L’albo d’oro degli Internazionali di Roma: chi ne ha vinti di più, l’Italia non trionfa da 50 anni
Leggendo l'albo d'oro degli Internazionali d'Italia ci si immerge nella storia del tennis. Guardando solo il torneo maschile si trovano i nomi di tennisti straordinari, della maggior parte dei numeri uno. Il campione in carica è Carlos Alcaraz, campione al Foro per la prima volta un anno fa. Il record di successi lo detiene Rafael Nadal, campione a Roma addirittura in 10 occasioni. L'Italia attende il successo dal 1976, quando in casa si impose Adriano Panatta.
I tennisti italiani che hanno vinto il torneo di Roma.
L'Italia in sei occasioni ha fatto festa agli Internazionali d'Italia. Il primo a vincere fu Emanuele Sertorio, seguito da Giovanni Palmieri e Fausto Gardini. Poi un lungo digiuno fino ai due trionfi di Nicola Pietrangeli. Il compianto campione, scomparso lo scorso dicembre, ha trionfato nel 1957 e nel 1961. L'ultimo italiano capace di vincere, per ora, è stato Adriano Panatta, campione nel 1976.
L'albo d'oro integrale degli Internazionali di Roma
Il primo vincitore nel 1930 è stato Bill Tilden, uno dei più grandi campioni che il tennis ricordi. L'ultimo è Alcaraz, che si è unito al nugolo di numeri 1 della classifica ATP campioni al Foro Italico. Negli ultimi venticinque anni solo due tennisti, che mai hanno raggiunto la prima posizione mondiale, si sono aggiudicati il titolo a Roma: Alexander Zverev (due volte campione) e Felix Mantilla, che nel 2003 vinse in finale contro Roger Federer. Nadal è l'unico in doppia cifra, Djokovic ha ottenuto sei successi.
1930 — Bill Tilden
1931 — Pat Hughes
1932 — André Merlin
1933 — Emanuele Sartorio
1934 — Giovanni Palmieri
1935– Wilmer Himes
1950 — Jaroslav Drobny
1951 — Jaroslav Drobny
1952 — Frank Sedgman
1953 — Jaroslav Drobny
1954 — Budge Patty
1955 — Fausto Gardini
1956 — Lew Hoad
1957 — Nicola Pietrangeli
1958 — Mervin Rose
1959 — Luis Ayala
1960 — Barry McKay
1961 — Nicola Pietrangeli
1962 – Rod Laver
1963 — Martin Mulligan
1964 — Jan-Erik Lundquist
1965 — Martin Mugglian
1966 — Tony Roche
1967 — Martin Mulligan
1968 — Tom Okker
1969 — John Newcombe
1970 — Ilie Năstase
1971 — Rod Laver
1972 — Manuel Orantes
1973 — Ilie Năstase
1974 — Bjorn Borg
1975 — Raul Ramirez
1976 — Adriano Panatta
1977 — Vitas Gerulaitis
1978 — Björn Borg
1979 — Vitas Gerulaitis
1980 — Guillermo Vilas
1981 — Jose Luis Clerc
1982 — Andres Gomez
1983 — Jimmy Arias
1984 — Andres Gómez
1985 — Yannick Noah
1986 — Ivan Lendl
1987 — Mats Wilander
1988 — Ivan Lendl
1989 — Alberto Mancini
1990 — Thomas Muster
1991 — Emilio Sanchez
1992 — Jim Courier
1993 — Jim Courier
1994 — Pete Sampras
1995 — Thomas Muster
1996 — Thomas Muster
1997 — Alex Corretja
1998 — Marcelo Rios
1999 — Gustavo Kuerten
2000 — Magnus Norman
2001 — Juan Carlos Ferrero
2002 — Andre Agassi
2003 — Félix Mantilla
2004 — Carlos Moya
2005 — Rafael Nadal
2006 — Rafael Nadal
2007 — Rafael Nadal
2008 — Novak Djokovic
2009 — Rafael Nadal
2010 — Rafael Nadal
2011 — Novak Djokovic
2012 — Rafael Nadal
2013 — Rafael Nadal
2014 — Novak Djokovic
2015 — Novak Djokovic
2016 — Andy Murray
2017 — Alexander Zverev
2018 — Rafael Nadal
2019 — Rafael Nadal
2020 — Novak Djokovic
2021 — Rafael Nadal
2022 — Novak Djokovic
2023 — Daniil Medvedev
2024 — Alexander Zverev
2025 — Carlos Alcaraz