l’ultimo a vincere è stato Adriano Panatta.

Leggendo l'albo d'oro degli Internazionali d'Italia ci si immerge nella storia del tennis. Guardando solo il torneo maschile si trovano i nomi di tennisti straordinari, della maggior parte dei numeri uno. Il campione in carica è Carlos Alcaraz, campione al Foro per la prima volta un anno fa. Il record di successi lo detiene Rafael Nadal, campione a Roma addirittura in 10 occasioni. L'Italia attende il successo dal 1976, quando in casa si impose Adriano Panatta.

I tennisti italiani che hanno vinto il torneo di Roma.

L'Italia in sei occasioni ha fatto festa agli Internazionali d'Italia. Il primo a vincere fu Emanuele Sertorio, seguito da Giovanni Palmieri e Fausto Gardini. Poi un lungo digiuno fino ai due trionfi di Nicola Pietrangeli. Il compianto campione, scomparso lo scorso dicembre, ha trionfato nel 1957 e nel 1961. L'ultimo italiano capace di vincere, per ora, è stato Adriano Panatta, campione nel 1976.

L'albo d'oro integrale degli Internazionali di Roma

Il primo vincitore nel 1930 è stato Bill Tilden, uno dei più grandi campioni che il tennis ricordi. L'ultimo è Alcaraz, che si è unito al nugolo di numeri 1 della classifica ATP campioni al Foro Italico. Negli ultimi venticinque anni solo due tennisti, che mai hanno raggiunto la prima posizione mondiale, si sono aggiudicati il titolo a Roma: Alexander Zverev (due volte campione) e Felix Mantilla, che nel 2003 vinse in finale contro Roger Federer. Nadal è l'unico in doppia cifra, Djokovic ha ottenuto sei successi.

Rafa Nadal ha vinto per 10 volte gli Internazionali d’Italia, record assoluto.

1930 — Bill Tilden

1931 — Pat Hughes

1932 — André Merlin

1933 — Emanuele Sartorio

1934 — Giovanni Palmieri

1935– Wilmer Himes

1950 — Jaroslav Drobny

1951 — Jaroslav Drobny

1952 — Frank Sedgman

1953 — Jaroslav Drobny

1954 — Budge Patty

1955 — Fausto Gardini

1956 — Lew Hoad

1957 — Nicola Pietrangeli

1958 — Mervin Rose

1959 — Luis Ayala

1960 — Barry McKay

1961 — Nicola Pietrangeli

1962 – Rod Laver

1963 — Martin Mulligan

1964 — Jan-Erik Lundquist

1965 — Martin Mugglian

1966 — Tony Roche

1967 — Martin Mulligan

1968 — Tom Okker

1969 — John Newcombe

1970 — Ilie Năstase

1971 — Rod Laver

1972 — Manuel Orantes

1973 — Ilie Năstase

1974 — Bjorn Borg

1975 — Raul Ramirez

1976 — Adriano Panatta

1977 — Vitas Gerulaitis

1978 — Björn Borg

1979 — Vitas Gerulaitis

1980 — Guillermo Vilas

1981 — Jose Luis Clerc

1982 — Andres Gomez

1983 — Jimmy Arias

1984 — Andres Gómez

1985 — Yannick Noah

1986 — Ivan Lendl

1987 — Mats Wilander

1988 — Ivan Lendl

1989 — Alberto Mancini

1990 — Thomas Muster

1991 — Emilio Sanchez

1992 — Jim Courier

1993 — Jim Courier

1994 — Pete Sampras

1995 — Thomas Muster

1996 — Thomas Muster

1997 — Alex Corretja

1998 — Marcelo Rios

1999 — Gustavo Kuerten

2000 — Magnus Norman

2001 — Juan Carlos Ferrero

2002 — Andre Agassi

2003 — Félix Mantilla

2004 — Carlos Moya

2005 — Rafael Nadal

2006 — Rafael Nadal

2007 — Rafael Nadal

2008 — Novak Djokovic

2009 — Rafael Nadal

2010 — Rafael Nadal

2011 — Novak Djokovic

2012 — Rafael Nadal

2013 — Rafael Nadal

2014 — Novak Djokovic

2015 — Novak Djokovic

2016 — Andy Murray

2017 — Alexander Zverev

2018 — Rafael Nadal

2019 — Rafael Nadal

2020 — Novak Djokovic

2021 — Rafael Nadal

2022 — Novak Djokovic

2023 — Daniil Medvedev

2024 — Alexander Zverev

2025 — Carlos Alcaraz